Haven nära rekordtemperatur – extremväder kan vänta

Kan förstärka stormar

Forskare beskriver situationen som omfattande marina värmeböljor, ett fenomen som blivit allt vanligare i takt med att haven absorberar mer värme från växthusgasutsläpp.

Enligt klimatpanelen Intergovernmental Panel on Climate Change har haven tagit upp mer än 90 procent av den överskottsvärme som skapats av mänskliga utsläpp sedan 1970-talet.

Varmare hav kan förstärka stormar, skada marina ekosystem och förändra vädermönster globalt.

Följer utvecklingen noggrant

Forskare följer nu utvecklingen i Stilla havet noggrant eftersom prognoser pekar mot ett möjligt kraftigt El Niño senare under året.

Fenomenet uppstår när havsytan i centrala och östra Stilla havet blir ovanligt varm och påverkar klimatet världen över genom att öka risken för både torka och översvämningar.

Prognoser från European Centre for Medium-Range Weather Forecasts visar att temperaturerna i centrala Stilla havet kan stiga upp till tre grader över det normala till hösten.

Syns effekter av extremvädret

Om utvecklingen fortsätter kan det bli ett av de starkaste El Niño-fenomenen som registrerats.

Redan nu syns effekter av extremväder i flera regioner. Under april drabbades delar av Arabiska halvön, Iran och Afghanistan av svåra översvämningar samtidigt som torkan förvärrades i södra Afrika.

Även Europa upplevde stora klimatkontraster. Spanien noterade sin varmaste april hittills, medan delar av Östeuropa hade kallare temperaturer än normalt.

