Europas börser vacklar – Frankrikes fel

Bloomberg skriver att marknaderna i Europa kämpar ”för att hitta rätt riktning”.

Börshandlarna väntar på att Europas nästa största ekonomi Frankrike ska återställa sin ekonomi.

Frankrikes president Emmanuel Macron tampas med att snabbt hitta en efterträdare till premiärminister François Bayrou som avsatts, och för det europeiska börsriktmärket Stoxx 600 har kalabaliken gjort att tidigare uppgångar utraderats.

Här är dagens börsvinnare i Europa

Anglo American plc är dagens stora vinnare på marknaden. Aktien är upp med över 8 procent sedan man gått med på ett samarbete med Kanadas Teck Resources. Affären när kopparjättarna nu går samman uppges vara värd 53 miljarder dollar, berättar The Wall Street Journal.

I övrigt när det gäller marknadsläget konstaterar Bloomberg att uppgången i amerikanska och europeiska obligationer avstannat, och att skuldräntorna stiger över hela linjen.

Under gårdagens avslutade tekniktunga Nasdaq handeln i USA på ny rekordnivå. Även jämförelseindexet S&P 500 var nära att nå en ny topp.

Terminskontrakten för S&P 500 avancerar nu med 0,1 procent.

Amerikanska statsobligationer faller längs hela kurvan, den 10-åriga räntan skuttar upp med tre punkter till 4,07 procent.

Dollarn backar något, det är tredje dagen med förluster för den amerikanska växelkursen.

