Jamie Dimon: Marknaden underskattar riskerna just nu

Han säger att han varken skulle köpa aktier eller långfristiga amerikanska statsobligationer till dagens priser.

”Större än vad andra tror”

I en intervju med CNBC pekar Dimon på en rad osäkerhetsfaktorer, däribland krigen i Ukraina och Mellanöstern, de ökande spänningarna mellan USA och Kina samt stigande försvarsutgifter samtidigt som många länder har växande budgetunderskott.

”Jag tror att de riskerna förmodligen är större än vad andra tror”, säger Dimon.

Enligt Dimon är det svårt att avgöra vilka risker som redan är inprisade på marknaden, men han menar att investerare underskattar sannolikheten för att flera negativa händelser kan sammanfalla och skapa en kraftig marknadsreaktion.

”Det som inte är inprisat är vad som faktiskt händer”, säger han.

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