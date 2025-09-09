Det är svajigt på Europas börser på tisdagen i spåren av Frankrikes politiska turbulens.
Europas börser vacklar – Frankrikes fel
Mest läst i kategorin
Bäddat för torsdagsdrama: Siffran kan skaka om räntan och börsen
Alla blickar riktas mot torsdagens inflationssiffror i USA, bara dagar före Federal Reserves septembermöte där ödet för räntan avgörs. Efter en svag jobbrapport prisar marknaden redan in en räntesänkning – men frågan är hur stor den blir. Läs mer: Chefsekonom målar upp kusligt scenario för USA – Dagens PS Svaga jobbsiffror ökade pressen på Fed …
Skatten skrämmer bort rika norrmän – hyllar Sverige
Norge har kvar sin förmögenhetsskatt, men nu vill högern skrota den och rika ser Sverige som ett föregångsland, berättar SVT. ”Här är Sverige ett gott exempel och en förebild”, säger Mathilde Fasting, som är forskare med koppling till den liberala tankesmedjan Civitas i Oslo, till public service-kanalen. Enligt henne bromsar förmögenhetsskatten näringslivets utveckling, bland annat …
Stålindustrin varnar om kollaps: “Kommer inte överleva”
En chef på tyska Thyssenkrupp varnar för att stålindustrin ”inte kommer att överleva” utan akuta skyddsåtgärder. ”Vi behöver skydd, annars kommer vi inte att överleva som stålindustri”. Orden kommer från Ilse Henne, toppchef på tyska Thyssenkrupp, och sammanfattar den vädjan som nu riktas till Bryssel. EU:s stålsektor har länge kämpat med höga energipriser och konkurrensen …
”AI:s gudfader”: Fler blir rika – resten fattigare
Nobelpristagaren, som kallas AI:s gudfader, slår fast att artificiell intelligens leder till en explosion av arbetslösheten och att fler rika kan skörda vinsterna av det medan andra bara blir fattigare. Nobelpristagaren Geoffrey Hinton, 77, som slutade som forskare på sökjätten Google, hävdar dock i en stor intervju med Financial Times, FT, att det inte är …
Experten efter veckans börsrekord: Så borde du göra nu
I torsdags förra veckan slog den amerikanska börsen ännu ett nytt alla-tiders-börsrekord, eller ATH som det heter. Läge att sälja av lite aktier eller kanske istället köpa mer? Den frågan har Handelsbankens börsexpert Mats Nyman ett tydligt svar på efter att ha gjort en stor genomgång av data vid liknande historiska scenarion. Läs även: AI-fondernas …
Bloomberg skriver att marknaderna i Europa kämpar ”för att hitta rätt riktning”.
Börshandlarna väntar på att Europas nästa största ekonomi Frankrike ska återställa sin ekonomi.
Frankrikes president Emmanuel Macron tampas med att snabbt hitta en efterträdare till premiärminister François Bayrou som avsatts, och för det europeiska börsriktmärket Stoxx 600 har kalabaliken gjort att tidigare uppgångar utraderats.
Läs också: Regeringen faller i Frankrike – premiärminister avsatt DagensPS
Här är dagens börsvinnare i Europa
Anglo American plc är dagens stora vinnare på marknaden. Aktien är upp med över 8 procent sedan man gått med på ett samarbete med Kanadas Teck Resources. Affären när kopparjättarna nu går samman uppges vara värd 53 miljarder dollar, berättar The Wall Street Journal.
I övrigt när det gäller marknadsläget konstaterar Bloomberg att uppgången i amerikanska och europeiska obligationer avstannat, och att skuldräntorna stiger över hela linjen.
Under gårdagens avslutade tekniktunga Nasdaq handeln i USA på ny rekordnivå. Även jämförelseindexet S&P 500 var nära att nå en ny topp.
Terminskontrakten för S&P 500 avancerar nu med 0,1 procent.
Amerikanska statsobligationer faller längs hela kurvan, den 10-åriga räntan skuttar upp med tre punkter till 4,07 procent.
Dollarn backar något, det är tredje dagen med förluster för den amerikanska växelkursen.
Missa inte: Kraven ökar på Macrons avgång: “Går mot fullskalig kris” Realtid
Läs även: Nya rekord på Tokyobörsen och Wall Street DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Senaste nytt
Stena Line köper Lettlands tredje största hamn
Färjerederiet Stena Line tar över hamnverksamheten i Liepaja i Lettland genom att förvärva samtliga aktier i hamnbolaget Terrabalt. ”Vår investering i Liepaja innebär att vi fortsätter att vara en långsiktig partner till Lettland och bidrar till fortsatt utveckling av konkurrenskraft och tillväxt för landet. Vi tror på en blomstrande framtid för Östersjö-regionen”, säger Stena Lines …
Världens första “dator” hittades i ett skeppsvrak
Ett skeppsvrak utanför Greklands kust fortsätter att skriva om historien. Nya fynd visar hur antikens sjömän byggde sina fartyg och fraktade varor. Samtidigt påminns vi om världens första ”astronomiska dator”. Antikythera-vraket upptäcktes redan 1900, men undervattensarkeologer har återvänt gång på gång. Forskare beskriver platsen som unik, eftersom den fortfarande förändrar vår bild av handel, teknik …
Bitter fejd avgjord – han tar över Murdochs imperium
Mediamogulen Rupert Murdoch har avslutat en bitter fejd inom både familj och företag. Han går segrande ur och får se sin äldsta son Lachlan ta över hans imperium. I slutet av 2023 inledde Rupert Murdoch en hemlig rättsprocess för att ändra villkoren i familjens oåterkalleliga förtroendefond. Detta för att säkra att äldsta sonen Lachlan Murdoch …
Fondveteran läxar upp Trump offentligt – igen
Ken Griffin, Citadels vd, utmärker sig som ”Wall Streets högljuddaste Trump-kritiker”, konstaterar The Wall Street Journal. I en debattartikel i WSJ, där Ken Griffin är en av debattörerna, går hedgefondmiljardären till attack mot president Trumps återkommande angrepp på centralbanken Federal Reserve, Fed. Trots att fondtoppen är en av de största finansiella donatorerna till Republikanerna, som …
Kan 35-timmarsveckan bli verklighet i Sverige?
Sverige har ett av EU:s längsta arbetsliv men nu diskuteras en kortare arbetsvecka. Frågan är om Sverige är redo för 35 timmar. LO vill skrota 40-timmarsnormen och korta arbetsveckan för alla. Organisationen menar att svenskar arbetar mer än andra och att vardagen inte går ihop. Arbetsgivarna varnar för en miljardnota. Kan Sverige bli nästa land …