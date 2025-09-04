Dagens PS
Rysk bensinkris efter Ukrainas attacker

I stället för gatlyktor: Lysande blommor

Forskare vill ersätta gatlyktor med lysande växter
Forskare i Kina har använt en ny teknik för att skapa luminescens genom att injicera nanopartiklar i växter och ser stora möjligheter. (Foto: Pressbild Shuting Liu)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Forskare har skapat uppladdningsbara växter som lyser i mörkret. Nu ser de en framtid där växterna ersätter gatlyktor.

4 september. Om du funderar på datum. Inte 1 april. Det här är alltså inget skämt.

När forskarna talar om att man skapat uppladdningsbara, flerfärgade suckulenta växter som lyser i mörkret, är det både vetenskap och allvar.

Tidigare har amerikanska forskare skapat växter som avger ett slags grönaktigt sken och som kan köpas i butik i USA.

Nu har kinesiska forskare tagit konceptet ett steg till. De har skapat vad de säger är de första flerfärgade självlysande växterna någonsin.

Ny forskning vänder på allt – du lär dig helt fel. Dagens PS

”Ersätter gatlyktor”

“Föreställ dig Avatars värld, där glödande växter lyser upp ett helt ekosystem”, säger biologen Shuting Liu, forskare vid South China Agricultural University i Guangzhou och medförfattare till studien, i ett uttalande CNN citerar.

”Vi ville göra den visionen möjlig med hjälp av material vi redan arbetar med i labbet. Tänk dig glödande träd som ersätter gatlyktor”, tillägger hon.

Så då tänker vi oss väl det. Och noterar att för att få växterna att lysa injicerade forskarna blad från suckulenten Echeveriea Medbina med strontiumaluminat, ett material som ofta används i leksaker som ska lysa i mörkret.

Och för den som skolkade från just den lektionen är en ”suckulent” alltså en växttyp som kan magasinera vatten och, vanligen, har tjocka köttiga blad eller stjälkar.

Gatubelysning som vi vant oss vid, men snart kan gatlyktor vara ersatta av glödande träd, om vi ska tro kinesiska forskares nya rön. (Foto: Anders Wiklund/TT)
”Kan laddas av ljus”

Genom att injicera en växt med nanopartiklar i stället för att redigera dess gener kan forskarna skapa växter som lyser rött, blått och grönt, skriver CNN.

”Genredigering är en utmärkt metod”, berättar Shuting Liu.

”Vi inspirerades särskilt av oorganiska efterglödmaterial som kan ’laddas’ av ljus och sedan långsamt frigöra det som efterglöd, även av tidigare försök med glödande växter, till och med koncept som gatubelysning från växter.”

Forskarna har försökt visa hur idén kan tillämpas praktiskt genom att skapa en grön vägg gjord av 56 växter som producerar ljus.

När växterna injicerats och placerats i direkt solljus ett par minuter, fortsätter de att glöda i upp till två timmar.

”Växter kan laddas om upprepade gånger genom exponering för solljus”, säger Liu.

De behåller förmågan att avge efterglödseffekten 25 dagar efter behandlingen, enligt forskarna, och äldre blad som injicerats fortsätter att avge ljus under UV-stimulering ”även efter att de vissnat”.

”Roligt, men nja…”

Andra forskare är skeptiska till projektet.

“Jag gillar artikeln, den är rolig, men jag tror att den är lite bortom nuvarande teknik, och den kan vara bortom vad växter kan tåla”, säger biokemisten John Carr hos CNN.

“På grund av den begränsade mängden energi som dessa växter kan avge, ser jag dem inte riktigt som gatlyktor inom den närmaste framtiden”, erkänner han.

Shuting Liu tror ändå på satsningen, åtminstone på sikt.

”Om vi ​​framöver kan förbättra ljusstyrkan avsevärt och förlänga luminescenstiden, kan vi föreställa oss trädgårdar eller offentliga utrymmen som mjukt upplyses på natten av glödande växter.”

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

