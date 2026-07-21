John Healey heter Storbritanniens nye finansminister sedan tidigare i veckan. Nu har han inlett sin uppgift, och marknaden är på spänn.
Finansministerns uppgift: Göra marknaden nöjd med vänstersväng
Den nytillträdde premiärministern Andy Burnham har stuvat om rejält i regeringen.
Ny finansminister blir John Healey, och han står inför en svår balansgång, menar experter.
Han ska å ena sidan genomföra sin politiska agenda och samtidigt behålla finansmarknadens förtroende.
Väntas bli mer vänsterinriktad
Healey utsågs sent på måndagen, kort efter att Burnham tagit över som landets sjunde premiärminister på tio år.
Regeringsskiftet har väckt frågor om den ekonomiska inriktningen, eftersom Burnham väntas föra en mer vänsterorienterad politik än sin företrädare Keir Starmer, skriver CNBC.
Osäkerheten har redan märkts på obligationsmarknaden, där brittiska statspappersräntor stigit under den senaste månaden.
Investerare har oroat sig för att en mer expansiv finanspolitik ska leda till ökad upplåning i ett läge där Storbritanniens statsskuld motsvarar omkring 95 procent av BNP.
Läs mer: Studie: Brexit kostade sex procent av Storbritanniens ekonomi. Realtid
Vill bygga fler bostäder
Den nya regeringen presenterade på tisdagen sitt första ekonomiska besked. Momsen på hushållens elräkningar ska sänkas från 5 till 0 procent från och med oktober.
Reformen beräknas kosta 850 miljoner pund under budgetåret 2026–2027 och ska finansieras genom att det planerade programmet för digitala id-kort skrotas.
Burnham har samtidigt lovat omfattande satsningar på bland annat bostadsbyggande, social omsorg och åtgärder mot levnadskostnadskrisen.
Han har dock betonat att regeringen ska visa hur reformerna finansieras.
Healey har i sin tur signalerat att finanspolitisk disciplin fortsatt ska vara vägledande.
Läs mer: Efter värmeböljan – nya tåg ska klara 55 grader. Realtid
Har varit försvarsminister
Han har framhållit att departementen behöver omprioritera sina budgetar för att skapa utrymme för nya satsningar utan att äventyra de offentliga finanserna.
Försvarsutgifterna väntas också bli en central fråga. Healey var tidigare försvarsminister och avgick nyligen efter en konflikt om resurser till försvaret.
Analytiker bedömer att han kan vilja prioritera ökade försvarsinvesteringar, men konstaterar samtidigt att konkurrensen om budgetutrymmet blir hård.
Marknadens första reaktion på utnämningen har varit försiktigt positiv.
Brittiska obligationsräntor sjönk under tisdagsmorgonen, något som tolkades som ett tecken på att investerarna såg positivt på regeringens ministerval.
Samtidigt väntas den första höstbudgeten bli ett viktigt test för Burnham och Healey.
Läs mer: Nyhetsbyrå satte fel rubrik – då föll Nordeas aktie tungt. Realtid