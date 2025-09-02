Äntligen: Klarna till börsen – men ingen rekordvärdering

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Det blir priset per aktie

Sen har det spekulerats i när och till vilket värde.

ANNONS

Nu har vi äntligen fått svaret på den frågan också när Bloomberg rapporterar att en ansökan i dag tisdag den 2 september har skickats in till New York börsen från Klarna.

Aktiepriset för Klarna sätts till ett spann på 35-37 dollar per andel vilket ger en samlad värdering på 12,5 till 14 miljarder dollar totalt.

Det är en bra bit under den toppvalidering på omkring 45–46 miljarder dollar, som det spekulerades i under e‑handelsboomen 2021, men ändå långt över många andra fintech-IPOer de senaste åren.

“Studsar på Klarnas kreditförluster”

Trots att värderingen tycks ha sänkt något jämfört med förväntningarna för ett par år sedan är introduktionen till ett värde som även på New York börsen sätter avtryck.

Men den svenska analytikern Peter Malmqvist är försiktigt skeptisk till nivån som i en kommentar till SvD reagera på värderingen utifrån en P/E-tals analys och även höjer på ögonbrynen för ett annat nyckeltal i Klarnas senaste rapport;

“Jag studsar också på kreditförlusterna på 310 miljoner dollar, en uppgång med 40 procent”, säger Peter Malmqvist till SvD efter att ha kikat i halvårsrapporten som presenterades i mitten av augusti i år.

Exakt vilken dag som blir premiär för Klarna på börsen i New York är ännu inte känt.

ANNONS

Läs även: Stoppa Slussen i portföljen? Bankens nya köpråd – Dagens PS