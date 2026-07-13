SEB-rådgivaren tömde dödsbo på nio miljoner – åtalas nu

Rådgivaren utsågs till testamentsexekutor efter att kunden avled 2018. Polisutredningen visar ett fyrtiotal transaktioner mellan 2018 och 2024. Pengar hamnade hos honom själv, hans sambo och bekanta, och delar av beloppet misstänks ha använts till fastighetsköp i Thailand, enligt Expressen.

Banken har inte hittat någon dokumentation eller signering som stöder överföringarna.

Sonen skulle enligt testamentet få en kapitalförsäkring med fasta månadsutbetalningar i 25 år, men rådgivaren uppgav internt att någon lösning för försäkringen saknades och att pengarna därför behövde passera hans eget konto först, enligt förhör med en SEB-chef.

Den arvinge som drabbades säger att familjens tillgångar är borta.

Insiderbrott är en annan risk än nätbedrägerier

Fallet handlar inte om en bedragare som ringer från ett okänt nummer, utan om en anställd med legitim åtkomst till kundens konton.

Det är samma typ av händelse som SEB själv gick ut med i december 2024, när banken polisanmälde en rådgivare som bedragit flera kunder, ersatte samtliga drabbade fullt ut och informerade Finansinspektionen, enligt SEB.

Att det upprepas är bankens egentliga problem. Interna kontroller ska fånga just den anställde som flyttar pengar från konton hen har behörighet till. När upptäckten i stället beskrivs som en slump är det kontrollmiljön som brister.