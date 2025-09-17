Nytt jättebolag bekräftat: "Blir en av Stockholmsbörsens tio största"

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Ryktats sedan i våras

Redan i våras ryktades det att bolaget var på väg till Stockholmsbörsen.

Och nu är det alltså helt bekräftat av bolaget själva.

”Under ledning av Austin och hans team har Verisure gått från klarhet till klarhet, med en lång historik av organisk tillväxt, marginalexpansion och starkt kassaflöde”, säger Stefan Goetz, styrelseordförande för Verisure och fortsätter;

“När Verisure nu tar steget till de publika marknaderna ser vi stora möjligheter framåt och ser fram emot att fortsätta stödja Verisure som engagerade, långsiktiga aktieägare.”

En av Stockholmsbörsens största

Den exakta värderingen har ännu inte offentliggjorts från bolaget men man väljer att ta in 34 miljarder kronor i samband med noteringen på Stockholmsbörsen.

Tidigare uppgifter har bedömt att det totala börsvärdet skulle kunna landa någonstans runt 250-300 miljarder kronor.

“Det är en fantastisk notering när den väl blir av. Säg att man får en värdering på 250 miljarder då är man klar topp tio på Stockholmsbörsen”, säger Dagens Industris analytiker Ulf Petersson om den stundande börsdebuten i DiTV.

Återstår att se exakt pris per aktie och vilket datum som den första handelsdagen blir för Stockholmsbörsens nya jättebolag.

