Ett förkrossande nederlag. Så beskrivs förtroendeomröstningen som fällde den franska premiärministern François Bayrou och hans regering.
Regeringen faller i Frankrike – premiärminister avsatt
Frankrike nära regeringskris – sparpaket väcker ilska

Frankrike riskerar regeringskris när premiärminister François Bayrous sparpaket med nedskärningar och slopade helgdagar möts av hårt motstånd. Frankrike går mot en politisk storm. Premiärminister François Bayrou ställs på måndagen inför en misstroendeomröstning som kan fälla regeringen. Samtidigt kokar missnöjet på gatorna.
Frankrike står inför en ny politisk kris efter att premiärminister François Bayrou och hans regering förlorade en förtroendeomröstning i nationalförsamlingen på måndagskvällen.
Med röstsiffrorna 194 mot 364 blev Bayrous framtid snabbt avgjord och han kommer nu att lämna in sin avskedsansökan till president Emmanuel Macron.
Suttit i mindre än ett år
Suttit i mindre än ett år
Det är första gången i den femte republikens historia som en regering fälls i en sådan omröstning.
“Ett förkrossande nederlag för den hårt ansatta premiärministern”, rapporterar tv-kanalen France 24 i sin livesändning.
Bayrou, som endast suttit på posten i knappt ett år, blev därmed den fjärde premiärministern att tvingas bort under mindre än två år.
Senaste nytt
Budgetunderskotten har blivit ett problem
Han hade självmant ställt frågan till parlamentet för att söka stöd för sin politik, men hans förslag om kraftiga nedskärningar för att stabilisera statsfinanserna mötte hårt motstånd från både vänster- och högeropposition.
Bakgrunden är Frankrikes snabbt försämrade ekonomi. Budgetunderskottet låg 2024 på 5,8 procent av BNP, nästan dubbelt så mycket som EU:s gräns, och statsskulden har vuxit till över 3,3 biljoner euro.
Bayrou ville genomdriva besparingar på totalt 44 miljarder euro fram till 2026, bland annat genom att ta bort två nationella helgdagar.
Svårt läge för Macron
Svårt läge för Macron
Förslagen blev dock snabbt symbolen för en bredare oro över nedskärningspolitiken, och oppositionen enades i sitt motstånd.
För president Macron innebär utvecklingen ett allvarligt bakslag. Han måste nu utse en ny premiärminister som kan samla stöd i en splittrad nationalförsamling, där inget block har egen majoritet efter valet 2024.
Det spekuleras i att Macron kan vända sig till socialisterna för att bilda en mer mittenorienterad regering.
Stor oenighet i Frankrike
Stor oenighet i Frankrike
En sådan lösning riskerar dock att möta hårt motstånd från delar av hans eget läger samt från de konservativa republikanerna.
Samtidigt växer trycket utanför parlamentet. Flera organisationer har redan aviserat landsomfattande protester senare i veckan.
Strejker väntar
Strejker väntar
De stora fackförbunden planerar strejker och demonstrationer mot de planerade nedskärningarna den 18 september.
Risken är därmed stor att politisk instabilitet på toppen kombineras med social oro.
Macron har lovat att sitta kvar till mandatperiodens slut 2027, men hans handlingsutrymme bedöms nu ha krympt ytterligare.

