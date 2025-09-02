Dagens PS
Ikea tar avstånd från Trumps planer

Äntligen: Klarna till börsen – men ingen rekordvärdering

Klarna är nu helt klara att gå till börsen efter många års spekulation.
Klarna är nu helt klara att gå till börsen efter många års spekulation.
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

Klarna är nu helt redo för en börsintroduktion i New York – med en värdering som kan bli en av de största i fintech-historien. Men ändå en bit ifrån rekordnivåerna för bolaget för ett par år sedan.

Börsnoteringen står nu klar efter att flera medier rapporterar att Klarna skickat in ansökan om listning till New York-börsen.

Gör som Spotify

Det har varit en följetong som har fått turerna kring den svenska fotbollstjärnan Alexander Isak att framstå som rekordsnabba.

Först handlade det om var svenska betalbolaget Klarna skulle noteras.

Det blev en segdragen strid där Stockholmsbörsen länge försökte locka grundaren och vd Sebastian Siemiatkowski till vår svenska listan men till slut fick se sig slagen av New York.

Precis som när det andra svenska tech-undret Spotify och Daniel Ek gick till börsen för ett par år sedan.

Det blir priset per aktie

Sen har det spekulerats i när och till vilket värde.

Nu har vi äntligen fått svaret på den frågan också när Bloomberg rapporterar att en ansökan i dag tisdag den 2 september har skickats in till New York börsen från Klarna.

Aktiepriset för Klarna sätts till ett spann på 35-37 dollar per andel vilket ger en samlad värdering på 12,5 till 14 miljarder dollar totalt.

Det är en bra bit under den toppvalidering på omkring 45–46 miljarder dollar, som det spekulerades i under e‑handelsboomen 2021, men ändå långt över många andra fintech-IPOer de senaste åren.

“Studsar på Klarnas kreditförluster”

Trots att värderingen tycks ha sänkt något jämfört med förväntningarna för ett par år sedan är introduktionen till ett värde som även på New York börsen sätter avtryck.

Men den svenska analytikern Peter Malmqvist är försiktigt skeptisk till nivån som i en kommentar till SvD reagera på värderingen utifrån en P/E-tals analys och även höjer på ögonbrynen för ett annat nyckeltal i Klarnas senaste rapport;

“Jag studsar också på kreditförlusterna på 310 miljoner dollar, en uppgång med 40 procent”, säger Peter Malmqvist till SvD efter att ha kikat i halvårsrapporten som presenterades i mitten av augusti i år.

Exakt vilken dag som blir premiär för Klarna på börsen i New York är ännu inte känt.

IPOKlarnaNasdaqSebastian SiemiatkowskiStockholmsbörsenSverigeUSA
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

