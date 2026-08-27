Den sydeuropeiska staden hyllar en svensk direktör

Fick fart på fabriken

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Per Håkansson, som drev vad som då hette Håkanssons ättiksfabrik i skånska Eslöv, knöt snabbt Herbert Felix till sig.

Han hade problem. Mot slutet av 1930-talet tvingades han konstatera att svenskarna köpte allt mindre ättika.

Det hade varit den gängse metoden för husmödrarna att lägga in mat men nu var det nya tider och kunderna ville hellre köpa färdigkonserverade grönsaker än att lägga in själva.

Håkansson behövde skruva ett par varv på sin affärsidé. Lösningen blev att leta efter någon som kunde göra ättiksgurka i stora volymer i hans fabrik. Det blev Herbert Felix.

Det gick väl. Herbert fick i gång fabriken som växte snabbt och under andra världskriget även tillverkade fruktkonserver.

1943, fyra år in på andra världskriget, skrev Herbert Felix ett 47 sidor långt dokument där han i detalj beskrev hur företaget skulle skötas.

Sedan tog han tjänstledigt, åkte till Storbritannien och anslöt sig till de frivilliga tjeckiska styrkor som slogs mot Nazityskland.

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När nazisterna besegrats var Herbert Felix en av de första tjeckiska soldaterna som kunde korsa gränsen till sitt hemland och hemstaden Znojmo – för upptäckten att hela hans familj mördats i Auschwitz.

15 september 1945 återvände Herbert Felix till Sverige och Eslöv och fick se de svenska, brittiska och tjeckoslovakiska flaggorna hissade vid fabriken när han, under applåder, mottogs som en hjälte.

Men Herbert Felix hade inte varit den han var, om han inte redan under sin första rundtur efter återkomsten anmärkte på sådant han inte vara nöjd med. En sådan sak var de högar med gurkrester som låg runt om i fabriken.

Förklaringen han fick var att det var skadade delar eller gurkändar som inte var snygga i glasburkarna och därför skulle slängas.

”Slöseri”, menade Herbert Felix och gjorde något år senare något åt saken.

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Vackra vyer i Herbert Felix hembygd. Gurkodlaren från tjeckiska Znojmo blev direktör i Eslöv och hyllas fortfarande i såväl Skåne som Tjeckien. (Foto: Torbjörn Karlgren)

Så fick vi Bostongurka – tacka Herbert

Han utvecklade en helt ny produkt av de hackade gurkbitarna men hade inget bra namn på den.

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Efter en intern namntävling – som hans egen sekreterare vann – var namnet klart. ”Bostongurka”, lanserad 1952.

1954 fick gurkfabriken namnet AB Felix, med Herbert Felix som vd och delägare. 1954 kom sensationen pulverpotatismos och 1956 en annan innovation, ketchup i röd plastflaska.

Herbert Felix hann sedan med en ny karriär inom FN med livsmedels- och jordbruksfrågor. Han avled 6 maj 1973 i skånska Torekov.

Hans minne har hedrats både i Sverige och Tjeckien. I november 2006 beslutade kommunstyrelsen i Eslöv att starta Herbert Felix-institutet, som ett centrum för forskning, opinionsbildning och erfarenhetsutbyte inom integration och entreprenörskap.

I sin födelsestad Znojmo i Tjeckien, där dessa rader skrivs, blev han hedersmedborgare 2007, samtidigt som ett Herbert Felix-sällskap bildades.

Vad? Nej, var idén att döpa den nya produkten till just Boston-gurka och inget annat kom ifrån, lär vi aldrig få veta.

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