Alla pratar om Larry Ellison – men inte om allt

AI lyfte hans förmögenhet

81 år gammal har Ellison åter blivit central i teknikvärlden. När OpenAI beställde enorma datacenterlösningar från Oracle steg bolagets aktie kraftigt. Hans förmögenhet sköt i höjden till närmare 400 miljarder dollar och han gick förbi Elon Musk som världens rikaste, om än bara tillfälligt, skriver Financial Times.

Ellison själv är övertygad om att utvecklingen bara börjat:

“AI är en mycket större grej än den industriella revolutionen, elektriciteten och allt som kommit tidigare”, sa han i februari i en intervju med Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair, enligt The Guardian.

Elon Musk petades ner från förstaplatsen (Foto: Chris Szagola/AP/TT)

Lyxliv och politiska band

Ellison är inte lika känd som Musk, men hans livsstil är mytomspunnen. Han äger megayachter, stridsplansliknande jetflyg och köpte 98 procent av den hawaiianska ön Lanai 2012. Där har han byggt lyxresorter och haft gäster som Elon Musk. The Guardian beskriver hur lokala invånare fått kämpa för att behålla sin mark när ön blivit ett resmål för superrika.

Samtidigt är Ellison nära vän med Donald Trump, som under en presskonferens kallade honom ”en fantastisk man och en fantastisk affärsman”. Wall Street Journal rapporterar också att han länge varit aktuell som möjlig köpare av TikTok, något Trump själv gett sitt stöd till.

The Guardian lyfter även fram Ellisons nära relation till Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, och hans stora donationer till den israeliska armén genom organisationen Friends of the Israel Defense Forces.

Larry Ellison tillsammans med Donald Trump vid en presskonferens i Vita huset. Trump har kallat Ellison “en fantastisk man och en fantastisk affärsman” och gett sitt stöd till att Oracle köper TikTok. (Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/TT)

Bakom Oracles framgångssaga finns en hårdare sida. Under 1990-talet anlitade Oracle privatdetektiver för att gräva i Microsoft under en konkurrensstrid, enligt Financial Times. I början av 2000-talet stämdes Ellison av aktieägare efter att han sålt aktier för nästan en miljard dollar innan bolaget släppte en vinstvarning. Han förlikades senare och donerade 100 miljoner dollar till välgörenhet, skriver Wall Street Journal.

Hans ledarstil har ofta beskrivits som auktoritär. Quarterdeck analyserar hur han byggde Oracle på en kultur av ”vinna till varje pris” och en meritokrati där prestation premierades över allt annat.

Sajten Athyna lyfter fram hans egna ord:

“Den viktigaste aspekten av min personlighet för min framgång har varit att ifrågasätta konventionell visdom, tvivla på experter och ifrågasätta auktoritet”.

Ett arv med två sidor

Larry Ellison har nu lämnat över den operativa rollen till vd Safra Catz, som beskrivs driva Oracle mer datadrivet och samarbetande. Men hans anda genomsyrar fortfarande företaget, från riskvilligheten till den kompromisslösa konkurrensen. Quarterdeck beskriver utvecklingen som en förflyttning från Ellisons karismatiska autokrati till Catz mer analytiska metod, men där grunden av hård konkurrens består.

Ellison har överlevt fler teknikskiften än nästan någon annan i Silicon Valley. Hyllad för sina affärer inom AI och sitt imperium inom både teknik och media, men kritiserad för sin hårdföra stil och nära politiska kopplingar.

Hans arv rymmer både hyllade innovationer och ett ifrågasatt sätt att driva företag.

