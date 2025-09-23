Dagens PS
Riksbanken trycker på gasen

Köpråd: Tror på ny rapportskräll från börsjätten

Christian Kopfer, aktie- och råvaruexpert på Handelsbanken, står fast vid sitt köpråd för börsjätten inför rapporten.
Christian Kopfer, aktie- och råvaruexpert på Handelsbanken, står fast vid sitt köpråd för börsjätten inför rapporten.
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

15 av de senaste 19 rapporterna har slagit marknadens förväntningar i börsjätten enligt Handelsbankens börs- och råvaruexpert som ger ett köpråd för aktien.

Om en månad, den 23 oktober, är det dags för nästa rapport från bolaget där storbanken ser en rejäl uppsida på sikt.

Har gått bra på börsen i år

Ståljätten SSAB (börskurs SSAB) har haft ett starkt börsår med plus drygt 22 procent sedan årsskiftet.

Handelsbankens råvaru- och aktieexpert Christian Kopfer tror dock att det finns mycket mer att hämta i aktien när han delar ut sitt köpråd. Dock ser han dystert på marknaden här och nu.

“Det finns fortfarande inga tydliga tecken på förbättrad en underliggande efterfrågan på stål i Europa och USA, vilka är SSAB:s huvudmarknader. Vi noterar också att järnmalmspriserna har stigit, i linje med andra basmetaller. Därför sänker vi vår prognos för rörelseresultatet för 2025 med 9 procent, men gör endast mindre prognosjusteringar för 2026 och 2027”, skriver han i en ny analys men konstaterar också;

“Konsensusprognosen för rörelseresultatet för 2026-27 ligger på 8,6–8,8 miljarder kronor, och vi ser en betydande uppsida när stålmarknaden väl vänder.”

“En viss uppsida”

SSAB har som sagt slagit börsexperternas förväntningar i över 80 procent av fallen vid de senaste rapporterna.

Christian Kopfer tror det kan vara upplagt för en ny överraskning från sitt köpråd när nästa rapport kommer.

Nu är 50-miljardersprojektet i gång

Ett historiskt tillfälle. Första spadtaget tas till SSAB:s nya stålverk i Luleå. För 50 miljarder ska det nya svenska stålet bli till.

“För närvarande uppgår konsensusprognosen för det tredje kvartalet till 1,85 miljarder kronor, vilket innebär att vi ser en viss uppsida jämfört med konsensusprognosen.”

I skrivande stund handlas SSAB:s aktie för 53,6 kronor.

Köpråd sedan tidigare

Handelsbankens riktkurs är 80 kronor.

Det ger en potentiell uppsida på nära 49 procent för den som våga ta ett bet på stålaktien.

“Enligt vår mening fortsätter konsensus att underskatta SSAB:s gradvisa produktmixförbättring, och vi tror att det kommer att vara ett återkommande tema framöver”, skriver Christian Kopfer i analysen.

Köprådet är inget nytt från analytikerna, Handelsbanken har varit positiva till SSAB under lång tid men väntar fortfarande på det stora lyftet.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktietipsSSABStockholmsbörsenSverige
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

