30 år med bag in box: Succén Systembolaget sade nej till

Systembolaget vägrade sälja

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Faktum är att Systembolaget först inte ville sälja vinboxar.

”Systembolaget sa i ett första skede nej till försäljning av box med hänvisning till risk för ökad konsumtion”, skrev Systembolagets presstjänst i ett mejl till SVT november 2025.

”Men Alkoholsortimentsnämnden gjorde gällande att vi inte får diskriminera en vara på grund av förpackning, så Systembolaget behövde ändra sitt beslut och ta in bag-in-box i sortimentet”, tillade man.

Då, i slutet av 2025, fick lådvinerna hård kritik från två tunga företrädare för Liberalerna, Camilla Mårtensen och Louise Eklund.

”Om man har en box i köket så dricks det ofta betydligt mer än om man dricker från en flaska”, sade Mårtensen hos SVT.

”Box-kulturen” som vi har fått i Sverige är inte bra för folkhälsan.”

Tillsammans med Louise Eklund krävde hon en utredning om hur Systembolaget skötte sitt folkhälsouppdrag med hänvisning till lådvinerna.

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Bag in box, lådvin, har funnits i 30 år och blivit alltmer populärt. Få minns att Systembolaget först sade nej till förpackningen. (Foto: Amanda Pedersen Giske /TT)

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Sorterar bra i alla fall

Någon sådan blev det inte men nu har vi i alla fall fått en studie om hur vi sorterar de tomma bag-in-box-förpackningarna.

Konsumenter i Belgien, Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Sverige har utfrågats av Smurfit Westrock Bag-in-Box.

En majoritet av oss separerar plastpåsen från kartongen efter användning och före slängning, visar undersökningen.

Skillnaderna är dock stora. I Tyskland klarar 96 procent denna separation, i Belgien 94 procent och i Sverige 87 procent.

Fransmännen är sämst när det gäller att sortera denna restprodukt. Endast 67 procent klarar att skilja kartongen från plastpåsen och lägga i varsin container.

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