Frankrike riskerar regeringskris när premiärminister François Bayrous sparpaket med nedskärningar och slopade helgdagar möts av hårt motstånd.
Frankrike nära regeringskris – sparpaket väcker ilska
Frankrike går mot en politisk storm.
Premiärminister François Bayrou ställs på måndagen inför en misstroendeomröstning som kan fälla regeringen. Samtidigt kokar missnöjet på gatorna.
Sparpaket väcker vrede
Bakgrunden är François Bayrou omfattande budgetförslag. Frankrike kämpar med en massiv statsskuld och han vill spara nästan 44 miljarder euro genom nedskärningar i offentlig sektor, frysta pensioner och att ta bort två helgdagar.
Förslagen har utlöst starka reaktioner. Fackförbund och stora grupper av fransmän är upprörda över att ledigheten minskar och att välfärden pressas. Som SvD skriver har sparpaketet fått många att se rött.
Själv verkar premiärministern ha förlikat sig med situationen.
”Det finns värre saker i livet än att vara regeringsöverhuvud och att regeringen fälls”, sa han i en intervju med Brut, återgiven av Le Monde.
Han tillade: ”Nio månader är inte dåligt. Jag ångrar inget”.
Oppositionen samlad
Bayrou leder en mittenorienterad minoritetsregering. Han tog över i december efter att Michel Barnier tvingades bort i en liknande misstroendeomröstning efter bara tre månader som premiärminister.
Nu riskerar historien att upprepa sig. Oppositionen, från ytterhögerns Nationell samling till vänsterpartierna La France Insoumise och Socialisterna, har redan sagt att de tänker rösta emot regeringen.
Jordan Bardella, ledare för Nationell samling, har kallat regeringen för ”ett sjunkande skepp”.
Även de konservativa Les Républicains väntas svika. Gruppledaren Laurent Vauquiez har gett sina ledamöter fri röst, enligt Euronews. Därmed minskar chanserna ytterligare för Bayrou att klara omröstningen.
Protester på gatorna
Om regeringen kollapsar har president Emmanuel Macron tre alternativ, enligt Euronews: utse en ny premiärminister, bilda en provisorisk regering eller upplösa nationalförsamlingen. SvD skriver att det ännu inte är klart vad som sker om François Bayrou röstas bort, men att Macron kan välja mellan att utse en ny premiärminister eller utlysa nyval.
Ingen av dessa vägar är enkel och Macron har under hela sin andra mandatperiod kämpat med politisk instabilitet.
Samtidigt laddar Frankrike för protester. På sociala medier sprids uppmaningen att “blockera allt den 10 september”.
Planerna är omfattande. De inkluderar strejker inom transport, vård, skola och offentlig sektor, blockader av strategiska platser och även sabotage av fartkameror och bankomater. Myndigheterna uppskattar att upp till 100 000 personer kan delta.
Inrikesminister Bruno Retailleau försöker lugna situationen och säger att han inte fruktar “en rörelse i stor skala”.
För Bayrou kan måndagen bli slutet på hans korta tid vid makten medan Macron kan stå inför ett nytt politiskt vägskäl, samtidigt som gatorna riskerar att fyllas av strejker och blockader.
Frankrike står därmed inför en vecka som kan avgöra både regeringens framtid och landets stabilitet.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
