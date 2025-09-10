Onlineapoteket Meds, en utmanare till Apotea, tänker nu ta klivet in på börsen, enligt ett pressmeddelande.
Meds tar sikte igen på att ringa i börsklockan
Börsentrén på Nasdaq First North Premier Growth Market är planerad att ske under tredje kvartalet.
I erbjudandet från Meds ingår både nyemitterade och befintliga aktier i bolaget och tanken är att det onlinebaserade apoteksbolaget ska använda sin nettolikvid för att stärka balansräkningen och öka den finansiella flexibiliteten för eventuella investeringar, skriver Meds.
”Ahlström Invest B.V., Cicero Fonder, Lancelot Asset Management, Lupus alpha Asset Management AG, Swedbank Robur och TIND Asset Management (tillsammans “Cornerstone-investerarna“) har, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, åtagit sig om att förvärva aktier i Erbjudandet till ett totalt belopp om cirka 150 MSEK till ett marknadsvärde för Bolagets aktier före Erbjudandet om upp till cirka 914 MSEK”, framgår det i pressutskicket.
Meds vd: Vi växer snabbare än marknaden
Björn Thorngren, vd och grundare av Meds, uppger att apoteksbolaget i dag har nära en miljon kunder och att den årliga omsättningen uppgår till över 1 miljard kronor.
”Efter stora initiala investeringar har bolaget varit kassaflödespositivt under de senaste tolv månaderna samtidigt som vi uthålligt växer betydligt snabbare än marknaden. Allt är på plats för att upprätthålla en stark tillväxttakt med god och växande lönsamhet”, säger Thorngren och tillägger att nätapotekets marknadsandel fördubblats de senaste fyra åren.”
Trots det uppgår bolagets marknadsandel bara till 6 procent, vilket talar för att tillväxtpotentialen är stor.
Meds lanserades 2018 och är i dag ett fullskaligt onlineapotek på den svenska öppenvårdsmarknaden.
Nasdaq Stockholm har bedömt att Meds uppfyller gällande noteringskrav på Nasdaq First North Premier Growth Market.
I slutet av september 2022 beslutade Meds hastigt att ställa in sin då planerade börsnotering med hänvisning till rådande marknadsförhållanden.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
