Le ordentligt! Nya tandborsten har en kamera

Den nya eltandborsten har en ”precisionsrengörare” som sprutar vatten i mellanrummen mellan tänderna.

Hur den hittar dem? Den har en liten inbyggd kamera för att identifiera de mellanrum du missar i tandborstningen

När den väl hittar dem spolar den glatt bort både plack och broccoli-bitar som blivit kvar där.

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Kan revolutionera – kanske

Dyson har tidigare lyckats lansera dyra produkter för personlig vård som revolutionerat sin kategori, konstaterar Business Insider.

Deras dyra hårtorkar och stylingverktyg är succéer så kanske kan de även lyckas med en tandborste med inbyggd kamera, om än till priset av en sista-minuten-vecka i Paris.

Enligt Business Insider ska Dyson marknadsföra produkten till personer som har svårt att få till en rutin med tandtråd, eftersom den nya tandborsten/kameran gör hela processen till ett enda moment.

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