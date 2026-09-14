Många länder kan bara drömma om en tillväxt på 7,8 procent. Det försöker Narendra Modi påminna befolkningen om. Men många menar att utvecklingen inte kommer dem till del.
Ekonomin växer med 7,8 procent – ändå bubblar missnöjet
Indiens ekonomi växte med 7,8 procent under andra kvartalet, klart över analytikernas och centralbankens prognoser.
Men samtidigt som premiärminister Narendra Modi hyllar utvecklingen växer missnöjet med landets statistik, arbetsmarknad och offentliga service.
Tillväxtsiffran för kvartalet fram till slutet av juni kom trots stigande olje- och gaspriser och en försvagad omvärldsekonomi.
Statistiken har ifrågasatts
Modi beskrev resultatet som ännu ett bevis på att pessimismen om Indien varit felaktig, skriver The Economist.
Men den pensionerade tjänstemannen Subhash Chandra Garg har ifrågasatt siffrorna. Han menar att nedrevideringar av fjolårets BNP har bidragit till att överdriva årets tillväxt.
Enligt hans beräkningar växte ekonomin endast 2,6 procent före inflationsjustering, och den reala tillväxten kan ha varit obefintlig.
Kritiken har avfärdats som missvisande. Indien genomförde tidigare i år en omfattande förändring av hur BNP beräknas, vilket gör att de jämförda siffrorna inte är direkt jämförbara.
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Litar inte på Modi
Samtidigt pekar indikatorer som bilförsäljning, kredittillväxt och elkonsumtion på att tillväxten är verklig.
Debatten handlar därför i hög grad om förtroendet för landets officiella statistik. Under Modis tolv år vid makten har regeringen anklagats för att fördröja, hålla tillbaka och försvaga statistikproduktionen.
Folkräkningen är fem år försenad och flera omstridda undersökningar har inte publicerats med hänvisning till metodproblem.
Den större utmaningen är dock att många indier inte upplever att tillväxten förbättrar deras vardag.
I Delhi har byggnadskollapser och bränder krävt tiotals liv. I Gurugram, en av landets dyraste bostadsmarknader, har översvämningar lamslagit trafiken.
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Frustration bland unga
Dessutom väntas luftföroreningarna åter förvärras under hösten.
Arbetsmarknaden är en annan källa till missnöje. Återkommande läckor i offentliga rekryteringsprov, en svagare privat arbetsmarknad och AI:s påverkan på Indiens mjukvaruindustri har ökat frustrationen bland unga och utbildade.
Situationen påminner om BJP:s valnederlag 2004. Då lanserade partiet kampanjen ”India Shining” för att lyfta fram landets ekonomiska framsteg.
För många väljare blev budskapet i stället en påminnelse om att de själva lämnats utanför utvecklingen.
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