Nytt jättebolag bekräftat: "Blir en av Stockholmsbörsens tio största"

Det är dags för ett jättebolag att ringa i klockan på Stockholmsbörsen.
Det är dags för ett jättebolag att ringa i klockan på Stockholmsbörsen. (Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

Det har tisslats och tasslats om det länge. Nu är det helt klart. Stockholmsbörsen får ett nytt börsbolag som blir en av de störst noteringarna i modern tid.

”Dagens offentliggörande är en viktig milstolpe”, säger en stolt vd Austin Lally i en kommentar från bolaget nu på morgonen.

Läs även: Gardell om börsens supertrend: "Borde skett tidigare"

Knoppades av från Securitas

Det handlar om det svenska larm- och säkerhetsföretaget Verisure.

Verisure har sina rötter i svenska Securitas Direct, som bildades 1988 med fokus på larm för privatpersoner och småföretag. Under 2000-talet expanderade bolaget snabbt i Europa genom både organisk tillväxt och förvärv.

När Securitas-koncernen (börskurs Securitas) delade upp verksamheten 2006 blev Securitas Direct ett fristående bolag, och 2011 bytte det namn till Verisure på flertalet marknader.

Bolaget har sedan dess etablerat sig som Europas ledande aktör inom uppkopplade hemlarm och smarta säkerhetslösningar, med verksamhet i över 15 länder. Affärsmodellen bygger på abonnemang med dygnet-runt-anslutna larmcentraler.

Ryktats sedan i våras

Redan i våras ryktades det att bolaget var på väg till Stockholmsbörsen.

Och nu är det alltså helt bekräftat av bolaget själva.

Börsaktuella larmjätten köper konkurrent – av svensk doldis

Hemlarmsjätten Verisure står inför en kommande börsnotering. Men koncernen passar nu också på att förvärva en ledande aktör i Mexiko.

”Under ledning av Austin och hans team har Verisure gått från klarhet till klarhet, med en lång historik av organisk tillväxt, marginalexpansion och starkt kassaflöde”, säger Stefan Goetz, styrelseordförande för Verisure och fortsätter;

“När Verisure nu tar steget till de publika marknaderna ser vi stora möjligheter framåt och ser fram emot att fortsätta stödja Verisure som engagerade, långsiktiga aktieägare.”

En av Stockholmsbörsens största

Den exakta värderingen har ännu inte offentliggjorts från bolaget men man väljer att ta in 34 miljarder kronor i samband med noteringen på Stockholmsbörsen.

Tidigare uppgifter har bedömt att det totala börsvärdet skulle kunna landa någonstans runt 250-300 miljarder kronor.

“Det är en fantastisk notering när den väl blir av. Säg att man får en värdering på 250 miljarder då är man klar topp tio på Stockholmsbörsen”, säger Dagens Industris analytiker Ulf Petersson om den stundande börsdebuten i DiTV.

Återstår att se exakt pris per aktie och vilket datum som den första handelsdagen blir för Stockholmsbörsens nya jättebolag.

Läs även: Svolder avslöjar tre nya aktiefynd: "Väldigt noga med vad vi köper"

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

