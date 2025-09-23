Efter att ha smällt igen rejält i våras så är nu börsens noteringsfönster vidöppet igen. Dagens börsdebutant Meds välkomnas med ett ordentligt öppningslyft av marknaden.
Börsens noteringsvåg: Meds lyfter i öppningen
Nätapoteket lyfter med drygt 11 procent en timme efter den första klockringningen.
Läs även: Sverige leder ligan i börsintroduktioner i Europa – Dagens PS
Meds var på väg redan 2022
Meds lanserades 2018 och är i dag ett fullskaligt onlineapotek på den svenska öppenvårdsmarknaden.
Redan 2022 var man på väg till börsen, en notering som ställdes in i sista stund.
Men nu har man alltså tagit klivet in på de noterade listorna på riktigt när börsklockan ringd i morse den 23 september.
”Efter stora initiala investeringar har bolaget varit kassaflödespositivt under de senaste tolv månaderna samtidigt som vi uthålligt växer betydligt snabbare än marknaden”, Meds grundare och vd Björn Thorngren inför börsdebuten.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Backat från öppningen
Aktien gjorde entré på 53 kronor jämnt.
Bara minuter in i handeln rusade Meds upp till 69,5 kronor, en ökning då med hela 31 procent.
Fastighetsprofiler cashar in när utmanaren går till börsen
Det blir ett miljonregn över flera svenska fastighetsprofiler när apoteksutmanaren Meds kommer till börsen senare i september.
Luften gick dock ur den mest intensiva rusningen och 60 minuter senare stod kursen istället i 59 kronor.
Fortfarande en betydande uppgång på 11,3 procent.
Fler bolag på väg in
Nattapoteket är en av flera bolag som passar på att notera sig nu efter sommaren när den värsta makroekonomiska oron i alla fall tillfälligt verkar ha lagt sig.
I Sverige är exempelvis även hemlarmsjätten Verisure på väg liksom nischbanken Noba.
Och i USA kan någon knappast ha missat att svenska Klarna tillsammans med flera andra bolag passat på att göra börsdebut nu i september.
“Apoteksmarknaden växer mer än dubbelt så snabbt som BNP och utvecklas mot ett bredare, mer förebyggande koncept där onlineandelen ökar snabbt, särskilt inom receptbelagt. Vi har en stark historik, växer snabbare än marknaden och är lönsamma”, säger Meds vd till Placera på frågan varför man ska investera just i det egna bolaget men tillägger att alla får bilda sig sin egen uppfattning.
Läs även: Köpråd: Tror på ny rapportskräll från börsjätten – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
