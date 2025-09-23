Europa kan se och lära av ”Sveriges blomstrande börsintroduktionsmarknad”, skriver amerikanska CNBC.
Sverige leder ligan i börsintroduktioner i Europa
Hittills under 2025 har Stockholm, enligt CNBC, dragit in åtta gånger mer kapital till börsnoteringar än London.
Det rör sig om nästan 2 miljarder dollar som samlats in under de svenska kapitalrundorna, det vill säga knappt 19 miljarder kronor.
Enligt experter som uttalar sig i artikeln kännetecknas Stockholm av en stödjande börsnoteringsmiljö där företag i alla storlekar tar klivet in på aktiemarknaden.
Sverige och Stockholm går bäst i klassen
Även om Sverige fortfarande tampas av en lågkonjunktur råder det någon form av högkonjunktur på IPO-marknaden till skillnad hur det ser ut i övriga Europa. I London, Frankfurt och Paris har det varit torka på börsintroduktionsfronten länge medan Stockholm uppges vara den hetaste marknaden för noteringar.
Kapitalvolymerna till börsintroduktioner i Stockholm slår London, Madrid, Zürich och Frankfurt med god marginal, enligt beräkningar som CNBC gjort på uppgifter från Factset.
”Den nordiska nationens framgång tillskrivs till största delen en djupt rotad nationell ’rättvisekultur’, en diversifierad pool av inhemskt kapital och ett stödjande regelverk”, skriver den amerikanska nyhetskanalen.
Ekosystem av kapital till investeringar
Jens Plenov, chef för aktiemarknaden (ECM) på DNB Carnegie, säger i artikeln att Stockholmsbörsen sticker ut med sin tacksamma börsintroduktionsmiljö, och att det inte går att hitta ”någon annanstans i Europa”.
Det finns, tillägger han, ett ”ekosystem av lokalt kapital som investerar i lokala aktier”.
Även Kasper Dichow, chef för ECM, investment banking och aktier på Nordea, konstaterar att Sverige utmärker sig på området.
Stora aktieägare jämfört med andra européer
I Sverige är också en betydligt högre andel av hushållens förmögenhet placerad i aktier jämfört med Europa i övrigt, cirka 70 procent mot 59 procent i genomsnitt, enligt siffror från Eurostat som refereras.
”Sveriges finansdepartement har också antytt att sju av tio invånare innehar investeringsfonder direkt, och de håller endast cirka 10 % av sina finansiella tillgångar i kontanter eller bankinsättningar – den lägsta nivån i Europa”, framgår det.
Nasdaq, som driver Stockholmsbörsen, uppge även ha gjort det lättare för företag att ha en sekundärnotering på någon av de andra nordiska börserna, samt på Island och i Baltikum.
Då slog noteringarna i Stockholm i taket
Utöver det fyller företag som backas upp av private equity- och riskkapitalbolag på med börsnoteringar.
”Många av de högkvalitativa börsintroduktionerna är sprungna ur ett arv inom private equity”, säger Göran Svensson, chef för aktiemarknaden i Sverige på Nordea, till CNBC.
Det bör tilläggas att introduktionsboomen på den svenska börsen ändå är relativ, då den ska ställas i relation till noteringstorkan på andra håll i Europa.
För fyra år sedan, 2021, omsatte börsintroduktioner i Sverige rekordhöga 11,5 miljarder dollar, nästan 108 miljarder kronor, berättar CNBC.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
