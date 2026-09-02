Det är dags att börja le brett när du borstar tänderna. I vart fall om du använder Dysons nya tandborste. Den har inbyggd kamera.
Le ordentligt! Nya tandborsten har en kamera
Dyson lanserar en ny tandborste och sätter en prislapp på 499 dollar på den. Om du spontant inte är övertygad om det vettiga i att lägga nästan motsvarande fem tusenlappar på en tandborste, är det bara att skölja och läsa vidare.
Den nya eltandborsten har en ”precisionsrengörare” som sprutar vatten i mellanrummen mellan tänderna.
Hur den hittar dem? Den har en liten inbyggd kamera för att identifiera de mellanrum du missar i tandborstningen
När den väl hittar dem spolar den glatt bort både plack och broccoli-bitar som blivit kvar där.
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Kan revolutionera – kanske
Dyson har tidigare lyckats lansera dyra produkter för personlig vård som revolutionerat sin kategori, konstaterar Business Insider.
Deras dyra hårtorkar och stylingverktyg är succéer så kanske kan de även lyckas med en tandborste med inbyggd kamera, om än till priset av en sista-minuten-vecka i Paris.
Enligt Business Insider ska Dyson marknadsföra produkten till personer som har svårt att få till en rutin med tandtråd, eftersom den nya tandborsten/kameran gör hela processen till ett enda moment.
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Kameror – snart överallt
Samtidigt konstaterar sajten att det här är en del i ”kamerifieringen” av hushållsföremål generellt.
Videodörrklockor blir allt vanligare, robotdammsugare har kameror och sensorer, exklusiva kylskåp kan hålla koll på vad som finns på hyllorna och den nya AI-toaletten har kamera och övervakar din hälsa den vägen.
Finns det då några integritetsrisker med en kamera i badrummet och i munnen, frågar Dyson retoriskt och svarar ett väntat ”nej då, inte alls”.
Enligt företaget är kameran i tandborsten ”optimerad enbart för seende och detektering på nära håll”, det vill säga när den befinner sig precis intill tänderna, och inte för att exempelvis filma när man kliver ur duschen.
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”Det finns ett alternativ”
Dyson säger även att bilderna raderas från appen omedelbart och att de varken lagras eller delas.
I så motto rör det sig alltså enbart om en produkt med mycket begränsat användningsområde men med stor potential, konstaterar Business Insider som ändå kommer med ett budgettips till den fortfarande tveksamme.
”Man kan, vet du, spara 500 dollar och helt enkelt komma ihåg att använda tandtråd.”