Cricket må vara obegripligt som spel. Det blir inte särskilt mycket begripligare när brittiska politiker bråkar om det.
Nu fajtas brittiska politiker om – cricket
Britterna har numera en relativt lång rad med före detta premiärministrar som behöver fylla sin tid.
John Major, Tony Blair, Gordon Brown och David Cameron tillhör en tidigare omgång ex-premiärministrar.
Sedan har avverkningstakten accelererat med Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak och Keir Starmer.
De flesta av dem hör vi inte mycket av längre, av naturliga skäl, men nu har Rishi Sunak återvänt till offentligheten i den kanske mest brittiska angelägenheten av alla – cricket.
Cricket är ett för alla utom britter obegripligt spel, med många pauser för té och annat och matcher som kan pågå i dagar.
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Lovade – men glömde pengarna
Men strunt i det. När Sunak var på väg att lämna som premiärminister, hann han lova att 35 miljoner pund, motsvarande drygt 460 miljoner kronor, till så kallade ”cricketkupoler”, alltså väderskyddade platser att träna cricket på.
Sunak lovade pengar för att skapa 22 sådana anläggningar runt om i landet, men fick sedan sparken.
Labour-regeringen som kom efter hans styre avfärdade planen som en ”fantasi” och konstaterade att Sunak lovat men glömt fixa fram pengarna till löftet, skriver City AM.
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Släpper Everton för cricket?
Labourregeringen har, visserligen, sedan dess investerat 60 miljoner för att hjälpa cricketsporten att bygga sju sådana kupoler, men Sunak vill att Andy Burnham ska damma av Sunaks gamla löfte om 22.
Andy Burnham är dock – om än sportintresserad – i första hand inriktad på fotboll, hängiven supporter till i första hand Everton och i andra hand skotska Celtic.
Dock har Burnham även förklarat sig vara ett cricket-fan, vilket Sunak tagit fasta på.
”Cricketkupoler runt om i landet skulle göra det möjligt för fler att spela cricket och säkerställa att de kan träna tillsammans året runt”, sade Sunak i veckan.
”Populariteten hos de tre kupoler som hittills byggts visar hur stor efterfrågan är. Och nu har vi en ny, cricketälskande premiärminister.”
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En biskop, en författare – och mycket sprit
Sunak, i dag parlamentsledamot för sitt Tories, tog upp ämnet när han höll den för cricketvärlden prestigefyllda föreläsningen ”MCC Cowdrey Lecture”.
Vill du förstå vidden i det gör du veta att det bara är tre personer utanför cricketvärlden som fått hålla denna årliga föreläsning – och de två föregående var Desmond Tutu och Stephen Fry.
Det hindrade dock inte Sunak från att skämta om de senaste turerna kring alkohol i Englands cricketlandslag.
Sunak berättade om ett möte med det engelska laget 2022, dit han åkte direkt från Downing Street.
”Det var en betydligt lugnare tillställning. Eller, om man ska vara ärlig och döma av de senaste rapporterna, vilken utekväll som helst med Englands cricketlag på senare tid.”