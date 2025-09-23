Sverige leder ligan i börsintroduktioner i Europa

Hittills under 2025 har Stockholm, enligt CNBC, dragit in åtta gånger mer kapital till börsnoteringar än London.

Det rör sig om nästan 2 miljarder dollar som samlats in under de svenska kapitalrundorna, det vill säga knappt 19 miljarder kronor.

Enligt experter som uttalar sig i artikeln kännetecknas Stockholm av en stödjande börsnoteringsmiljö där företag i alla storlekar tar klivet in på aktiemarknaden.

Sverige och Stockholm går bäst i klassen

Även om Sverige fortfarande tampas av en lågkonjunktur råder det någon form av högkonjunktur på IPO-marknaden till skillnad hur det ser ut i övriga Europa. I London, Frankfurt och Paris har det varit torka på börsintroduktionsfronten länge medan Stockholm uppges vara den hetaste marknaden för noteringar.

Kapitalvolymerna till börsintroduktioner i Stockholm slår London, Madrid, Zürich och Frankfurt med god marginal, enligt beräkningar som CNBC gjort på uppgifter från Factset.

”Den nordiska nationens framgång tillskrivs till största delen en djupt rotad nationell ’rättvisekultur’, en diversifierad pool av inhemskt kapital och ett stödjande regelverk”, skriver den amerikanska nyhetskanalen.