Efter kaosveckan: Fitch sänker Frankrikes kreditvärdighet

Under veckan har Frankrikes ekonomi skakas av politisk oro och växande skulder. Kreditvärderingsinstitutet Fitch har nu för första gången sänkt landets kreditbetyg till rekordlåga nivåer.

Press på ny premiärminister

Det har varit en turbulent vecka i Paris. Premiärminister François Bayrou fälldes i en förtroendeomröstning och blev den fjärde ledaren på mindre än två år att tvingas bort.

Hans sparpaket på nära 44 miljarder euro med nedskärningar, frysta pensioner och färre helgdagar, fick fransmän att se rött och bidrog till fallet.

President Emmanuel Macron utsåg snabbt Sébastien Lecornu som efterträdare, men han tar över i ett splittrat parlament och med kravet att på kort tid leverera en budget.

François Bayrou fick inte ens ett år på posten som premiärminister. (Foto: AP/TT).

Den politiska osäkerheten har redan spridit sig till finansmarknaderna. Europas börser har vacklat när investerare väntar på besked om hur Frankrike ska återställa stabiliteten, rapporterade Dagens PS.

Och mitt i den turbulensen sänker Fitch kreditbetyget från AA- till A+, skriver Reuters. Beskedet innebär den lägsta nivån landet någonsin fått av ett stort kreditvärderingsinstitut, och Fitch varnar för att den pågående instabiliteten försvagar systemets förmåga att genomföra en verklig budgetkonsolidering.

Reuters framhåller att Frankrike samtidigt har eurozonens största budgetunderskott, något som ökar trycket ytterligare.

