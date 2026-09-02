Nyheten om Saabs vd:s lön på 61 miljoner kronor har offentliggjorts. Vi analyserar om han ligger högt, lågt eller på samma nivå som sina branschkollegor inom försvaret i andra länder.
Saab, BAE och Lockheed: Så skiljer sig vd-lönerna
Micael Johanssons grundlön 2025 var 16 921 508 kronor, enligt Saabs ersättningsrapport. Lockheed Martins vd James Taiclet hade samma år 1 751 000 dollar i grundlön, oförändrad sedan 2021, enligt bolagets proxy till SEC.
Omräknat till kronor blir det 16,9 miljoner, och det året ligger de bara någon procent ifrån varandra.
Hela skillnaden ligger ovanpå lönen
Johanssons totala ersättning blev 61 254 896 kronor, alltså 3,6 gånger grundlönen. Taiclet landade på 23 453 308 dollar, ungefär 227 miljoner kronor och 13,4 gånger sin grundlön. Grundlönen utgör 27,6 procent av totalen i Saab och 7,5 procent i Lockheed.
Mönstret upprepas hos BAE Systems. Vd:n Charles Woodburns grundlön låg i mars 2025 på 1,27 miljoner pund, medan hans totala ersättning för 2024 uppgick till 11,6 miljoner pund, motsvarande 150,6 miljoner svenska kronor, efter att ha minskat från 13,4 miljoner pund året innan, enligt City AM.
Talen avser olika år och ska läsas som en storleksordning, men riktningen är tydlig. Även britterna bygger nästan hela ersättningen ovanpå en grundlön som den svenska modellen.
Talen mäter dessutom inte riktigt samma sak. Amerikanska bolag redovisar aktietilldelningar till verkligt värde vid tilldelningstillfället. Saab redovisar aktier som faktiskt intjänats under året, värderade till kursen vid varje matchning. Ersättningarna går därför inte jämföra rakt av.
Det är tilläggen som lockar
Sverige har problem med att nyckelkompetens flyttar utomlands för ett bättre erbjudande. En svensk chef som byter till en amerikansk konkurrent flyttar inte främst för grundlönen, eftersom den ligger på samma nivå. Flytten handlar om vad som byggs ovanpå.
BAE:s ersättningsutskott beskrev problemet öppet när programmet gjordes om. Bolaget riskerar att förlora nyckelpersoner till arbetsgivare som kan erbjuda mer. Målersättningen för vissa amerikanska anställda ligger i nivå med eller över de brittiska koncernledningsledamöternas, enligt samma artikel i City AM.
Det gäller inte bara vd-stolen utan hela ledningsskiktet, och det är där amerikanska bolag rekryterar i dag.
Saabs vd är dyrare per omsatt krona
Kollar man på vd:ns lön i procentuell utgift för företaget ser det dock annorlunda ut.
Saab omsatte 79,1 miljarder kronor 2025, enligt årsredovisningen. Lockheed omsatte 75 048 miljoner dollar, motsvarande 722 433 miljoner kronor, enligt bokslutsrapporten. BAE omsatte 28,3 miljarder pund 2024, enligt City AM.
Som andel av omsättningen kostar Saabs vd 0,077 procent, mot 0,041 för BAE räknat på år 2024 och 0,031 för Lockheed. Ställt mot bolagets storlek är den svenska vd:n dyrast av de tre.
PS analys
Saab kan matcha grundlönen men inte hävstången, och det är hävstången som avgör var en 45-årig affärsområdeschef med tio år kvar i karriären hamnar.
Samtidigt är den svenska modellen inte enbart sämre. Saab betalar i egna aktier som binder chefen till samma kursutveckling som ägarna har, medan Lockheed delar ut tilldelningar värderade innan prestationen är levererad.
Det bör noteras att alla har olika motivation i karriären och en högre lön behöver inte alltid betyda att man är villig att byta arbete på grund av andra omständigheter såsom lojalitet, pendling, ansvar, och dylikt.
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