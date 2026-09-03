Krukväxter: Så blev blomkrukan en guldgruva

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

En annan beräkning talar om att svenskar i snitt (obs, ej ordvits om snittblommor) lägger cirka 2 400 kronor per hushåll på balkong och växter.

Det här återspeglar sig förstås i siffrorna för branschens jättar. Blomsterlandet sammanfattar 2025 i ökad försäljning och ökad lönsamhet.

”Högsta omsättningen någonsin” var rubriken på pressmeddelandet, som redovisade en vinst som ökat och en omsättning som stigit med 9,2 procent till 2,042 miljarder kronor.

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Industrialismen startskottet

Blomsterlandets kundklubb har 1,4 miljoner medlemmar – upp från 1,1 miljoner året innan och e-handeln växer starkt, 32 procent under 2025.

En annan jätte, om än en med problem, är Plantagen Sverige som för 2025 omsatte 1,24 miljarder kronor men visade en förlust på 23,6 miljoner kronor för räkenskapsåret.

Varför är vi då så intresserade av krukväxter att vi lägger miljarder på dem? Det har faktiskt med industrialismen att göra.

Innan den var det bara de rika som kunde odla och hålla exotiska växter året om i sina orangerier, skriver Stiliga hem.

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