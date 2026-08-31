Lappland guldprospektering rapporterar guld i ett av fyra borrhål i Nya Gilleberget. I höst borrar man två nya hål för att se utbredningen.
Guld i ett av fyra borrhål – två nya i höst
Det är slutrapport för Lapplands guldprospektering när det gäller de fyra kärnborrhål man tagit vid Nya Gilleberget i Ljusdal.
Guld påträffades i ett av de fyra hålen. Guldzonen på 28,05 meter med 2,30 guld per ton står fortfarande öppen.
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Två nya borrhål i höst
Bolaget har beslutat att borra vidare mot den via två nya kärnborrhål om 600 meter under hösten 2026.
Vid det sydöstra målet har elva guldförande stenblock hittats på markytan, det rikaste med 10,4 gram guld per ton.
De här uppgifterna är prospekteringsresultat, alltså enskilda fynd, och ingen uppskattning av mineralresursen, alltså guldmängden i berget.
”Bättre än förväntat”
”Vi borrade fyra hål mot två mål och fick en bred guldträff i ett av borrhålen, 28 meter i borrkärnan. Det är ett utfall som var bättre än våra förväntningar”, säger Fredrik Johansson som är vd för Lapplands guldprospektering i ett pressmeddelande.
”Det som också intresserar mig är blocken i det sydöstra området, eftersom de pekar tillbaka mot berggrund vi ännu inte har undersökt.”
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”Intressant spår att följa”
”Det är ett intressant spår att följa, och vi vet nu både var vi ska titta härnäst och var vi inte ska titta. Vi har bestämt att vi kör ett borrprogram i höst. Vi planerar två nya borrhål, totalt 600 meter, och det första ger oss information en bit från guldträffen”, berättar Johansson som samtidigt påpekar att Stortjärnhobben fortsatt är huvudprojekt för Lapplands guldprospektering.
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