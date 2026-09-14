Hackergrupp kräver Revolut på lösensumma – hotar släppa kunddata varje dag

Kryptoutredaren ZachXBT, som spred bankens kundbrev på Telegram, räknar även upp yrke, Iban, uttagshistorik och fullständig transaktionshistorik inklusive bitcoin, enligt Techcrunch.

De berörda kunderna blev upplysta i helgen om att deras kontoutdrag, uttagsregister och transaktionshistorik läckt ut.

Hackarna skickade bara ut ett mejl

I informationen som gick ut från Revolut hette det att fintech-företaget utsatts för ett ”sofistikerat externt personifieringsbedrägeri” och att hackarna använde sig av en legitim e-postadress från en myndighet under sin atack.

Enligt Revolut har företagets kärninfrastruktur, databaser och kundkonton inte utsatts för intrånget.

I ett meddelande till brittiska City AM uppger hackergruppen, som kallar sig Revolut Smilik, att de nu kräver Revolut på betalning.

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