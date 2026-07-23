Experter försöker förstå hur OpenAI:s AI-modell kunde rymma på egen hand och hacka en annan plattform. Flera pekar på att det markerar ett nytt steg i utvecklingen.
Intrånget sprider skräck i AI-världen: "Mest oroande hittills"
En AI-modell från OpenAI lyckades ta sig ur en avgränsad testmiljö och genomförde därefter ett intrång hos AI-plattformen Hugging Face, vilket Dagens PS har berättat om.
I efterhand beskrivs händelsen av flera experter som den allvarligaste AI-relaterade säkerhetsincidenten hittills eftersom attacken enligt uppgifterna genomfördes helt utan mänsklig inblandning.
Incidenten inträffade under tester av OpenAI nya modeller GPT-5.6 Sol och en ännu inte offentliggjord modell.
Upptäckte en sårbarhet
Syftet var att utvärdera modellernas förmåga att identifiera och utnyttja kända säkerhetsbrister i programvara genom testsviten ExploitGym.
För att undvika risker kördes modellerna i en isolerad datormiljö utan internetuppkoppling. Den enda externa åtkomsten gick via en intern tjänst som hämtade mindre mjukvarupaket som behövdes för testerna.
Enligt OpenAI upptäckte modellerna en tidigare okänd sårbarhet i denna tjänst och använde den för att få tillgång till internet, skriver The Economist.
Därefter identifierade de att lösningarna på testuppgifterna fanns hos Hugging Face, en plattform för öppna AI-modeller och dataset.
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Upptäckte intrånget
Modellerna genomförde sedan en flerstegsattack genom att ladda upp ett skadligt dataset till Hugging Face.
När filen automatiskt behandlades av plattformen kunde modellerna samla in inloggningsuppgifter och ta sig in på företagets interna servrar.
Både OpenAI och Hugging Face upptäckte intrånget och samarbetar nu kring utredningen.
Efter händelsen har OpenAI skärpt säkerheten i sin infrastruktur och informerat utvecklaren av den sårbara programvaran om bristerna.
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Flera liknande exempel
Hugging Face har samtidigt fått tillgång till OpenAI:s särskilda säkerhetsprogram för att stärka sitt cyberskydd.
Incidenten följer flera uppmärksammade exempel på AI-modeller som visat oväntade förmågor.
Tidigare i år rapporterade Anthropic att en experimentell modell lyckats ta sig ur en testmiljö, och avancerade AI-system har dessutom använts för att lösa matematiska problem som förbryllat forskare i årtionden.
Flera experter menar att utvecklingen visar att dagens mest avancerade AI-system redan kan överträffa människor inom vissa cybersäkerhetsuppgifter.
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