Under 1900-talet var det en utbredd uppfattning i stora delar av världen att varje generation skulle få det bättre ställt. Det tror allt färre på.
Tillväxten bromsar in i många länder – hotar levnadsstandarden
Den ekonomiska tillväxten per person har bromsat in i allt fler länder.
Omkring 3,3 miljarder människor bor nu i länder där BNP per capita växte hälften så snabbt eller långsammare under perioden 2014–2024 än under det föregående decenniet.
Det visar en analys av The Economist.
Indien går mot trenden
Antalet länder och territorier med låg eller ingen tillväxt har ökat från 68 till 80 under perioden. Över 730 miljoner människor lever samtidigt i länder där BNP per person faktiskt har minskat.
Utvecklingen omfattar både rika och fattiga ekonomier. Tyskland, Kina, Ryssland och Brasilien hör till de större länder som har anslutit sig till gruppen.
Samtidigt fortsätter andra delar av världen att bli rikare. Indien står för nästan hälften av inkomstökningen bland de länder där levnadsstandarden har förbättrats.
I rika länder är låg produktivitetstillväxt en viktig förklaring. Tyskland hade nästan ingen produktivitetsökning under perioden 2014–2024.
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Råvaruboomen tog slut
Den genomsnittliga tyskens realinkomst ökade med 0,6 procent per år, jämfört med 1,5 procent under det föregående decenniet.
Även befolkningsutvecklingen spelar roll. I Kanada har befolkningen vuxit snabbare än ekonomin, vilket har bidragit till att BNP per person utvecklats svagt.
Arbetslösheten steg med nästan en procentenhet under 2024, främst eftersom nyanlända ökade arbetskraften.
I många utvecklingsländer har råvaruboomen som tog slut 2014 lämnat efter sig svagare tillväxt. Den genomsnittliga latinamerikanen är knappt rikare än för tio år sedan.
I Ryssland har förbättringarna per person minskat till mindre än hälften av tidigare nivåer.
Avmattningen riskerar att förändra människors syn på arbete, politik och framtiden. Under lång tid har ekonomisk utveckling byggt på förväntningen att nästa generation ska få det bättre än den föregående, noterar The Economist.
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Färre tror på framtiden
En undersökning bland 20 000 européer 2025 visade att minst två av fem ansåg att deras generation var ekonomiskt missgynnad.
Bland kineser födda ungefär mellan 1995 och 2010 uppgav 56 procent att de oroade sig för möjligheten till ett bättre liv.
I Kina ansåg endast 28 procent 2023 att hårt arbete alltid belönas, jämfört med 62 procent 2014. Samtidigt låg arbetslösheten bland unga i städer på 18 procent i juli.
Den ekonomiska pessimismen kan även få politiska konsekvenser. Forskning visar att väljare i länder med avtagande tillväxt oftare byter politisk riktning och söker sig till populistiska partier.
Därmed riskerar svagare tillväxt att leda till politisk instabilitet, vilket i sin tur kan försvåra nya ekonomiska framsteg, menar experter.
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