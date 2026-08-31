Norsk ambassad räddades av Musks satelliter: "Bästa vi hittat"

Ambassaden ansökte strax före sommaren om att installera en Starlink-antenn vid den norska ambassadörens residens i den australiska huvudstaden.

”Bästa vi har hittat”

Bakgrunden var stora problem med den befintliga internetlösningen, där flera leverantörer hade försökt komma till rätta med problemen.

”Eftersom vi använder residenset som mötesplats om kansliet måste evakueras är det viktigt att ha ett fungerande och mer pålitligt internet än vad vi har idag. Starlink är det bästa alternativet vi har hittat”, skriver ambassadssekreterare Geir Magnussen i dokument som E24 har tagit del av.

Starlink-antennen är nu installerad på taket till residenset.

Tidigare fick residenset internet via kopparledningar som var anslutna till en lokal hubb. Fiber finns i området, men utbyggnaden till enskilda fastigheter har dragit ut på tiden.

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