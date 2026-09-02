"Pervo-glasögon": Norge kan förbjuda smarta glasögon

Vill förbjuda ansiktsigenkänning

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”Jag anser att vi måste överväga att förbjuda den funktionen”, säger Karianne Tung om ansiktsigenkänning när hon utvecklar sitt resonemang hos norska VG.

”Det råder ingen tvekan om att när AI och kameror i allt högre grad integreras i glasögon, hörsnäckor, kepsar och annan bärbar teknik, så underlättar det dold filmning samt insamling av data och information om oss”, konstaterar ministern.

Konsumentrådet och datainspektionen har redan krävt stopp för försäljningen av smarta glasögon i Norge och vill att ett förbud ska övervägas.

”Vi är glada över att regeringen nu signalerar att den ska utreda ett förbud mot teknik som möjliggör ansiktsigenkänning på offentliga platser. Meta har redan tekniken klar, och det är bara en tidsfråga innan den byggs in i glasögonen”, säger Finn Myrstad, chef för digitala tjänster vid Konsumentrådet.

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Digitaliseringsminister Karianne Tung och regeringen i Norge överväger ett förbud kring smarta glasögon med hänsyn till personlig integritet. (Foto: Jan Langhaug /NTB-TT)

”Orolig över personlig integritet”

”Jag är orolig för den personliga integriteten och fruktar ett övervakningssamhälle. Jag anser att människor bör tänka sig noga för innan de köper denna typ av bärbar smart teknik”, säger Karianne Tung hos VG.

”Smarta glasögon utgör ett hot mot den personliga integriteten och dataskyddet. Människors privatliv sätts under press av denna nya teknik.”

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Enligt Tung har utbildningsminister Kari Nessa Nordtun uppmanat skolor att reglera användningen av smarta glasögon.

”Jag kommer även uppmana offentliga och privata företag att överväga om användning av AI-glasögon bör tillåtas på deras arbetsplatser”, säger digitaliseringsministern.

”Tanken på att någon kan gå omkring och använda ansiktsigenkänning på andra utan deras vetskap, filma vanliga människor på gatan och samla in information om dem – det anser jag inte är acceptabelt.”

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