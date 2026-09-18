Nu fajtas brittiska politiker om – cricket

Släpper Everton för cricket?

Labourregeringen har, visserligen, sedan dess investerat 60 miljoner för att hjälpa cricketsporten att bygga sju sådana kupoler, men Sunak vill att Andy Burnham ska damma av Sunaks gamla löfte om 22.

Andy Burnham är dock – om än sportintresserad – i första hand inriktad på fotboll, hängiven supporter till i första hand Everton och i andra hand skotska Celtic.

Dock har Burnham även förklarat sig vara ett cricket-fan, vilket Sunak tagit fasta på.

”Cricketkupoler runt om i landet skulle göra det möjligt för fler att spela cricket och säkerställa att de kan träna tillsammans året runt”, sade Sunak i veckan.

”Populariteten hos de tre kupoler som hittills byggts visar hur stor efterfrågan är. Och nu har vi en ny, cricketälskande premiärminister.”

Beslutet: Nu är det snart färdiggrillat. Dagens PS

Premiärministern och finansministern på puben. Nu vill Rishi Sunak att Andy Burnham ska slå ett slag för cricket och ge mer utrymme för detta spel. (Foto: Richard Poole /AP-TT)

En biskop, en författare – och mycket sprit

ANNONS

Sunak, i dag parlamentsledamot för sitt Tories, tog upp ämnet när han höll den för cricketvärlden prestigefyllda föreläsningen ”MCC Cowdrey Lecture”.

Vill du förstå vidden i det gör du veta att det bara är tre personer utanför cricketvärlden som fått hålla denna årliga föreläsning – och de två föregående var Desmond Tutu och Stephen Fry.

Det hindrade dock inte Sunak från att skämta om de senaste turerna kring alkohol i Englands cricketlandslag.

Sunak berättade om ett möte med det engelska laget 2022, dit han åkte direkt från Downing Street.

”Det var en betydligt lugnare tillställning. Eller, om man ska vara ärlig och döma av de senaste rapporterna, vilken utekväll som helst med Englands cricketlag på senare tid.”

Det stora slaget om Londons pubar. Dagens PS