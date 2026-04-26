Gömde vin och sprit för 2 miljoner: "Helt okej"

Blåst på en miljon – eller?

Genom sitt agerande ansåg åklagaren att mannen i paret berövats sin andel av vin- och spritsamlingen, 929 407 kronor för att vara exakt, och att kvinnan skulle dömas för detta i tingsrätten, refererar Lexnova.

Så blev det dock inte. Både Helsingborgs tingsrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge friar i stället kvinnan helt.

Tingsrätten konstaterar visserligen att kvinnan agerat lögnaktigt och falskt när hon förnekat att hon hade vin- och spritsamlingen kvar.

Den avgörande frågan är dock om hon berövat mannen hans rätt till flaskorna, säger tingsrätten och hänvisar till ett rättsfall från 1974 kring olovligt förfogande med giftorättsgods.

”Har ju inte druckit upp spriten”

Enligt det rättsfallet är det bara olovligt förfogande om en av makarna förbrukar egendom av giftorättsgodset, så att den andre inte kan få ut sin andel.

Tingsrätten menar att det går att applicera på det här fallet eftersom kvinnan ju varken var åtalad för att ha druckit upp vinet och spriten eller för att ha haft annat utbyte av dem.

Bodelningen är inte klar och att hon ljugit om vin- och spritsamlingen har inte lett till att makens andel av giftorättsgodset minskat.

”Oaktat hennes syfte” med att ljuga har brottet inte fullbordats och ett försök till brott i sammanhanget är inte kriminellt, menar tingsrätten och frikänner henne.

Hovrätten ställer sig bakom tingsrätten och slår fast att kvinnan som gömde vin- och spritsamlingen inte gjort sig skyldig till något brott. (Foto: Johan Nilsson/TT)

Överklagade till hovrätten

Åklagaren var, inte helt oväntat, av annan åsikt och ärendet gick till Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Hovrätten konstaterar att olovligt förfogande ”måste generellt avse individualiserad egendom”, på svenska att innan bodelningen var genomförd och prylarna fördelade fanns ingen individuell egendom att sno från den andre.

Före lottläggningen innebär giftorätten en rätt att erhålla ett visst värde genom bodelning, påpekar hovrätten.

Lottläggning vid äktenskapsskillnad är det slutgiltiga steget i en bodelning där makarna fördelar sitt gemensamma giftorättsgods på så kallade ”lotter” och bestämmer vem som ska ta hand om vad.

Inget delat innan det är dealat

Efter lottläggningen finns en personlig egendom, men innan den är ingen egendom den enes eller andres.

”Även om dryckessamlingen synes ha varit samägd har någon individuell rätt till själva dryckessamlingen som sådan inte tillkommit mannen inom ramen för bodelningen vid tidpunkten för den av åklagaren påstådda gärningen”, reder Lexnova ut saken.

Därmed finns inget olovligt förfogande och därmed faller åtalet, slår hovrätten fast. Och efter det finns väl inte mycket mer att tillägga – annat än möjligen ”skål, ta mig faan.”

