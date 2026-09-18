Tillväxten bromsar in i många länder – hotar levnadsstandarden

Råvaruboomen tog slut

Den genomsnittliga tyskens realinkomst ökade med 0,6 procent per år, jämfört med 1,5 procent under det föregående decenniet.

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Även befolkningsutvecklingen spelar roll. I Kanada har befolkningen vuxit snabbare än ekonomin, vilket har bidragit till att BNP per person utvecklats svagt.

Arbetslösheten steg med nästan en procentenhet under 2024, främst eftersom nyanlända ökade arbetskraften.

I många utvecklingsländer har råvaruboomen som tog slut 2014 lämnat efter sig svagare tillväxt. Den genomsnittliga latinamerikanen är knappt rikare än för tio år sedan.

I Ryssland har förbättringarna per person minskat till mindre än hälften av tidigare nivåer.

Avmattningen riskerar att förändra människors syn på arbete, politik och framtiden. Under lång tid har ekonomisk utveckling byggt på förväntningen att nästa generation ska få det bättre än den föregående, noterar The Economist.

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Färre tror på framtiden

En undersökning bland 20 000 européer 2025 visade att minst två av fem ansåg att deras generation var ekonomiskt missgynnad.

Bland kineser födda ungefär mellan 1995 och 2010 uppgav 56 procent att de oroade sig för möjligheten till ett bättre liv.

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I Kina ansåg endast 28 procent 2023 att hårt arbete alltid belönas, jämfört med 62 procent 2014. Samtidigt låg arbetslösheten bland unga i städer på 18 procent i juli.

Den ekonomiska pessimismen kan även få politiska konsekvenser. Forskning visar att väljare i länder med avtagande tillväxt oftare byter politisk riktning och söker sig till populistiska partier.

Därmed riskerar svagare tillväxt att leda till politisk instabilitet, vilket i sin tur kan försvåra nya ekonomiska framsteg, menar experter.

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