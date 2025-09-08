Regeringen faller i Frankrike – premiärminister avsatt

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Budgetunderskotten har blivit ett problem

Han hade självmant ställt frågan till parlamentet för att söka stöd för sin politik, men hans förslag om kraftiga nedskärningar för att stabilisera statsfinanserna mötte hårt motstånd från både vänster- och högeropposition.

Bakgrunden är Frankrikes snabbt försämrade ekonomi. Budgetunderskottet låg 2024 på 5,8 procent av BNP, nästan dubbelt så mycket som EU:s gräns, och statsskulden har vuxit till över 3,3 biljoner euro.

Bayrou ville genomdriva besparingar på totalt 44 miljarder euro fram till 2026, bland annat genom att ta bort två nationella helgdagar.

Svårt läge för Macron

Förslagen blev dock snabbt symbolen för en bredare oro över nedskärningspolitiken, och oppositionen enades i sitt motstånd.

För president Macron innebär utvecklingen ett allvarligt bakslag. Han måste nu utse en ny premiärminister som kan samla stöd i en splittrad nationalförsamling, där inget block har egen majoritet efter valet 2024.

Det spekuleras i att Macron kan vända sig till socialisterna för att bilda en mer mittenorienterad regering.

Stor oenighet i Frankrike

En sådan lösning riskerar dock att möta hårt motstånd från delar av hans eget läger samt från de konservativa republikanerna.

Samtidigt växer trycket utanför parlamentet. Flera organisationer har redan aviserat landsomfattande protester senare i veckan.

Strejker väntar

De stora fackförbunden planerar strejker och demonstrationer mot de planerade nedskärningarna den 18 september.

Risken är därmed stor att politisk instabilitet på toppen kombineras med social oro.

Macron har lovat att sitta kvar till mandatperiodens slut 2027, men hans handlingsutrymme bedöms nu ha krympt ytterligare.

