Jon Harald Nordbrekken, 74, uppger att han äger drygt 37 miljoner aktier i inkassobolaget B2 Impact, idag värda närmare en miljard norska kronor. Det är imponerande avkastning som delar branschen i två.
Norrman tjänade 1,1 miljarder på en enda aktie
B2 Impact är ett europeiskt kredithanterings- och inkassoföretag som specialiserar sig på att köpa upp och hantera förfallna fordringar och skulder. Enligt Dagens Næringslivs beräkningar uppgår Nordbrekkens vinst till nästan 1,1 miljarder, motsvarande 800 procents avkastning.
Jon Harald Nordbrekken var själv med och grundade bolaget hösten 2011 och satt som tillförordnad styrelseordförande fram till 2020, då han avgick efter oenighet om strategin. Han sålde dock inte sina aktier.
I stället köpte han nio miljoner aktier för omkring sju kronor styck vintern 2021, när intresset för sektorn var svalt och ingen annan ville köpa. Anskaffningskostnaden uppger han till 139 miljoner kronor och utdelningarna genom åren till 245 miljoner, enligt DN.
Dagens PS har räknat på posten från 2021. Nio miljoner aktier för sju kronor kostade 63 miljoner. Vid kursen 26,2 kronor är samma post värd omkring 236 miljoner, alltså nästan fyra gånger pengarna, utdelningarna oräknade.
Belåningen avgjorde allt
ABG-analytikern Fredrik Flørnes Støle förklarar utvecklingen med utgångsläget när räntorna började stiga. Till skillnad från konkurrenterna gick B2 in i perioden med relativt låg belåningsgrad, vilket gav manöverutrymme att investera offensivt precis när andra tvingades vara defensiva.
Arctic-analytikern Roy Tilley pekar på samma sak och tillägger att bolaget har rensat upp i balansräkningen.
I februari satte B2 målet att öka resultatet och utdelningen med 30 procent mellan 2026 och 2028. Redan i maj låg bolaget före plan. På Avanza följer 3 analytiker aktien, samtliga med köpråd och riktkurser mellan 28,5 och 29,9 kronor.
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Andra liknande företag i Sverige
Intrum och Axactor har båda gett negativ avkastning de senaste tre åren.
Hoist Finance, som köper förfallna konsumentlån till i snitt 90 procents rabatt, redovisade ett resultat före skatt på 632 miljoner kronor i andra kvartalet. Det var 67 procent över analytikernas förväntan.
Justerat för engångsposter landade resultatet på 501 miljoner och avkastningen på eget kapital på 21,6 procent, enligt bolagets delårsrapport. Aktien har stigit 89,01 procent sedan årsskiftet.
Intrum tar den tyngre vägen och är 90,14 procent back sedan årsskiftet. Omsättningen sjönk fyra procent och rörelseresultatet 14 procent i kvartalet. Samtidigt har en företrädesemission på 7,5 miljarder stärkt balansräkningen och kreditbetyget har höjts av S&P och Moody’s, enligt Börskollen.
Dagens PS har följt bolaget sedan rekonstruktionen, senast när en analytiker såg 50 procents uppsida.
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