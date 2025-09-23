Börsens noteringsvåg: Meds lyfter i öppningen

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Backat från öppningen

Aktien gjorde entré på 53 kronor jämnt.

ANNONS

Bara minuter in i handeln rusade Meds upp till 69,5 kronor, en ökning då med hela 31 procent.

Luften gick dock ur den mest intensiva rusningen och 60 minuter senare stod kursen istället i 59 kronor.

Fortfarande en betydande uppgång på 11,3 procent.

Fler bolag på väg in

Nattapoteket är en av flera bolag som passar på att notera sig nu efter sommaren när den värsta makroekonomiska oron i alla fall tillfälligt verkar ha lagt sig.

I Sverige är exempelvis även hemlarmsjätten Verisure på väg liksom nischbanken Noba.

Och i USA kan någon knappast ha missat att svenska Klarna tillsammans med flera andra bolag passat på att göra börsdebut nu i september.

“Apoteksmarknaden växer mer än dubbelt så snabbt som BNP och utvecklas mot ett bredare, mer förebyggande koncept där onlineandelen ökar snabbt, särskilt inom receptbelagt. Vi har en stark historik, växer snabbare än marknaden och är lönsamma”, säger Meds vd till Placera på frågan varför man ska investera just i det egna bolaget men tillägger att alla får bilda sig sin egen uppfattning.

ANNONS

Läs även: Köpråd: Tror på ny rapportskräll från börsjätten – Dagens PS