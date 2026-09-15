Under tisdagen har polis genomfört en omfattande husrannsakan mot huvudkontoret för Telenor. Misstankarna rör brott mot mänskligheten i Myanmar.
Husrannsakan hos telejätten: Misstänks för allvarliga brott
De norska polisorganisationerna PST och Kripos har under tisdagen genomfört en husrannsakan på Telenors huvudkontor i Fornebu.
Misstankarna rör medverkan till brott mot sanktionslagen och medverkan till brott mot mänskligheten i Myanmar.
Det handlar bland annat om hur Telenor överlämnat trafikdata till de härskande i samband med militärkuppen i Myanmar.
Inga enskilda befattningshavare har ännu delgivits misstanke eller är föremål för utredning, enligt Telenor som skriver att militärkuppen i Myanmar i februari 2021 skapade ”stor osäkerhet” för Telenor.
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Slog ned protesterna brutalt
”Det var en mycket svår situation där vi upplevde att vi inte hade något egentligt val och inte kunde utsätta våra anställdas liv för fara”, säger Telenors talesperson David Fidjeland i ett pressmeddelande.
Vid militärkuppen greps militären landets civila ledare Aung San Suu Kyi som 1991 tog emot Nobels fredspris i Oslo och ignorerade resultaten i valet 2020.
Militärkuppen utlöste omfattande protester som militären brutalt slog ned. Landet hamnade sedan i en väpnad konflikt mellan militärjuntan och motståndsgrupper.
Det var i denna situation som Telenor blev involverat i konflikten.
”Våra anställda riskerade fängelse, tortyr eller dödsstraff om de inte följde militärregimens order”, säger David Fidjeland citerad av E24.
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Polisen: ”Brott mot mänskligheten”
”Anklagelsen från Kripos gäller medverkan till brott mot mänskligheten under perioden från militärkuppen den 1 februari 2021 fram till att försäljningen av Telenors helägda dotterbolag, Telenor Myanmar Ltd. (TML), slutfördes den 25 mars 2022”, skriver polisen i ett pressmeddelande.
”Grunden för anklagelsen är att TML vid upprepade tillfällen lämnade ut historiska trafikuppgifter om kunder till militärregimen under denna period, samtidigt som regimen begick omfattande övergrepp mot delar av civilbefolkningen”, skriver Kripos och PST.
”Säkerhetspolisen har delgivit Telenor misstanke om brott mot sanktionslagstiftningen, då försäljningen av TML omfattade sanktionsbelagd övervakningsutrustning utan nödvändigt tillstånd från utrikesdepartementet”, står det i polisens uttalande.
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Granskas av stortinget sedan 2025
”Säkerhetspolisen och kriminalpolisen samarbetar därför kring utredningarna. I dag genomför PST och Kripos, med stöd i beslut från Oslo tingsrätt, en gemensam husrannsakan vid Telenor ASA:s huvudkontor på Fornebu i Oslo”, skriver polisen.
Förra året inledde parlamentet i form av Stortingets kontroll- och konstitutionsutskott en granskning av Telenors verksamhet i Myanmar i kölvattnet av militärkuppen.
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