Spaniens BNP ökade med 0,7 procent under andra kvartalet, mer än tre gånger så snabbt som i Tyskland och Frankrike, där tillväxten stannade på 0,2 procent.
Spaniens ekonomi ångar på – krossar Tyskland och Frankrike
Stark hushållskonsumtion, robust export, finanspolitiskt stöd och en snabbt växande produktion av förnybar energi pekas ut som viktiga förklaringar.
Det ger Spanien en ovanlig position när oljepriserna pressas upp och Europas industrier får allt högre energikostnader.
För Tyskland är situationen en annan. Landets industri är fortsatt pressad av höga energipriser och strukturella problem, även om färska siffror visar vissa tecken på återhämtning.
Köper mer olja
Skillnaden syns även på oljemarknaden.
Enligt Internationella energibyrån, IEA, ökar Spaniens oljeefterfrågan när den minskar i flera andra stora europeiska ekonomier. Tyskland, Frankrike och Storbritannien drar ned sin konsumtion.
Det sticker ut i ett läge där den globala oljeefterfrågan väntas rasa med 1,6 miljoner fat per dag under 2026.
”Den spanska ekonomin verkar hittills ha klarat sig oskadd från energichocken”, säger Ankita Amajuri, Europaekonom på Pantheon Macroeconomics.
18 procent utlandsfödda
Mycket handlar om invandringen.
Spaniens befolkning har ökat kraftigt trots mycket lågt barnafödande. Dagens PS skrev i maj att landet lägger till omkring en halv miljon invånare om året och att 18 procent av befolkningen är född utomlands.
Enligt Fitch har den bidragit till att höja Spaniens potentiella tillväxt från omkring 1,4 till 2 procent, genom en arbetsstyrka som växer och att arbetskraften har fyllt luckor i sektorer där det råder brist. Reuters hänvisade till att invandringen stått för huvuddelen av befolkningsökningen sedan 2000.
Kritiker varnar dock för att det inte nödvändigtvis lönar sig på sikt, då kostnaderna för de sociala skyddsnäten också ökar.
Hög arbetslöshet
Turismen ökar också – för 2026 räknar regeringen med 100 miljoner besökare. Bara sommarsäsongen väntas generera omkring 64 miljarder euro i intäkter. Men det finns negativa sidor av det också, som kraftigt ökande bostadspriser, lokalbefolkning som demonstrerar mot överturism och
Men allt är inte guld och gröna skogar i Spanien: För även om BNP ökade 2,8 procent 2025 och väntas öka 2,4 procent i år, finns hög arbetslöshet, svag produktivitet och stora problem på bostadsmarknaden. EU-kommissionen räknar med en arbetslöshet på 9,9 procent 2026.
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