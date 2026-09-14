Ekonomin växer med 7,8 procent – ändå bubblar missnöjet

Tillväxtsiffran för kvartalet fram till slutet av juni kom trots stigande olje- och gaspriser och en försvagad omvärldsekonomi.

Statistiken har ifrågasatts

Modi beskrev resultatet som ännu ett bevis på att pessimismen om Indien varit felaktig, skriver The Economist.

Men den pensionerade tjänstemannen Subhash Chandra Garg har ifrågasatt siffrorna. Han menar att nedrevideringar av fjolårets BNP har bidragit till att överdriva årets tillväxt.

Enligt hans beräkningar växte ekonomin endast 2,6 procent före inflationsjustering, och den reala tillväxten kan ha varit obefintlig.

Kritiken har avfärdats som missvisande. Indien genomförde tidigare i år en omfattande förändring av hur BNP beräknas, vilket gör att de jämförda siffrorna inte är direkt jämförbara.

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