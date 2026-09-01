AI skapar ytterligare en vinnare. BT väntas tjäna 26 miljarder kronor på att sälja gammal koppar i takt med AI-boomen.
När priset rusar: Tjänar 26 miljarder på gammal koppar
British Telecom, BT, tänker dra nytta av kraftigt stigande priset på återvunnen metall. Den utvinns i samband med utbyggnaden av fiberbredband.
BT ligger i fas för att göra en vinst på uppskattningsvis mer än motsvarande 26 miljarder kronor det kommande decenniet genom att sälja gamla kopparkablar.
Bolaget drar framför allt nytta av de skenande priserna som följer av den enorma efterfrågan inom AI-sektorn samtidigt som brittiska nätverk ställs om till fiberbredband.
Kopparn är en av de främsta vinnarna i elektrifieringen, avgörande för den snabba tillväxten av datacenter och inom lika växande sektorn förnybar energi.
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Högsta kursen någonsin
I fredags nådde metallen sin högsta stängningskurs någonsin på 14 294 dollar per ton, nära rekordnoteringen på 14 500 dollar under handelsdagen som uppnåddes tidigare i år till följd av oro för global brist, skriver The Guardian.
BT har ett återvinningsavtal med EMR, Storbritanniens största företag inom kabelgranulering, och har erhållit en förskottsbetalning på 99 miljoner pund för tusentals ton överskottskoppar.
Detta är den andra utbetalningen av detta slag till telekombolaget, som via dotterbolaget Openreach bygger ut fiberbredband till 30 miljoner hushåll före decenniets slut – efter en tidigare betalning på 105 miljoner pund 2024.
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Utvann rekordmängd fjolåret
Avtalen om framtida leveranser, som omfattar cirka 20 000 ton koppar vardera över en fyraårsperiod, inkluderar inte de intäkter BT kan få om de väljer att sälja återvunnen koppar på spotmarknaden.
BT utvann en rekordmängd nära 10 000 ton under räkenskapsåret som avslutades i mars, tre gånger som mycket som föregående år. Totalt handlar det nu om 22 347 ton sedan 2023.
Den rekordstora mängden – 63 procent mer än de 5 600 ton som redovisades i BT:s resultat för 2025 – har tagits tillvara under en period av kraftigt stigande priser, vilket kan Tge BT betydande ekonomiska fördelar.
Det år då BT redovisade sin första insamling av koppar låg genomsnittspriset för metallen på cirka 8 500 dollar per ton, att jämföra med fredagens 14 500.
Openreach räknar med att kunna återvinna upp till 200 000 ton – där telekomkablar ger koppar av hög kvalitet för återvinning – i takt med att programmet löper vidare under 2030-talet när kunder flyttas över till fiberanslutningar.
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”Ett strategiskt material”
”Koppar har blivit ett av de mest strategiska materialen i den moderna ekonomin”, säger Abby Chicken, hållbarhetschef hos Openreach.
”I takt med att vi ansluter landet till ett mer tillförlitligt fibernät kan vi avveckla delar av det äldre nätet som inte längre behövs. Att återvinna denna koppar är helt rätt väg att gå.”
De kraftigt stigande priserna har fått Openreach att vidta åtgärder för att förhindra kopparstölder.
Förra året slog tjuvar till två gånger på en månad i St Neots i Cambridgeshire, vilket resulterade i skador på nästan 1,6 kilometer (en engelsk mil) nedgrävd kabel.
Under 2024 drabbades Openreach av kopparstölder i New Forest och i County Tyrone på Nordirland, där hundratals hem och företag fick problem med uppkopplingen.
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