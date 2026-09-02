Norge överväger förbud kring smarta glasögon och annan bärbar, kamerautrustad teknik. Orsaken är hänsyn till personlig integritet.
"Pervo-glasögon": Norge kan förbjuda smarta glasögon
Norges digitaliseringsminister Karianne Tung och regeringen överväger att förbjuda smarta glasögon och annan kamerautrustad bärbar teknik av integritetsskäl, som produkter från Meta och Snap.
Det är enheter utrustade med kameror och internetuppkoppling och kan snart även inkludera ansiktsigenkänning, något som väckt starka reaktioner, hoppas stora grupper som menar att det inskränker på människors rätt till privatliv.
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Kallas ”pervo-glasögon”
Vissa kallar enheterna för ”pervo-glasögon”, konstaterar Tech Crunch i en text om förbudsviljan i Norge.
Karianne Tune menar enligt AFP att det finns en ”tydlig trend mot att kombinera artificiell intelligens med kameror och mikrofoner inbyggda i glasögon, hörlurar, huvudbonader och andra föremål vi använder i vardagen”.
”Vi måste förhindra att denna utrustning används för att övervaka andra människor på offentliga platser”, säger Tung och tillägger att det kan innebära ett förbud mot att använda ansiktsigenkänning på andra personer i offentliga miljöer.
Digitaliseringsministern planerar att tillsätta ett expertråd som ska ge regeringen råd om hur människors integritetsskydd kan stärkas.
Vill förbjuda ansiktsigenkänning
”Jag anser att vi måste överväga att förbjuda den funktionen”, säger Karianne Tung om ansiktsigenkänning när hon utvecklar sitt resonemang hos norska VG.
”Det råder ingen tvekan om att när AI och kameror i allt högre grad integreras i glasögon, hörsnäckor, kepsar och annan bärbar teknik, så underlättar det dold filmning samt insamling av data och information om oss”, konstaterar ministern.
Konsumentrådet och datainspektionen har redan krävt stopp för försäljningen av smarta glasögon i Norge och vill att ett förbud ska övervägas.
”Vi är glada över att regeringen nu signalerar att den ska utreda ett förbud mot teknik som möjliggör ansiktsigenkänning på offentliga platser. Meta har redan tekniken klar, och det är bara en tidsfråga innan den byggs in i glasögonen”, säger Finn Myrstad, chef för digitala tjänster vid Konsumentrådet.
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”Orolig över personlig integritet”
”Jag är orolig för den personliga integriteten och fruktar ett övervakningssamhälle. Jag anser att människor bör tänka sig noga för innan de köper denna typ av bärbar smart teknik”, säger Karianne Tung hos VG.
”Smarta glasögon utgör ett hot mot den personliga integriteten och dataskyddet. Människors privatliv sätts under press av denna nya teknik.”
Enligt Tung har utbildningsminister Kari Nessa Nordtun uppmanat skolor att reglera användningen av smarta glasögon.
”Jag kommer även uppmana offentliga och privata företag att överväga om användning av AI-glasögon bör tillåtas på deras arbetsplatser”, säger digitaliseringsministern.
”Tanken på att någon kan gå omkring och använda ansiktsigenkänning på andra utan deras vetskap, filma vanliga människor på gatan och samla in information om dem – det anser jag inte är acceptabelt.”