Klarna är nu helt redo för en börsintroduktion i New York – med en värdering som kan bli en av de största i fintech-historien. Men ändå en bit ifrån rekordnivåerna för bolaget för ett par år sedan.
Äntligen: Klarna till börsen – men ingen rekordvärdering
Mest läst i kategorin
Siemiatkowski vill ta upp kampen med Investor
Wallenbergarnas Investor är Sveriges mest ägda aktie. Nu utmanas folkaktien av Klarnas grundare Sebastian Siemiatkowski eget investmentbolag Flat Capital. Den ambitionen uttrycker i alla fall entreprenören själv efter fredagens nyhet om Flat Capitals jätteinvesteringen på en halv miljard i försvarsföretaget Defensor. Läs även: Investor presterar sämre än index när bolagen jämförs – Dagens PS Investmentbolag …
Analyshusets två svenska favoritaktier: "Är 45 procent undervärderad"
Den globala analysjätten Morningstar har totalt 20 svenska aktier på sin bevakningslista. Just nu sticker två favoritaktier ut enligt den metod analysfirman bevakar börsen med. ”Aktierna handlas med stora rabatter i förhållande till sina verkliga värden”, skriver Morningstars svenska redaktör Johanna Englundh. Läs även: Forna börsraketens vd: ”Där ser vi kraftig tillväxt nu” – Dagens …
Trenden står sig – fortsatt ras för konkurserna
För femte månaden i rad minskar antalet svenska konkurser och i augusti är nedgången totalt sett hela 15 procent, visar UC-statistik. Hoppet ökar nu in för framtiden och mest märks den positiva trenden inom partihandeln, där nedgången av konkurser är 46 procent. I byggbranschen sjunker företagskrascherna med 26 procent medan konkurserna inom hotell- och restaurang …
Flykt från försvarsaktier på börsen – spararna investerar i fallna jätten istället
Augusti bjöd på stigande index på börsen både i Sverige och USA, men privatspararna valde ändå att sälja av delar av sina tidigare favoriter. Försvarsaktier föll tungt på säljsidan hos både Nordnet och Avanza, medan kurskraschade Novo Nordisk klättrade till toppen av köplistorna. Läs även: Topplista: Aktierna som gick bäst och sämst i hängmattan i …
Bråse knockar index – fonden nu nära miljarden
Börsprofilen och tidigare journalisten Richard Bråses fond har fått en flygande start. Det visar nya siffror när hans fem första månader som förvaltare kan summeras. Protean Aktiesparfond Norden har spöat index rejält sedan start. Läs även: AI-fonder exploderar – men tunga experten varnar för ”Nokia-misstag” – Dagens PS Vuxit med 110 miljoner på en månad …
Börsnoteringen står nu klar efter att flera medier rapporterar att Klarna skickat in ansökan om listning till New York-börsen.
Läs även: Uppgifter: Då återupptar Klarna uppskjutna börsplanerna – Dagens PS
Gör som Spotify
Det har varit en följetong som har fått turerna kring den svenska fotbollstjärnan Alexander Isak att framstå som rekordsnabba.
Först handlade det om var svenska betalbolaget Klarna skulle noteras.
Det blev en segdragen strid där Stockholmsbörsen länge försökte locka grundaren och vd Sebastian Siemiatkowski till vår svenska listan men till slut fick se sig slagen av New York.
Precis som när det andra svenska tech-undret Spotify och Daniel Ek gick till börsen för ett par år sedan.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Det blir priset per aktie
Sen har det spekulerats i när och till vilket värde.
Nu har vi äntligen fått svaret på den frågan också när Bloomberg rapporterar att en ansökan i dag tisdag den 2 september har skickats in till New York börsen från Klarna.
Kampen om Klarna: Stockholmsbörsens sista-minuten-drag
Den svenska betaljätten Klarna går mot börsen. Men det ser tyvärr inte ut att bli den svenska börsen. Nu genomför Stockholmsbörsen en hastig förändring som kanske kan locka prestige-noteringen trots allt.
Aktiepriset för Klarna sätts till ett spann på 35-37 dollar per andel vilket ger en samlad värdering på 12,5 till 14 miljarder dollar totalt.
Det är en bra bit under den toppvalidering på omkring 45–46 miljarder dollar, som det spekulerades i under e‑handelsboomen 2021, men ändå långt över många andra fintech-IPOer de senaste åren.
“Studsar på Klarnas kreditförluster”
Trots att värderingen tycks ha sänkt något jämfört med förväntningarna för ett par år sedan är introduktionen till ett värde som även på New York börsen sätter avtryck.
Men den svenska analytikern Peter Malmqvist är försiktigt skeptisk till nivån som i en kommentar till SvD reagera på värderingen utifrån en P/E-tals analys och även höjer på ögonbrynen för ett annat nyckeltal i Klarnas senaste rapport;
“Jag studsar också på kreditförlusterna på 310 miljoner dollar, en uppgång med 40 procent”, säger Peter Malmqvist till SvD efter att ha kikat i halvårsrapporten som presenterades i mitten av augusti i år.
Exakt vilken dag som blir premiär för Klarna på börsen i New York är ännu inte känt.
Läs även: Stoppa Slussen i portföljen? Bankens nya köpråd – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre
Arbetsmarknaden för nyutexaminerade är den tuffaste på länge – och experter pekar på ett glapp mellan utbildning och arbetsgivare. Allt fler unga akademiker kämpar för att få in en fot på arbetsmarknaden. Nya siffror visar en tydlig försämring, och både experter och nyexaminerade menar att en examen inte längre är tillräckligt för att landa ett …
Nya inflationen stoppar troligen ECB-räntesänkning
Euroområdets inflation var i augusti högre än ECB:s mål – det släcker av allt att döma hoppet helt om en räntesänkning. Bloomberg rapporterar att inflationen skuttade upp till 2,1 procent under månaden, jämfört med augusti för ett år sedan, och därmed antas förväntningarna om att Europeiska centralbanken lämnar räntorna oförändrade cementeras. ECB sammanträder nästa vecka …
Ikea tar avstånd från Trump: "Inte godkänt det"
I en 38 sidor lång plan för Gaza nämner Trump-regimen Ikea som en del i projektet. Nu tar Ikea avstånd; ”Vi har inte godkänt det”. Få har glömt det sanslösa utspel Donald Trump gjorde i februari, där han lade ut en AI-video med sig själv och Benjamin Netanyahu i badbyxor, i ett konstruerat semesterparadis han …
Äntligen: Klarna till börsen – men ingen rekordvärdering
Klarna är nu helt redo för en börsintroduktion i New York – med en värdering som kan bli en av de största i fintech-historien. Men ändå en bit ifrån rekordnivåerna för bolaget för ett par år sedan. Börsnoteringen står nu klar efter att flera medier rapporterar att Klarna skickat in ansökan om listning till New …
Ny undersökning: Hälsofaran tre av fyra missar
En stor del av svenskarna har pollenallergi av olika slag. Nu är det dags för höstens allergisäsong. Vi talar om korsallergier. Många svenskar har pollenallergi och antalet pollenallergiker har ökat, enligt offentliga källor. Men trots att den genuina pollensäsongen nu lider mot sitt slut, kan många väntas drabbas av allergiska reaktioner även vinterhalvåret. Olika frukter, …