Det är kris för vinet i Frankrike. Produktionen sjunker för tredje året och nu betalar regeringen odlarna för att inte göra vin.
Nu betalar regeringen odlarna för att sluta göra vin
Det franska jordbruksdepartementet varnade nyligen för att vinproduktionen i landet i år kan sjunka till den lägsta nivån på 70 år.
Det skulle innebära tredje året i rad med sjunkande produktion och en central orsak är att Frankrike är uselt förberett för de klimatförändringar vi ser.
En rekordvarm sommar och svår torka har slagit hårt mot Frankrikes vinindustri. Produktionen sjunker återigen och prognosen är dyster.
”Årgången 2023 var hyfsad, men skördevolymerna har varit katastrofala sedan decenniets början”, säger Jean-Marie Cardebat, professor med inriktning på vin och sprit vid Inseec Grande École.
”Vi inser nu att ingen region i Frankrike går säker för värmeböljor.”
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”Inte beredda på klimathoten”
Ändå är det i år regionerna med ett mer tempererat klimat, Loire-dalen och Champagne, som drabbas hårdast.
Däremot rapporterar sydliga Bordeaux och Languedoc-Roussillon om större skördar i år.
Jean-Marie Cardebat, även professor i nationalekonomi, menar att Frankrikes bristande beredskap för klimatförändringarna är ett stort problem.
”Spanien drabbas oftare av värmeböljor och den globala uppvärmningen, men landet är bättre förberett”, säger han hos CNBC, ”delvis för att det redan finns ett bevattningssystem på plats.”
Höga temperaturer innebär även tidigare skördar, vilket kan orsaka stora logistiska problem för vinproducenter.
En vinproducent talar hos CNBC om hur skördens mittpunkt infaller tre dagar tidigare för varje decennium, vilket förskjutit tidpunkten en månad sedan 1930-talet.
Från etta till trea globalt
Skörden 2026 kan ”knuffa ner oss till en tredjeplats bland vinproducerande länder, medan vi för 12–15 år sedan fortfarande låg etta, före Italien. Nu ligger Italien klart i täten”, noterar professor Cardebat.
”Spanien kan gå om oss. Att vi halkar ner till tredjeplatsen tyder på att Frankrike har ett verkligt produktionsproblem.”
Frankrikes tillbakagång ”innebär en enorm förlust av potentiella intäkter för Frankrike och för de berörda företagen”, påpekar Jean-Marie Cardebat.
Tidigare denna månad sänkte regeringen Frankrikes tillväxtprognos till 0,5 procent. Bedömningen är att värmebölja och torka kostar landet 0,1 procentenhet i tillväxt i år.
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Konkurserna har tredubblats
Samtidigt stiger produktionskostnaderna för vingårdarna. Antalet konkurser inom sektorn har tredubblats sedan 2019 och fortsätter öka.
Regeringen har lanserat ett krispaket värt motsvarande 11,3 miljarder kronor, för att stödja lantbrukare och vinodlare drabbade av värmeböljor.
Samtidigt har en förbättrad folkhälsa också slagit mot den franska vinnäringen. 1960 drack nästan 50 procent vin till vardags – 2018 hade andelen sjunkit till under tio procent.
Det samlade läget har lett till att vinproducenter minskar produktionen genom att riva upp vinrankor.
Bara i Bordeaux har cirka 20 000 hektar vinrankor röjts undan sedan 2023, en femtedel av arealen.
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Betalar odlarna för att sluta odla
2026 kommer cirka fyra procent av Frankrikes vinrankor att rivas upp, som en del i ett statligt stödprogram, där vinodlare får motsvarande 45 000 kronor för varje hektar där de permanent avlägsnar vinrankorna.
Det här får, bland annat, företag inom sektorn att söka nya marknader och produkter.
”Olika produkter, helt andra förpackningar – till exempel färdiga dryckesalternativ. USA är en utmärkt testmarknad för detta, för att se hur man kan vinna över människor med nya produkter”, säger Jean-Marie Cardebat.
Han nämnde även Sydamerika, Brasilien och Indien som lovande nya marknader för franskt vin, tack vare de många handelsavtal som slutits under senare år.
Dessutom blickar man mot den afrikanska kontinenten, inte minst med tanke på dess yngre befolkning.