Bag in box har funnits i 30 år när det gäller viner i Sverige. De som dricker lådvin konsumerar mer men återvinner bra, är jubileumsbeskedet.
30 år med bag in box: Succén Systembolaget sade nej till
1996 började viner säljas på box på Systembolaget i Sverige. Det är alltså 30 år sedan.
Tidigt påpekade personer engagerade i alkoholens mörka sida att vårt största folkhälsoproblem blev än större med vinboxarna.
2017 kom en rapport från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, som undersökt hur boxvinerna påverkat vinkonsumtionen.
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De med box dricker mer
Då hade vinförsäljningen hos Systembolaget, omräknat till ren alkohol, ökat från 1,7 till 3,2 liter per invånare från 15 år och uppåt sedan 2014.
Studien visade då att de som dricker vin på box dricker 50 procent mer än de som dricker på flaska, omräknat i glas tre extra glas per månad.
De grupper som främst köpte boxvin konstaterade man var kvinnor, högutbildade, hade en hög alkoholkonsumtion och var äldre.
Samtidigt påpekade CAN att högutbildade och kvinnor även står för en hög andel av köpen av vin på flaska – och att när det gäller konsumtion av boxvin drack män och kvinnor lika mycket.
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Systembolaget vägrade sälja
Faktum är att Systembolaget först inte ville sälja vinboxar.
”Systembolaget sa i ett första skede nej till försäljning av box med hänvisning till risk för ökad konsumtion”, skrev Systembolagets presstjänst i ett mejl till SVT november 2025.
”Men Alkoholsortimentsnämnden gjorde gällande att vi inte får diskriminera en vara på grund av förpackning, så Systembolaget behövde ändra sitt beslut och ta in bag-in-box i sortimentet”, tillade man.
Då, i slutet av 2025, fick lådvinerna hård kritik från två tunga företrädare för Liberalerna, Camilla Mårtensen och Louise Eklund.
”Om man har en box i köket så dricks det ofta betydligt mer än om man dricker från en flaska”, sade Mårtensen hos SVT.
”Box-kulturen” som vi har fått i Sverige är inte bra för folkhälsan.”
Tillsammans med Louise Eklund krävde hon en utredning om hur Systembolaget skötte sitt folkhälsouppdrag med hänvisning till lådvinerna.
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Sorterar bra i alla fall
Någon sådan blev det inte men nu har vi i alla fall fått en studie om hur vi sorterar de tomma bag-in-box-förpackningarna.
Konsumenter i Belgien, Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Sverige har utfrågats av Smurfit Westrock Bag-in-Box.
En majoritet av oss separerar plastpåsen från kartongen efter användning och före slängning, visar undersökningen.
Skillnaderna är dock stora. I Tyskland klarar 96 procent denna separation, i Belgien 94 procent och i Sverige 87 procent.
Fransmännen är sämst när det gäller att sortera denna restprodukt. Endast 67 procent klarar att skilja kartongen från plastpåsen och lägga i varsin container.
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