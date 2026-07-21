Expert: Guld är kraftigt översålt – ny rekorduppgång kan vänta

”Det blir allt svårare att pressa ned guldpriset. Den största delen av försäljningarna är sannolikt redan avklarade”, säger han till Kitco.

Brukar bottna på sommaren

Enligt Wong pekar flera av hans egna modeller på att marknaden är extremt översåld. Historiskt brukar guld nå en säsongsmässig botten under sommaren, ofta i början av augusti. Wong tror att ett nytt marknadsutlösande besked kan få investerarna att återvända.

”Förr eller senare kommer någon händelse att fungera som en katalysator och få guldet att stiga igen, säger han och nämner centralbankernas möte i Jackson Hole”, geopolitiska konflikter eller ökad oro på obligationsmarknaden som möjliga utlösande faktorer.

”Trycket fortsätter byggas upp”

Den långsiktiga bilden är enligt Wong ännu tydligare. Han menar att världens snabbt växande statsskulder, stigande räntor och fortsatt höga budgetunderskott sätter centralbankerna under allt större press. Obligationsräntorna stiger i USA, Europa och Japan medans regeringarna fortsätter att låna mer pengar.

”Förr eller senare måste man ge upp något. Antingen tappar man kontrollen över obligationsmarknaden, eller så urholkar man valutans värde. Det är kärnan i tesen om valutaförsvagning. Den gäller fortfarande och trycket fortsätter att byggas upp”, säger Wong till Kitco.

Det trycket menar han kommer att gynna guld. Han tror på ett nytt rally till rekordnivåer för guld i närtid, inte på grund av tillfälligt investerarintresse utan på grund av strukturella problemen med växande statsskulder, ihållande inflation och ett allt större behov av att finansiera offentliga underskott.

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