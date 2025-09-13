Dagens PS
Efter kaosveckan: Fitch sänker Frankrikes kreditvärdighet

Frankrikes nye premiärminister Sébastien Lecornu vid maktskiftet i Paris tar över med uppgiften att ena ett splittrat parlament och hantera Fitchs nedgradering av landets kreditbetyg.
Frankrikes nye premiärminister Sébastien Lecornu vid maktskiftet i Paris tar över med uppgiften att ena ett splittrat parlament och hantera Fitchs nedgradering av landets kreditbetyg. (Foto: AP /Christophe Ena/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 13 sep. 2025Publicerad: 13 sep. 2025

Frankrike skakas av politisk oro, massiva sparplaner och en fälld premiärminister. Mitt i turbulensen kommer Fitchs dom.

Under veckan har Frankrikes ekonomi skakas av politisk oro och växande skulder. Kreditvärderingsinstitutet Fitch har nu för första gången sänkt landets kreditbetyg till rekordlåga nivåer.

Press på ny premiärminister

Det har varit en turbulent vecka i Paris. Premiärminister François Bayrou fälldes i en förtroendeomröstning och blev den fjärde ledaren på mindre än två år att tvingas bort.

Hans sparpaket på nära 44 miljarder euro med nedskärningar, frysta pensioner och färre helgdagar, fick fransmän att se rött och bidrog till fallet.

President Emmanuel Macron utsåg snabbt Sébastien Lecornu som efterträdare, men han tar över i ett splittrat parlament och med kravet att på kort tid leverera en budget.

frankrike
François Bayrou fick inte ens ett år på posten som premiärminister. (Foto: AP/TT).

Den politiska osäkerheten har redan spridit sig till finansmarknaderna. Europas börser har vacklat när investerare väntar på besked om hur Frankrike ska återställa stabiliteten, rapporterade Dagens PS.

Och mitt i den turbulensen sänker Fitch kreditbetyget från AA- till A+, skriver Reuters. Beskedet innebär den lägsta nivån landet någonsin fått av ett stort kreditvärderingsinstitut, och Fitch varnar för att den pågående instabiliteten försvagar systemets förmåga att genomföra en verklig budgetkonsolidering.

Reuters framhåller att Frankrike samtidigt har eurozonens största budgetunderskott, något som ökar trycket ytterligare.

Risk för större effekt

Enligt Reuters var nedgraderingen delvis väntad, men tidpunkten anses besvärlig. Om fler kreditvärderare följer efter kan franska statsobligationer hamna under hård press, vilket skulle tvinga stora investerare att sälja av sina innehav och i värsta fall utlösa större marknadsrörelser.

Finansminister Eric Lombard säger att regeringen ”tagit notis” om beskedet och understryker att arbetet med budgeten fortsätter. Förslaget ska presenteras senast den 13 oktober, men vägen dit väntas bli svår.

För att vinna stöd kan Lecornu, enligt Reuters, behöva erbjuda socialisterna högre skatter för de rikaste och justeringar av pensionsreformen. Men eftergifter i den riktningen riskerar att alienera både Macrons eget parti och de konservativa republikanerna, vilket gör förhandlingsläget ännu mer komplicerat.

Banksektorn ser däremot ut att undgå de värsta effekterna. BNP Paribas och Crédit Agricole har redan samma kreditbetyg som staten, medan Société Générale ligger ett snäpp under.

Reuters konstaterar att nedgraderingen markerar ett historiskt bottenläge för Europas näst största ekonomi, som nu går en höst till mötes där både politiken och marknaden sätts på hårda prov.

Linn Kolar
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

