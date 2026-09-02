Saab, BAE och Lockheed: Så skiljer sig vd-lönerna

Det är tilläggen som lockar

Sverige har problem med att nyckelkompetens flyttar utomlands för ett bättre erbjudande. En svensk chef som byter till en amerikansk konkurrent flyttar inte främst för grundlönen, eftersom den ligger på samma nivå. Flytten handlar om vad som byggs ovanpå.

BAE:s ersättningsutskott beskrev problemet öppet när programmet gjordes om. Bolaget riskerar att förlora nyckelpersoner till arbetsgivare som kan erbjuda mer. Målersättningen för vissa amerikanska anställda ligger i nivå med eller över de brittiska koncernledningsledamöternas, enligt samma artikel i City AM.

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Det gäller inte bara vd-stolen utan hela ledningsskiktet, och det är där amerikanska bolag rekryterar i dag.

Saabs vd är dyrare per omsatt krona

Kollar man på vd:ns lön i procentuell utgift för företaget ser det dock annorlunda ut.

Saab omsatte 79,1 miljarder kronor 2025, enligt årsredovisningen. Lockheed omsatte 75 048 miljoner dollar, motsvarande 722 433 miljoner kronor, enligt bokslutsrapporten. BAE omsatte 28,3 miljarder pund 2024, enligt City AM.

Som andel av omsättningen kostar Saabs vd 0,077 procent, mot 0,041 för BAE räknat på år 2024 och 0,031 för Lockheed. Ställt mot bolagets storlek är den svenska vd:n dyrast av de tre.

PS analys

Saab kan matcha grundlönen men inte hävstången, och det är hävstången som avgör var en 45-årig affärsområdeschef med tio år kvar i karriären hamnar.

Samtidigt är den svenska modellen inte enbart sämre. Saab betalar i egna aktier som binder chefen till samma kursutveckling som ägarna har, medan Lockheed delar ut tilldelningar värderade innan prestationen är levererad.

Det bör noteras att alla har olika motivation i karriären och en högre lön behöver inte alltid betyda att man är villig att byta arbete på grund av andra omständigheter såsom lojalitet, pendling, ansvar, och dylikt.

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