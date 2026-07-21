Nio personer döms efter att 50 miljoner kronor tvättades hos SEB

Ekobrottsmyndighetens ursprungliga åtal väcktes mot 14 personer i februari 2025. Härvan rör köpen av en flerfamiljsfastighet och en kyrkofastighet, där bulvaner har stått som ägare och pengar förts mellan bolag och privatpersoner i flera led utan affärsmässig grund, för att dölja ursprunget, enligt Ekobrottsmyndigheten.

Banken som lurades

Fyra personer åtalades för att ha lurat storbanken SEB på sammanlagt 5,9 miljoner kronor i bolån med falska handlingar, bland annat arbetsintyg.

Pengarna som banken betalade ut användes sedan för att finansiera köpet av kyrkofastigheten. Bland de dömda finns en tidigare banktjänsteman som hjälpt till med de falska bolånen.

Dagens PS har återkommande skrivit om hur bankernas kontroller sätts på prov, senast när en SEB-rådgivare åtalades för att ha tömt ett dödsbo på nio miljoner.

Fastigheter är en högrisksektor

Fastighetsbranschen räknas som en högrisksektor för penningtvätt, eftersom stora belopp kan flyttas genom köp och lån. I ärendet har över 30 miljoner kronor säkrats, och åtalet omfattade yrkanden om förverkande och företagsbot mot flera bolag. Realtid rapporterade om härvan redan när åtalet väcktes.

För varje falskt bolån som slinker igenom kontrollerna betyder det högre kreditförluster och tuffare kontroller för alla andra, och för en storbank är förtroendet en färskvara. Som i de flesta fall där säkerhetskontroller brister i banker, ska utredningar säkerligen göras och åtgärder tas för att det inte ska hända igen.

Dessa skärpta krav slår även mot hederliga sparare och bolånetagare som kan påverkas. Domen sätter press på bankernas känn-din-kund-arbete, och fler åtal mot professionella möjliggörare lär följa.

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