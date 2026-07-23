I efterhand beskrivs händelsen av flera experter som den allvarligaste AI-relaterade säkerhetsincidenten hittills eftersom attacken enligt uppgifterna genomfördes helt utan mänsklig inblandning.

Incidenten inträffade under tester av OpenAI nya modeller GPT-5.6 Sol och en ännu inte offentliggjord modell.

Upptäckte en sårbarhet

Syftet var att utvärdera modellernas förmåga att identifiera och utnyttja kända säkerhetsbrister i programvara genom testsviten ExploitGym.

För att undvika risker kördes modellerna i en isolerad datormiljö utan internetuppkoppling. Den enda externa åtkomsten gick via en intern tjänst som hämtade mindre mjukvarupaket som behövdes för testerna.

Enligt OpenAI upptäckte modellerna en tidigare okänd sårbarhet i denna tjänst och använde den för att få tillgång till internet, skriver The Economist.

Därefter identifierade de att lösningarna på testuppgifterna fanns hos Hugging Face, en plattform för öppna AI-modeller och dataset.

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