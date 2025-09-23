Dagens PS
Riksbanken trycker på gasen

Börsens noteringsvåg: Meds lyfter i öppningen

Börnykomlingen Meds vd Björn Thorngren får se ett lyft för sin aktie i öppningen.
Börnykomlingen Meds vd Björn Thorngren får se ett lyft för sin aktie i öppningen.
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Efter att ha smällt igen rejält i våras så är nu börsens noteringsfönster vidöppet igen. Dagens börsdebutant Meds välkomnas med ett ordentligt öppningslyft av marknaden.

Nätapoteket lyfter med drygt 11 procent en timme efter den första klockringningen.

Läs även: Sverige leder ligan i börsintroduktioner i Europa – Dagens PS

Meds var på väg redan 2022

Meds lanserades 2018 och är i dag ett fullskaligt onlineapotek på den svenska öppenvårdsmarknaden.

Redan 2022 var man på väg till börsen, en notering som ställdes in i sista stund.

Men nu har man alltså tagit klivet in på de noterade listorna på riktigt när börsklockan ringd i morse den 23 september.

”Efter stora initiala investeringar har bolaget varit kassaflödespositivt under de senaste tolv månaderna samtidigt som vi uthålligt växer betydligt snabbare än marknaden”, Meds grundare och vd Björn Thorngren inför börsdebuten.

Backat från öppningen

Aktien gjorde entré på 53 kronor jämnt.

Bara minuter in i handeln rusade Meds upp till 69,5 kronor, en ökning då med hela 31 procent.

Fastighetsprofiler cashar in när utmanaren går till börsen

Det blir ett miljonregn över flera svenska fastighetsprofiler när apoteksutmanaren Meds kommer till börsen senare i september.

Luften gick dock ur den mest intensiva rusningen och 60 minuter senare stod kursen istället i 59 kronor.

Fortfarande en betydande uppgång på 11,3 procent.

Fler bolag på väg in

Nattapoteket är en av flera bolag som passar på att notera sig nu efter sommaren när den värsta makroekonomiska oron i alla fall tillfälligt verkar ha lagt sig.

I Sverige är exempelvis även hemlarmsjätten Verisure på väg liksom nischbanken Noba.

Och i USA kan någon knappast ha missat att svenska Klarna tillsammans med flera andra bolag passat på att göra börsdebut nu i september.

“Apoteksmarknaden växer mer än dubbelt så snabbt som BNP och utvecklas mot ett bredare, mer förebyggande koncept där onlineandelen ökar snabbt, särskilt inom receptbelagt. Vi har en stark historik, växer snabbare än marknaden och är lönsamma”, säger Meds vd till Placera på frågan varför man ska investera just i det egna bolaget men tillägger att alla får bilda sig sin egen uppfattning.

Läs även: Köpråd: Tror på ny rapportskräll från börsjätten – Dagens PS

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

