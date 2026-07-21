Att ha sina pengar på finansmarknaden kan vara en riskabel idé för tillfället. Det menar JP Morgans vd Jamie Dimon i en ny intervju.
Jamie Dimon: Marknaden underskattar riskerna just nu
JP Morgans vd Jamie Dimon är en tung röst i finansbranschen som ofta kommer med uppmärksammade utspel.
Nu varnar han för att finansmarknaden underskattar de ekonomiska och geopolitiska riskerna i världsekonomin.
Han säger att han varken skulle köpa aktier eller långfristiga amerikanska statsobligationer till dagens priser.
”Större än vad andra tror”
I en intervju med CNBC pekar Dimon på en rad osäkerhetsfaktorer, däribland krigen i Ukraina och Mellanöstern, de ökande spänningarna mellan USA och Kina samt stigande försvarsutgifter samtidigt som många länder har växande budgetunderskott.
”Jag tror att de riskerna förmodligen är större än vad andra tror”, säger Dimon.
Enligt Dimon är det svårt att avgöra vilka risker som redan är inprisade på marknaden, men han menar att investerare underskattar sannolikheten för att flera negativa händelser kan sammanfalla och skapa en kraftig marknadsreaktion.
”Det som inte är inprisat är vad som faktiskt händer”, säger han.
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Starka rapporter
Uttalandena går på tvärs med den utveckling som präglat finansmarknaderna under året.
Det breda amerikanska aktieindexet S&P 500 har stigit nära 10 procent, drivet av fortsatt stark konsumtion, avtagande inflation och en fortsatt optimism kring investeringar kopplade till artificiell intelligens.
Samtidigt redovisade JP Morgan och flera andra storbanker förra veckan starka kvartalsrapporter, där handels- och investmentbankverksamheten bidrog till rekordhöga intäkter.
Resultaten har stärkt bilden av att den amerikanska ekonomin hittills stått emot den geopolitiska oron bättre än många bedömare väntat sig.
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Gillar inte värderingarna
Dimon anser dock att de stora amerikanska budgetunderskotten på sikt kommer att få konsekvenser.
Inte heller aktiemarknaden lockar på dagens värderingar. Dimon säger att han fortfarande kan tänka sig att investera i enskilda bolag om de erbjuder ett attraktivt värde, men att han inte skulle köpa den breda aktiemarknaden.
Han kommenterade även den kraftiga investeringsvågen inom AI och jämförde utvecklingen med internets genombrott.
”Mängden pengar som spenderas är enorm. Kommer det totalt sett att löna sig? Förmodligen precis som internet gjorde. Kommer det att löna sig på det sätt folk förväntar sig och enligt den tidsplan folk förväntar sig? Definitivt inte”, säger Dimon.
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