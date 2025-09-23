Köpråd: Tror på ny rapportskräll från börsjätten

Om en månad, den 23 oktober, är det dags för nästa rapport från bolaget där storbanken ser en rejäl uppsida på sikt.

Har gått bra på börsen i år

Ståljätten SSAB (börskurs SSAB) har haft ett starkt börsår med plus drygt 22 procent sedan årsskiftet.

Handelsbankens råvaru- och aktieexpert Christian Kopfer tror dock att det finns mycket mer att hämta i aktien när han delar ut sitt köpråd. Dock ser han dystert på marknaden här och nu.

“Det finns fortfarande inga tydliga tecken på förbättrad en underliggande efterfrågan på stål i Europa och USA, vilka är SSAB:s huvudmarknader. Vi noterar också att järnmalmspriserna har stigit, i linje med andra basmetaller. Därför sänker vi vår prognos för rörelseresultatet för 2025 med 9 procent, men gör endast mindre prognosjusteringar för 2026 och 2027”, skriver han i en ny analys men konstaterar också;

“Konsensusprognosen för rörelseresultatet för 2026-27 ligger på 8,6–8,8 miljarder kronor, och vi ser en betydande uppsida när stålmarknaden väl vänder.”