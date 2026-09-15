Billiga vapen ett ess i Putins rockärm – har skalat upp produktionen

Utvecklingen skapar nya problem för Ukrainas luftförsvar och väcker oro inom Nato.

De nya vapnen, däribland attackdrönaren Geran-5 och kryssningsroboten Banderol, har utvecklats genom att ryska ingenjörer vidareutvecklat äldre modeller och kombinerat dem med avancerad elektronik.

Liknar mer en kryssningsrobot

Viktiga komponenter kommer från Kina, enligt ukrainska bedömningar och analyser från drönarunderrättelseföretaget DroneSec, skriver Wall Street Journal.

Kina har uppgett att landet reglerar export av teknik som kan användas i krig.

Geran-drönarna började som ryska versioner av de iranskt designade Shahed-drönarna. De äldre modellerna är propellerdrivna och relativt långsamma.

Det har gjort dem lättare för Ukraina att bekämpa efter omfattande investeringar i luftförsvar och utbildning.

De nya modellerna är snabbare och har förbättrad navigering och kommunikation. Geran-5 liknar mer en kryssningsrobot än ett traditionellt flygplan, vilket enligt analytiker har tvingat Ukraina att anpassa sitt försvar.

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