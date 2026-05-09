Ray Dalio varnar för finansiell hjärtattack

Fem kriser samtidigt

Det som gör Dalios analys särskilt oroande är att skuldkrisen inte står ensam. Han identifierar fem samverkande krafter:

Politisk polarisering vid historiska nivåer. Rivaliteten med Kina och geopolitiska flashpoints kring Irans Hormuzsund. Klimatrelaterade kostnader. AI som både produktivitetsmotor och jobbförstörare. Och skulden som binder ihop alltihop.

Dalio drar en parallell till Suezkrisen 1956, då Storbritanniens imperiella övermod krossade förtroendet för pundet. En amerikansk militär motgång i Hormuzsundet, menar han, skulle kunna göra samma sak med dollarn.

Tungviktarna slår larm

Listan över dem som varnar växer. Federal Reserves ordförande Jerome Powell har sagt att skuldbanan ”inte kommer sluta väl”. JP Morgans vd Jamie Dimon och ekonomhistorikern Niall Ferguson vid Hoover Institution höjer rösterna.

Redan i april rapporterade vi i Dagens PS att Trumps planerade försvarsbudget på 1 500 miljarder dollar kan addera ytterligare 7 biljoner till skulden fram till 2036.

ANNONS

Realtid rapporterar samtidigt Maya MacGuineas vid Committee for a Responsible Federal Budget: ”Marknader tolererar bara vår ohållbara upplåning så länge. Risken för en finanskris ökar för varje dag.”

Ferguson har länge varnat för att stormakter förlorar sitt inflytande när skuldkostnaderna passerar försvarsbudgeten och USA passerade den gränsen redan 2024.

Vad det betyder det för oss i Sverige?

Dagens PS kartlade i april fem konkreta risker: stigande amerikanska räntor pressar upp svenska bolåneräntor. En svagare dollar slår mot Volvo, Ericsson och andra exportbolag.

Nedgångar på Wall Street smittar OMXS30. Minskad amerikansk efterfrågan drabbar svenska varor. Och lägre global riskaptit torkar ut kapitalet för svenska tillväxtbolag.

Enligt IMF motsvarar USA:s skuld nu 125 procent av BNP. Räntekostnaderna på drygt 1 000 miljarder dollar per år motsvarar nästan Sveriges hela årliga BNP.

Dalios råd

Till investerare: Bredda bortom 60/40-portföljen. Allokera upp till 15 procent i guld och kryptovalutor som skydd mot valutaförsvagning.

Till Washington: Kapa underskottet till 3 procent av BNP. Hitta ”en stark ledare för mitten” som kan driva strukturella reformer.

ANNONS

Frågan är om någon lyssnar innan artären brister.