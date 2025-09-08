Frankrike nära regeringskris – sparpaket väcker ilska

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Oppositionen samlad

Bayrou leder en mittenorienterad minoritetsregering. Han tog över i december efter att Michel Barnier tvingades bort i en liknande misstroendeomröstning efter bara tre månader som premiärminister.

Nu riskerar historien att upprepa sig. Oppositionen, från ytterhögerns Nationell samling till vänsterpartierna La France Insoumise och Socialisterna, har redan sagt att de tänker rösta emot regeringen.

Jordan Bardella, ledare för Nationell samling, har kallat regeringen för ”ett sjunkande skepp”.

Även de konservativa Les Républicains väntas svika. Gruppledaren Laurent Vauquiez har gett sina ledamöter fri röst, enligt Euronews. Därmed minskar chanserna ytterligare för Bayrou att klara omröstningen.

Läs också: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev. Prenumerera nu

Protester på gatorna

ANNONS

Om regeringen kollapsar har president Emmanuel Macron tre alternativ, enligt Euronews: utse en ny premiärminister, bilda en provisorisk regering eller upplösa nationalförsamlingen. SvD skriver att det ännu inte är klart vad som sker om François Bayrou röstas bort, men att Macron kan välja mellan att utse en ny premiärminister eller utlysa nyval.

Ingen av dessa vägar är enkel och Macron har under hela sin andra mandatperiod kämpat med politisk instabilitet.

Samtidigt laddar Frankrike för protester. På sociala medier sprids uppmaningen att “blockera allt den 10 september”.

Planerna är omfattande. De inkluderar strejker inom transport, vård, skola och offentlig sektor, blockader av strategiska platser och även sabotage av fartkameror och bankomater. Myndigheterna uppskattar att upp till 100 000 personer kan delta.

Inrikesminister Bruno Retailleau försöker lugna situationen och säger att han inte fruktar “en rörelse i stor skala”.

För Bayrou kan måndagen bli slutet på hans korta tid vid makten medan Macron kan stå inför ett nytt politiskt vägskäl, samtidigt som gatorna riskerar att fyllas av strejker och blockader.

Frankrike står därmed inför en vecka som kan avgöra både regeringens framtid och landets stabilitet.

Läs även: “Nu pekar det neråt istället för uppåt” – Husutbudet vänder. Dagens PS

Läs även: Sex egenskaper som gör dig cool enligt forskarna. Dagens PS

ANNONS