Det har blivit betydligt varmare i världshaven, enligt en ny mätning. Det kan förstärka extremväder runt om i världen framöver.
Haven nära rekordtemperatur – extremväder kan vänta
Världshaven uppmätte nära rekordhöga temperaturer i april.
Det väcker oro bland klimatforskare för att ett kraftigt El Niño-fenomen kan driva upp den globala uppvärmningen ytterligare under året.
Enligt Copernicus Climate Change Service noterades den näst högsta havsytetemperaturen som hittills registrerats för världens isfria hav under april månad.
Höga temperaturer i Stilla havet
Endast april 2024, då den senaste stora El Niño-perioden pågick, var varmare.
Samtidigt blev april globalt den tredje varmaste april som uppmätts. Medeltemperaturen låg 1,43 grader över förindustriell nivå, skriver Euronews.
Det innebär att världen fortsatt befinner sig nära gränsen på 1,5 graders uppvärmning enligt Parisavtalet.
Särskilt höga temperaturer uppmättes i tropiska delar av Stilla havet, från centrala Stilla havet till västkusterna i USA och Mexiko.
Kan förstärka stormar
Forskare beskriver situationen som omfattande marina värmeböljor, ett fenomen som blivit allt vanligare i takt med att haven absorberar mer värme från växthusgasutsläpp.
Enligt klimatpanelen Intergovernmental Panel on Climate Change har haven tagit upp mer än 90 procent av den överskottsvärme som skapats av mänskliga utsläpp sedan 1970-talet.
Varmare hav kan förstärka stormar, skada marina ekosystem och förändra vädermönster globalt.
Följer utvecklingen noggrant
Forskare följer nu utvecklingen i Stilla havet noggrant eftersom prognoser pekar mot ett möjligt kraftigt El Niño senare under året.
Fenomenet uppstår när havsytan i centrala och östra Stilla havet blir ovanligt varm och påverkar klimatet världen över genom att öka risken för både torka och översvämningar.
Prognoser från European Centre for Medium-Range Weather Forecasts visar att temperaturerna i centrala Stilla havet kan stiga upp till tre grader över det normala till hösten.
Syns effekter av extremvädret
Om utvecklingen fortsätter kan det bli ett av de starkaste El Niño-fenomenen som registrerats.
Redan nu syns effekter av extremväder i flera regioner. Under april drabbades delar av Arabiska halvön, Iran och Afghanistan av svåra översvämningar samtidigt som torkan förvärrades i södra Afrika.
Även Europa upplevde stora klimatkontraster. Spanien noterade sin varmaste april hittills, medan delar av Östeuropa hade kallare temperaturer än normalt.