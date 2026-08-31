Dålig internetuppkoppling kan vara ett säkerhetsproblem för en ambassad. Det tog Norges ambassad i Australien fasta på och testade en ny lösning.
Norsk ambassad räddades av Musks satelliter: "Bästa vi hittat"
Den norska ambassaden i Canberra har tvingats ta till satellitinternet för att lösa långvariga problem med uppkopplingen.
Lösningen blev Starlink, Elon Musks satellitbaserade internettjänst.
Ambassaden ansökte strax före sommaren om att installera en Starlink-antenn vid den norska ambassadörens residens i den australiska huvudstaden.
”Bästa vi har hittat”
Bakgrunden var stora problem med den befintliga internetlösningen, där flera leverantörer hade försökt komma till rätta med problemen.
”Eftersom vi använder residenset som mötesplats om kansliet måste evakueras är det viktigt att ha ett fungerande och mer pålitligt internet än vad vi har idag. Starlink är det bästa alternativet vi har hittat”, skriver ambassadssekreterare Geir Magnussen i dokument som E24 har tagit del av.
Starlink-antennen är nu installerad på taket till residenset.
Tidigare fick residenset internet via kopparledningar som var anslutna till en lokal hubb. Fiber finns i området, men utbyggnaden till enskilda fastigheter har dragit ut på tiden.
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Mindre beroende av lokal infrastruktur
Enligt uppgifter till norska Statsbygg har besked om när fiber skulle kunna anslutas varierat från sex månader till två år.
Starlink använder i stället ett nätverk av tusentals satelliter i låg omloppsbana runt jorden. Det gör tjänsten mindre beroende av den lokala fasta infrastrukturen.
Den norska utrikesförvaltningen använder redan olika typer av satellitutrustning både för den dagliga verksamheten och i beredskapssituationer. Exakt var systemen används offentliggörs inte av säkerhetsskäl.
Behovet av alternativa kommunikationslösningar har samtidigt ökat i takt med att naturkatastrofer och andra störningar kan slå ut kritisk infrastruktur.
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Viktig del av verksamheten
Skogsbränder, extremväder och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge är exempel på situationer där satellitkommunikation kan bli viktig.
För SpaceX har Starlink utvecklats till den viktigaste delen av verksamheten. Företaget har skjutit upp mer än 12 000 Starlink-satelliter och tjänsten står nu för mer än hälften av SpaceX intäkter.
Kundbasen sträcker sig från privatpersoner till flygbolag, mobiloperatörer och offentliga aktörer. Expansionen har därmed gjort Starlink till betydligt mer än en lösning för avlägsna områden.
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