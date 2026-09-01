Norrman tjänade 1,1 miljarder på en enda aktie

Jon Harald Nordbrekken var själv med och grundade bolaget hösten 2011 och satt som tillförordnad styrelseordförande fram till 2020, då han avgick efter oenighet om strategin. Han sålde dock inte sina aktier.

I stället köpte han nio miljoner aktier för omkring sju kronor styck vintern 2021, när intresset för sektorn var svalt och ingen annan ville köpa. Anskaffningskostnaden uppger han till 139 miljoner kronor och utdelningarna genom åren till 245 miljoner, enligt DN.

Dagens PS har räknat på posten från 2021. Nio miljoner aktier för sju kronor kostade 63 miljoner. Vid kursen 26,2 kronor är samma post värd omkring 236 miljoner, alltså nästan fyra gånger pengarna, utdelningarna oräknade.

Belåningen avgjorde allt

ABG-analytikern Fredrik Flørnes Støle förklarar utvecklingen med utgångsläget när räntorna började stiga. Till skillnad från konkurrenterna gick B2 in i perioden med relativt låg belåningsgrad, vilket gav manöverutrymme att investera offensivt precis när andra tvingades vara defensiva.

Arctic-analytikern Roy Tilley pekar på samma sak och tillägger att bolaget har rensat upp i balansräkningen.

I februari satte B2 målet att öka resultatet och utdelningen med 30 procent mellan 2026 och 2028. Redan i maj låg bolaget före plan. På Avanza följer 3 analytiker aktien, samtliga med köpråd och riktkurser mellan 28,5 och 29,9 kronor.

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