Hackarna mot fintech-företaget Revolut kräver en lösensumma och hotar med att släppa ”mer och mer” kunddata.
Hackergrupp kräver Revolut på lösensumma – hotar släppa kunddata varje dag
Revolut utsattes för hackerattacken i helgen och i samband med det kom hackarna över en mängd användares konfidentiella information.
Enligt den digitala bankjätten har endast ett ”mycket gränsat” antal kunder drabbats men det rör sig om såväl identitetshandlingar som post- och e-postadresser och telefonnummer, men även ansiktsverifieringsbilder.
Kryptoutredaren ZachXBT, som spred bankens kundbrev på Telegram, räknar även upp yrke, Iban, uttagshistorik och fullständig transaktionshistorik inklusive bitcoin, enligt Techcrunch.
De berörda kunderna blev upplysta i helgen om att deras kontoutdrag, uttagsregister och transaktionshistorik läckt ut.
Hackarna skickade bara ut ett mejl
I informationen som gick ut från Revolut hette det att fintech-företaget utsatts för ett ”sofistikerat externt personifieringsbedrägeri” och att hackarna använde sig av en legitim e-postadress från en myndighet under sin atack.
Enligt Revolut har företagets kärninfrastruktur, databaser och kundkonton inte utsatts för intrånget.
I ett meddelande till brittiska City AM uppger hackergruppen, som kallar sig Revolut Smilik, att de nu kräver Revolut på betalning.
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Släppa mer kunddata varje dag
Hackarna hotar att släppa ”mer och mer data varje dag” och uppger att flera kunder redan har fått sina uppgifter släppta.
”När vi upptäckte blockerade vi omedelbart adressen och varnade relevant myndighet samt tillsynsmyndigheter, dataskyddsmyndigheter och finansiella tillsynsmyndigheter”, kontrar Revolut, som däremot inte avslöjat exakt hur många kunder som har drabbats.
Företaget har heller inte bekräftat begäran om en lösensumma från hackergruppen.
”Vi är medvetna om den rapporterade incidenten som involverar Revolut och samarbetar med företaget för att förstå effekterna och de åtgärder som vidtas för att hantera eventuell skada”, uppger en talesperson från brittiska Finansinspektionen.
Revolut en miljon svenska appkunder
Globalt har Revolut, som har sitt huvudkontor i London, fler än 80 miljoner kunder och är verksamt i 30 länder.
Enligt lagen är finansinstitut skyldiga att följa officiella begäranden från brottsbekämpande myndigheter eller myndigheter om information och kunduppgifter.
Neobanken Revolut har omkring en miljon appanvändare i Sverige. Banken öppnar svensk filial under 2026 och lanserar då Swish, Bankgiro, Bank-ID och svenskt Iban.
I september 2022 kom hackare åt namn, kortuppgifter och adresser till över 50 000 Revolutkunder. Då krävdes ett intrång. Den här gången räckte ett mejl.
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