Husrannsakan hos telejätten: Misstänks för allvarliga brott

Det handlar bland annat om hur Telenor överlämnat trafikdata till de härskande i samband med militärkuppen i Myanmar.

Inga enskilda befattningshavare har ännu delgivits misstanke eller är föremål för utredning, enligt Telenor som skriver att militärkuppen i Myanmar i februari 2021 skapade ”stor osäkerhet” för Telenor.

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Slog ned protesterna brutalt

”Det var en mycket svår situation där vi upplevde att vi inte hade något egentligt val och inte kunde utsätta våra anställdas liv för fara”, säger Telenors talesperson David Fidjeland i ett pressmeddelande.

Vid militärkuppen greps militären landets civila ledare Aung San Suu Kyi som 1991 tog emot Nobels fredspris i Oslo och ignorerade resultaten i valet 2020.

Militärkuppen utlöste omfattande protester som militären brutalt slog ned. Landet hamnade sedan i en väpnad konflikt mellan militärjuntan och motståndsgrupper.

Det var i denna situation som Telenor blev involverat i konflikten.

”Våra anställda riskerade fängelse, tortyr eller dödsstraff om de inte följde militärregimens order”, säger David Fidjeland citerad av E24.

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