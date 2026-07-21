Finansministerns uppgift: Göra marknaden nöjd med vänstersväng

Vill bygga fler bostäder

Den nya regeringen presenterade på tisdagen sitt första ekonomiska besked. Momsen på hushållens elräkningar ska sänkas från 5 till 0 procent från och med oktober.

ANNONS

Reformen beräknas kosta 850 miljoner pund under budgetåret 2026–2027 och ska finansieras genom att det planerade programmet för digitala id-kort skrotas.

Burnham har samtidigt lovat omfattande satsningar på bland annat bostadsbyggande, social omsorg och åtgärder mot levnadskostnadskrisen.

Han har dock betonat att regeringen ska visa hur reformerna finansieras.

Healey har i sin tur signalerat att finanspolitisk disciplin fortsatt ska vara vägledande.

Läs mer: Efter värmeböljan – nya tåg ska klara 55 grader. Realtid

Har varit försvarsminister

Han har framhållit att departementen behöver omprioritera sina budgetar för att skapa utrymme för nya satsningar utan att äventyra de offentliga finanserna.

Försvarsutgifterna väntas också bli en central fråga. Healey var tidigare försvarsminister och avgick nyligen efter en konflikt om resurser till försvaret.

Analytiker bedömer att han kan vilja prioritera ökade försvarsinvesteringar, men konstaterar samtidigt att konkurrensen om budgetutrymmet blir hård.

ANNONS

Marknadens första reaktion på utnämningen har varit försiktigt positiv.

Brittiska obligationsräntor sjönk under tisdagsmorgonen, något som tolkades som ett tecken på att investerarna såg positivt på regeringens ministerval.

Samtidigt väntas den första höstbudgeten bli ett viktigt test för Burnham och Healey.

Läs mer: Nyhetsbyrå satte fel rubrik – då föll Nordeas aktie tungt. Realtid