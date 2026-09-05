Falklandskrisen: Argentinas hot sänker oljebolagen

Det här har fått ett antal återverkningar och en av dem gäller olja. Det finns olja norr om Falklandsöarna och brittiskt noterade bolag är engagerade i ett projekt kring den.

Det är, naturligtvis, viktigare för de båda länderna än 3 600 invånare på några öar i havet.

Nu kämpar London-noterade oljeprospekteringsbolaget Rockhopper för att stoppa en våg av aktieförsäljningar.

Investerare dumpar aktien sedan Milei hotat med sanktioner mot oljebolag verksamma nära Falklandsöarna.

Javier Milei förklarade att hans land kommer att vidta åtgärder mot bolag som är en del av den ”brittiska ockupationen”, refererar City AM.

Nu hotar britterna Argentina med – en supermarket. Dagens PS

Sjönk mer än tio procent

Aktien i Rockhopper som, tillsammans med partnern Navitas, arbetar med oljefältet Sea Lion norr om Falklandsöarna, föll med mer än tio procent i den tidiga handeln fredag.

Milei pekade särskilt ut just Sea Lion som ett ”tydligt och omedelbart hot” mot Argentinas anspråk på öarna.

ANNONS

”Om vi ​​inte agerar snabbt inom några månader kommer de att ha den materiella kapaciteten att utvinna oljan som finns under vårt hav. Något som aldrig tidigare har hänt”, sade den argentinske presidenten i sitt tal.

Rockhopper och Navitas har sedan försökt lugna investerarna och hävdat att de inte väntar sig att Argentinas hot ska få någon ”väsentlig inverkan” på deras utvinning av olja från området.

”VM-guldet är inte vårt, men Falklandsöarna är det”. Dagens PS