Spaniens ekonomi ångar på – krossar Tyskland och Frankrike

För Tyskland är situationen en annan. Landets industri är fortsatt pressad av höga energipriser och strukturella problem, även om färska siffror visar vissa tecken på återhämtning.

Köper mer olja

Skillnaden syns även på oljemarknaden.

Enligt Internationella energibyrån, IEA, ökar Spaniens oljeefterfrågan när den minskar i flera andra stora europeiska ekonomier. Tyskland, Frankrike och Storbritannien drar ned sin konsumtion.

Det sticker ut i ett läge där den globala oljeefterfrågan väntas rasa med 1,6 miljoner fat per dag under 2026.

”Den spanska ekonomin verkar hittills ha klarat sig oskadd från energichocken”, säger Ankita Amajuri, Europaekonom på Pantheon Macroeconomics.