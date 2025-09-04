I stället för gatlyktor: Lysande blommor

4 september. Om du funderar på datum. Inte 1 april. Det här är alltså inget skämt.

När forskarna talar om att man skapat uppladdningsbara, flerfärgade suckulenta växter som lyser i mörkret, är det både vetenskap och allvar.

Tidigare har amerikanska forskare skapat växter som avger ett slags grönaktigt sken och som kan köpas i butik i USA.

Nu har kinesiska forskare tagit konceptet ett steg till. De har skapat vad de säger är de första flerfärgade självlysande växterna någonsin.

”Ersätter gatlyktor”

“Föreställ dig Avatars värld, där glödande växter lyser upp ett helt ekosystem”, säger biologen Shuting Liu, forskare vid South China Agricultural University i Guangzhou och medförfattare till studien, i ett uttalande CNN citerar.

”Vi ville göra den visionen möjlig med hjälp av material vi redan arbetar med i labbet. Tänk dig glödande träd som ersätter gatlyktor”, tillägger hon.

Så då tänker vi oss väl det. Och noterar att för att få växterna att lysa injicerade forskarna blad från suckulenten Echeveriea Medbina med strontiumaluminat, ett material som ofta används i leksaker som ska lysa i mörkret.

Och för den som skolkade från just den lektionen är en ”suckulent” alltså en växttyp som kan magasinera vatten och, vanligen, har tjocka köttiga blad eller stjälkar.