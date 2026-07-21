Svensk 1940-talskanon skjuter ner Rysslands nyaste robotar

En avancerad luftvärnsrobot kan kosta mellan 30 till 40 miljoner kronor styck, medan en kanongranat kostar en bråkdel. Det gör det betydligt mycket billigare att använda och ger ett övertag om motståndaren har begränsad budget och dyrare motmedel.

Dagens PS har återkommande skrivit om den obalansen, senast om hur japanska kartongdrönare pressar priset på hela luftvärnssektorn. När billiga drönare och robotar kommer i svärmar blir den gamla kanonen plötsligt högaktuell igen.

Bakom pjäsen står två börsbolag

Bofors autokanoner tillverkas i dag av BAE Systems Bofors i Karlskoga. Den moderna arvtagaren till L70 är Bofors 40 Mk4. Den har en räckvidd på upp till 12 km, gör 300 skott i minuten och har programmerbar 3P-ammunition, enligt tillverkaren.

På den mobila plattformen Tridon Mk2 sitter dessutom Saabs Giraffe 1X-radar och ledningssystem för Ukraina-versionen, enligt svenska Försvarsdepartementet. Två noterade bolag delar alltså på uppsidan.

Order som redan trillar in

Sverige har beställt Tridon Mk2 för 180 miljoner dollar, motsvarande cirka 1 745 miljoner kronor, med leverans under 2027 till 2028 som del av ett luftvärnspaket på 8,7 miljarder kronor, enligt BAE Systems och FMV.

Till Ukraina avsattes cirka 400 miljoner euro, eller 4 400 miljoner kronor, för systemet inom det 21:a stödpaketet på 12,9 miljarder kronor, enligt svenska regeringen och Ukrainas försvarsministerium. Realtid har beskrivit hur Europas försvarsindustri växer men möter ett stålbad när efterfrågan skenar.

PS analys

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För dig som sparar i försvarsaktier är det billiga i vapnet det intressanta. När kostnaden per nedskjutning avgör vem som håller ut i ett uthållighetskrig flyttas efterfrågan från dyra robotar mot kanoner och programmerbar ammunition.

BAE och Saab, som äger var sin bit av Tridon-kedjan, står bättre rustade än de renodlade robottillverkarna om drönarsvärmarna blir vardag.

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