Komponenter till lågt pris från Kina har satt Ukraina-kriget i ett nytt läge. Ryssland har nämligen lyckats pressa kostnaderna rejält.
Billiga vapen ett ess i Putins rockärm – har skalat upp produktionen
Ryssland har utvecklat en ny generation jetdrivna drönare och kryssningsrobotar som kan tillverkas snabbt och till en bråkdel av kostnaden för amerikanska motsvarigheter.
Utvecklingen skapar nya problem för Ukrainas luftförsvar och väcker oro inom Nato.
De nya vapnen, däribland attackdrönaren Geran-5 och kryssningsroboten Banderol, har utvecklats genom att ryska ingenjörer vidareutvecklat äldre modeller och kombinerat dem med avancerad elektronik.
Liknar mer en kryssningsrobot
Viktiga komponenter kommer från Kina, enligt ukrainska bedömningar och analyser från drönarunderrättelseföretaget DroneSec, skriver Wall Street Journal.
Kina har uppgett att landet reglerar export av teknik som kan användas i krig.
Geran-drönarna började som ryska versioner av de iranskt designade Shahed-drönarna. De äldre modellerna är propellerdrivna och relativt långsamma.
Det har gjort dem lättare för Ukraina att bekämpa efter omfattande investeringar i luftförsvar och utbildning.
De nya modellerna är snabbare och har förbättrad navigering och kommunikation. Geran-5 liknar mer en kryssningsrobot än ett traditionellt flygplan, vilket enligt analytiker har tvingat Ukraina att anpassa sitt försvar.
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Utvecklat en massproduktion
Geran-5 och Banderol uppskattas kosta omkring 100 000 dollar styck. Som jämförelse kostar amerikanska Tomahawk-robotar och jämförbara ryska modeller mer än två miljoner dollar.
Enligt DroneSec är Rysslands drönarprogram starkt beroende av kinesiska komponenter. Det handlar bland annat om jetmotorer, navigationsdatorer och kommunikationsutrustning.
Mycket av tekniken är kommersiellt tillgänglig och kan användas både civilt och militärt. Ryska ingenjörer har enligt analytikerna utvecklat system som gör det möjligt för drönarna att navigera och kommunicera trots elektronisk krigföring.
Ryssland har samtidigt lyckats gå från utveckling till massproduktion på kort tid. Enligt analytiker har både Geran-5 och Banderol utvecklats och satts i produktion inom ett par år.
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Behöver billigare alternativ
Utvecklingen innebär ett ekonomiskt dilemma för Ukraina och väst. Försvarare riskerar att behöva använda dyra robotar och stridsflygplan för att skjuta ned betydligt billigare drönare.
Amerikanska styrkor i Persiska viken och Nato har redan använt avancerade system som Patriot för att bekämpa drönare och robotar. Samtidigt försöker försvarsindustrin utveckla billigare alternativ.
Företaget bakom Merops-interceptorerna, som har stöd av Googles tidigare vd Eric Schmidt, arbetar med en jetdriven version.
Även Auterion, en leverantör av mjukvara till ukrainska drönartillverkare, utvecklar nya interceptorer.
Enligt DroneSec kostar kinesiska jetmotorer till Geran omkring 45 000 dollar eller mindre. För väst är det en utmaning att utveckla billigare försvarssystem som kan produceras i stora volymer.
Nato har enligt alliansens talesperson Martin O’Donnell lovat att investera mer än 40 miljarder dollar i motmedel mot drönare under de kommande fem åren.
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