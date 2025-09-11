Fastighetsprofiler cashar in när utmanaren går till börsen

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Miljoner till fastighetsprofiler

ANNONS

Men nu är alltså siktet fullt inställt på att bli ett noterat bolag för grundare och vd Björn Thorngren och de andra storägarna.

Däribland ett par välkända svenska fastighetsprofiler.

“Största ägare är fastighetsprofilen Rutger Arnhult, med en ägarandel på 17,2 procent. Han bör inledningsvis kamma hem närmare 26 miljoner kronor på denna försäljning av befintliga aktier för 150 miljoner kronor”, skriver Di:s Jonas Leijonhufvud och fortsätter;

“Tredje största ägare är Rutgers branschkollega, SBB-grundaren och Ilija Batljan, med 6,9 procent av aktierna. Han bör kunna räkna med att sälja befintliga aktier för närmare 10,4 miljoner kronor.”

Därför säljs aktier

Att storägare säljer aktier i samband med en notering är inget ovanligt men inte heller självklart.

Sebastian Siemiatkowski, Klarnas vd och grundare, valde exempelvis att behålla alla sina aktier när betalbolaget noterades på New York-börsen i går.

Så varför väljer då de svenska fastighetsprofilerna att cacha in i samband med Meds notering?

”Alla delägare säljer en lika stor andel. Vi behöver göra det för att skapa tillräcklig spridning”, säger Björn Thorngren till Di som själv beräknas stärka kassan med knappa 12 miljoner kronor enligt tidningens uppskattning.

ANNONS

Läs även: Köpråd: Industrin i ett skifte – 35 procents uppsida i aktien – Dagens PS