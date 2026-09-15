Ikeas sparpaket: "Anställda pressas att gå med på avtal"

”En korrekt uppskattning”

”Vi ser i dag att den globala siffran på cirka 850 tjänster var en korrekt uppskattning”, säger Mattias Hennius.

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Antalet jobb som försvinner lands- och ortsvis går företaget inte in på, men målet är att den nya organisationen ska vara på plats vid årsskiftet.

”Vår ambition är fortsatt att ha den nya organisationen på plats 1 januari 2027”, meddelar Hennius.

”Den här typen av beslut är aldrig enkla. Vårt fokus nu är att genomföra förändringen på ett ansvarsfullt sätt och att stötta våra medarbetare med omtanke, respekt och transparens, med vägledning i vår Ikea-kultur och våra värderingar”, hävdar Mattius Hennius.

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Ikea stänger sitt varuhus i Borlänge, första stängningen i Sverige på 43 år. Samtidigt försvinner 850 jobb globalt, hälften av dem i Sverige. (Foto: Google Maps)

”Minst hälften” är svenska jobb

Nya uppgifter talar om att ”minst hälften” av de 850 tjänster som försvinner är svenska jobb.

Hos Di vittnar anställda om att de hotats med uppsägning om de inte går med på ”frivilliga” överenskommelser.

Det är i Älmhult och Malmö jobben försvinner i den svenska delen av sparpaketet.

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Medarbetare talar om att de tvingats söka om sina jobb, samtidigt med beskedet att antalet tjänster på deras avdelning ska minska.

”En del kollegor har fått veta att om de inte tar sparpaketet kommer de bli uppsagda och att då gäller inte samma villkor. Det är inte särskilt mycket frivillighet över det”, säger en Ikea-medarbetare hos Di.

Samtidigt landar Ikea fler sparpaket. 800 tjänster inom Ingkas globala koncernfunktioner ska bort. 480 medarbetare varslades i Sverige, i slutänden fick 345 anställda lämna.

Inom Ikeas svenska varuhusbolag varslades 145 medarbetare om uppsägning, vilket i slutänden landade i att cirka 100 fick gå.

Dessutom har Ikea för första gången på mer än 40 år lagt ner ett varuhus i Sverige, Ikea i Borlänge, och de 230 anställda där väntar fortfarande på besked om hur många som får jobb i den mindre Ikea-butik som ersätter varuhuset.

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