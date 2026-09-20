Nu betalar regeringen odlarna för att sluta göra vin

Från etta till trea globalt

Skörden 2026 kan ”knuffa ner oss till en tredjeplats bland vinproducerande länder, medan vi för 12–15 år sedan fortfarande låg etta, före Italien. Nu ligger Italien klart i täten”, noterar professor Cardebat.

”Spanien kan gå om oss. Att vi halkar ner till tredjeplatsen tyder på att Frankrike har ett verkligt produktionsproblem.”

Frankrikes tillbakagång ”innebär en enorm förlust av potentiella intäkter för Frankrike och för de berörda företagen”, påpekar Jean-Marie Cardebat.

Tidigare denna månad sänkte regeringen Frankrikes tillväxtprognos till 0,5 procent. Bedömningen är att värmebölja och torka kostar landet 0,1 procentenhet i tillväxt i år.

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Konkurserna har tredubblats

Samtidigt stiger produktionskostnaderna för vingårdarna. Antalet konkurser inom sektorn har tredubblats sedan 2019 och fortsätter öka.

Regeringen har lanserat ett krispaket värt motsvarande 11,3 miljarder kronor, för att stödja lantbrukare och vinodlare drabbade av värmeböljor.

Samtidigt har en förbättrad folkhälsa också slagit mot den franska vinnäringen. 1960 drack nästan 50 procent vin till vardags – 2018 hade andelen sjunkit till under tio procent.

Det samlade läget har lett till att vinproducenter minskar produktionen genom att riva upp vinrankor.

Bara i Bordeaux har cirka 20 000 hektar vinrankor röjts undan sedan 2023, en femtedel av arealen.

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Fyra procent av vinrankorna i Frankrike ska bort i år. Regeringen betalar odlarna för att sluta tillverka vin. Extremvärme och torka slår ut odlarna. (Foto: Eva van Dam /AP-TT)

Betalar odlarna för att sluta odla

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2026 kommer cirka fyra procent av Frankrikes vinrankor att rivas upp, som en del i ett statligt stödprogram, där vinodlare får motsvarande 45 000 kronor för varje hektar där de permanent avlägsnar vinrankorna.

Det här får, bland annat, företag inom sektorn att söka nya marknader och produkter.

”Olika produkter, helt andra förpackningar – till exempel färdiga dryckesalternativ. USA är en utmärkt testmarknad för detta, för att se hur man kan vinna över människor med nya produkter”, säger Jean-Marie Cardebat.

Han nämnde även Sydamerika, Brasilien och Indien som lovande nya marknader för franskt vin, tack vare de många handelsavtal som slutits under senare år.

Dessutom blickar man mot den afrikanska kontinenten, inte minst med tanke på dess yngre befolkning.

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