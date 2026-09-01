När priset rusar: Tjänar 26 miljarder på gammal koppar

Utvann rekordmängd fjolåret

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Avtalen om framtida leveranser, som omfattar cirka 20 000 ton koppar vardera över en fyraårsperiod, inkluderar inte de intäkter BT kan få om de väljer att sälja återvunnen koppar på spotmarknaden.

BT utvann en rekordmängd nära 10 000 ton under räkenskapsåret som avslutades i mars, tre gånger som mycket som föregående år. Totalt handlar det nu om 22 347 ton sedan 2023.

Den rekordstora mängden – 63 procent mer än de 5 600 ton som redovisades i BT:s resultat för 2025 – har tagits tillvara under en period av kraftigt stigande priser, vilket kan Tge BT betydande ekonomiska fördelar.

Det år då BT redovisade sin första insamling av koppar låg genomsnittspriset för metallen på cirka 8 500 dollar per ton, att jämföra med fredagens 14 500.

Openreach räknar med att kunna återvinna upp till 200 000 ton – där telekomkablar ger koppar av hög kvalitet för återvinning – i takt med att programmet löper vidare under 2030-talet när kunder flyttas över till fiberanslutningar.

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British Telecom kommer att tjäna många miljarder på gammal koppar. BT återvinner stora mängder när landet ställer om till fiberbredband. (Foto: Antonio Calanni /AP-TT)

”Ett strategiskt material”

”Koppar har blivit ett av de mest strategiska materialen i den moderna ekonomin”, säger Abby Chicken, hållbarhetschef hos Openreach.

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”I takt med att vi ansluter landet till ett mer tillförlitligt fibernät kan vi avveckla delar av det äldre nätet som inte längre behövs. Att återvinna denna koppar är helt rätt väg att gå.”

De kraftigt stigande priserna har fått Openreach att vidta åtgärder för att förhindra kopparstölder.

Förra året slog tjuvar till två gånger på en månad i St Neots i Cambridgeshire, vilket resulterade i skador på nästan 1,6 kilometer (en engelsk mil) nedgrävd kabel.

Under 2024 drabbades Openreach av kopparstölder i New Forest och i County Tyrone på Nordirland, där hundratals hem och företag fick problem med uppkopplingen.

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