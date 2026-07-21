Trafiken har minskat kraftigt de senaste dagarna efter upprepade iranska attacker och ingripanden mot handelsfartyg. Hormuzsundet är en av världens viktigaste transportleder för olja, och de senaste veckornas utveckling har åter väckt oro för störningar i den globala energiförsörjningen.

Begränsad reserv och geopolitiska risker

Flera storbanker att marknaden står inför ett mer långvarigt skifte, rapporterar Oilprice.

Barclays håller fast vid sin prognos om ett oljepris (Brent) på 100 dollar per fat under 2026, men bedömer att riskerna nu ligger på uppsidan. Banken pekar på snabbt krympande globala oljelager, begränsad reservkapacitet och de växande geopolitiska riskerna i Mellanöstern.

Goldman Sachs gör en liknande bedömning. Bankens råvarustrateger varnar för att återhämtningen av oljeexporten från Persiska viken kan ta betydligt längre tid än marknaden räknat med.

”Det finns betydande risker för att den sista delen av återhämtningen kommer att ta avsevärt längre tid och kanske aldrig blir fullständig”, skriver banken i sin analys.

Tror att priset fortsätter stiga

Även analysföretaget Enverus ser fortsatt stigande priser framför sig. Bolaget räknar med att Brentoljan i genomsnitt kommer att handlas kring 95 dollar per fat under resten av året och stiga mot 100 dollar nästa år.

”De globala lagren minskar i allt snabbare takt samtidigt som utbudet inte reagerar på den ökade efterfrågan”, skriver Enverus i sin marknadsbedömning.

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