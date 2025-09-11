Det blir ett miljonregn över flera svenska fastighetsprofiler när apoteksutmanaren Meds kommer till börsen senare i september.
Fastighetsprofiler cashar in när utmanaren går till börsen
Det visar beräkningar som tidningen Dagens Industri har gjort.
Läs även: Analys: Kvävebrist kan bli guldgruva för aktien – Dagens PS
Andra gången gillt till börsen
Innan tredje kvartalets slut, alltså inom september månad, ska svenska online-apoteket Meds göra debut på Stockholmsbörsen.
“I erbjudandet från Meds ingår både nyemitterade och befintliga aktier i bolaget och tanken är att det onlinebaserade apoteksbolaget ska använda sin nettolikvid för att stärka balansräkningen och öka den finansiella flexibiliteten för eventuella investeringar”, skrev Meds i ett erbjudande som publicerades i går.
Nätapoteket Meds ställer in sin börsnotering
Nätapoteket Meds skulle ha börsnoterats i nästa vecka – men nu meddelar bolaget att det inte blir så. Åtminstone inte nu.
Därmed är det andra gången gillt för apoteksutmanaren som grundades 2018 och så sent som 2022 gjorde ett första börsförsök som ställdes in i allra sista stund.
“Med hänvisning till rådande marknadsförhållanden” hette det då.
Miljoner till fastighetsprofiler
Men nu är alltså siktet fullt inställt på att bli ett noterat bolag för grundare och vd Björn Thorngren och de andra storägarna.
Däribland ett par välkända svenska fastighetsprofiler.
“Största ägare är fastighetsprofilen Rutger Arnhult, med en ägarandel på 17,2 procent. Han bör inledningsvis kamma hem närmare 26 miljoner kronor på denna försäljning av befintliga aktier för 150 miljoner kronor”, skriver Di:s Jonas Leijonhufvud och fortsätter;
“Tredje största ägare är Rutgers branschkollega, SBB-grundaren och Ilija Batljan, med 6,9 procent av aktierna. Han bör kunna räkna med att sälja befintliga aktier för närmare 10,4 miljoner kronor.”
Därför säljs aktier
Att storägare säljer aktier i samband med en notering är inget ovanligt men inte heller självklart.
Sebastian Siemiatkowski, Klarnas vd och grundare, valde exempelvis att behålla alla sina aktier när betalbolaget noterades på New York-börsen i går.
Så varför väljer då de svenska fastighetsprofilerna att cacha in i samband med Meds notering?
”Alla delägare säljer en lika stor andel. Vi behöver göra det för att skapa tillräcklig spridning”, säger Björn Thorngren till Di som själv beräknas stärka kassan med knappa 12 miljoner kronor enligt tidningens uppskattning.
Läs även: Köpråd: Industrin i ett skifte – 35 procents uppsida i aktien – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
