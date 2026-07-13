Två dagar innan SEB lämnar sin kvartalsrapport riktas ljuset mot en ny skandal. En privatrådgivare skulle ta hand om en avliden kunds ekonomi. Istället köpte han boende i Thailand och förde över nio miljoner kronor.
SEB-rådgivaren tömde dödsbo på nio miljoner – åtalas nu
Bedrägeriet uppdagades av en tillfällighet när rådgivarens aktivitet i ett annat ärende flaggades och banken började kolla på mannens aktivitet i andra ärenden.
Rådgivaren utsågs till testamentsexekutor efter att kunden avled 2018. Polisutredningen visar ett fyrtiotal transaktioner mellan 2018 och 2024. Pengar hamnade hos honom själv, hans sambo och bekanta, och delar av beloppet misstänks ha använts till fastighetsköp i Thailand, enligt Expressen.
Banken har inte hittat någon dokumentation eller signering som stöder överföringarna.
Sonen skulle enligt testamentet få en kapitalförsäkring med fasta månadsutbetalningar i 25 år, men rådgivaren uppgav internt att någon lösning för försäkringen saknades och att pengarna därför behövde passera hans eget konto först, enligt förhör med en SEB-chef.
Den arvinge som drabbades säger att familjens tillgångar är borta.
Insiderbrott är en annan risk än nätbedrägerier
Fallet handlar inte om en bedragare som ringer från ett okänt nummer, utan om en anställd med legitim åtkomst till kundens konton.
Det är samma typ av händelse som SEB själv gick ut med i december 2024, när banken polisanmälde en rådgivare som bedragit flera kunder, ersatte samtliga drabbade fullt ut och informerade Finansinspektionen, enligt SEB.
Att det upprepas är bankens egentliga problem. Interna kontroller ska fånga just den anställde som flyttar pengar från konton hen har behörighet till. När upptäckten i stället beskrivs som en slump är det kontrollmiljön som brister.
Beloppet är litet, exponeringen är stor
SEB gjorde ett rörelseresultat på 9,4 miljarder kronor under första kvartalet 2026, med en avkastning på eget kapital om 13,1 procent, enligt SEB. Banken rapporterar det andra kvartalet den 15 juli.
Kostnaden ligger någon annanstans. Finansinspektionen varnade för 186 falska aktörer under 2025, mot 12 året innan. Det är en ökning på över 1 450 procent, enligt FI.
Dagens PS har rapporterat om hur bankerna nu pressas att ta ett större ansvar för bedrägerier. Samtidigt visar Realtids granskning av bankernas kontostängningar att förtroendet redan är skört.
SEB:s aktie handlades som högst på 201,2 under måndagsmorgonen och föll under eftermiddagen under 200 kronor på nyheten. Det visar att förtroendet för banken redan påverkats.
PS analys
Banker som spärrar konton för en swish på 500 kronor, och samtidigt missar nio miljoner som lämnar ett dödsbo, har riktat sina resurser fel.
Marknaden påverkas inte av beloppet i detta fallet, men både sparare och Finansinspektionen bryr sig om kontrollerna. Det är där en verklig kostnad kan uppstå i form av skärpta krav, eller nedåtgående förtroendet och aktiekurs.
Läs även: Ryskt spionkontor i Tokyo avslöjat – Sverige också sårbart
Läs även: Saudi-bråket påverkar 28 000 miljarder kronor på fondkonton