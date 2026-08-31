Guld i ett av fyra borrhål – två nya i höst

”Bättre än förväntat”

”Vi borrade fyra hål mot två mål och fick en bred guldträff i ett av borrhålen, 28 meter i borrkärnan. Det är ett utfall som var bättre än våra förväntningar”, säger Fredrik Johansson som är vd för Lapplands guldprospektering i ett pressmeddelande.

”Det som också intresserar mig är blocken i det sydöstra området, eftersom de pekar tillbaka mot berggrund vi ännu inte har undersökt.”

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Stortjärnhobben på bilden är fortsatt Lappland gulds huvudprojekt med en kalkyl på 4,6 ton guld. Samtidigt ska man ta två nya borrhål i Nya Gilleberget. (Illustration: Pressbild)

”Intressant spår att följa”

”Det är ett intressant spår att följa, och vi vet nu både var vi ska titta härnäst och var vi inte ska titta. Vi har bestämt att vi kör ett borrprogram i höst. Vi planerar två nya borrhål, totalt 600 meter, och det första ger oss information en bit från guldträffen”, berättar Johansson som samtidigt påpekar att Stortjärnhobben fortsatt är huvudprojekt för Lapplands guldprospektering.

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