Konflikten om Falklandsöarna gäller olja. Nu faller två London-noterade oljebolag som stenar när konflikten hårdnar efter hot från Argentina.
Falklandskrisen: Argentinas hot sänker oljebolagen
I sitt globalt spridda tal till nationen nyligen betonade Argentinas president Javier Milei sitt lands anspråk på de öar britterna kallar sina, det vill säga Islas Malvinas alternativt Falklandsöarna.
Det här har fått ett antal återverkningar och en av dem gäller olja. Det finns olja norr om Falklandsöarna och brittiskt noterade bolag är engagerade i ett projekt kring den.
Det är, naturligtvis, viktigare för de båda länderna än 3 600 invånare på några öar i havet.
Nu kämpar London-noterade oljeprospekteringsbolaget Rockhopper för att stoppa en våg av aktieförsäljningar.
Investerare dumpar aktien sedan Milei hotat med sanktioner mot oljebolag verksamma nära Falklandsöarna.
Javier Milei förklarade att hans land kommer att vidta åtgärder mot bolag som är en del av den ”brittiska ockupationen”, refererar City AM.
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Sjönk mer än tio procent
Aktien i Rockhopper som, tillsammans med partnern Navitas, arbetar med oljefältet Sea Lion norr om Falklandsöarna, föll med mer än tio procent i den tidiga handeln fredag.
Milei pekade särskilt ut just Sea Lion som ett ”tydligt och omedelbart hot” mot Argentinas anspråk på öarna.
”Om vi inte agerar snabbt inom några månader kommer de att ha den materiella kapaciteten att utvinna oljan som finns under vårt hav. Något som aldrig tidigare har hänt”, sade den argentinske presidenten i sitt tal.
Rockhopper och Navitas har sedan försökt lugna investerarna och hävdat att de inte väntar sig att Argentinas hot ska få någon ”väsentlig inverkan” på deras utvinning av olja från området.
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”Fullt stöd från brittiska regeringen”
”Partnerskapet bedriver sin verksamhet i enlighet med giltiga utvinningslicenser som lagligen beviljats av regeringen på Falklandsöarna – ett självstyrande brittiskt utomeuropeiskt territorium – och med fullt och fortsatt stöd från den brittiska regeringen”, skriver de två bolagen i ett uttalande.
”Partnerskapet bedömer att den senaste tidens händelser inte förväntas få någon väsentlig inverkan på utvecklingsarbetet inom Sea Lion-projektet, inklusive tidsplanen för projektets färdigställande.”
Rockhopper, med säte i Salisbury, har uppgett att de räknar med att påbörja oljeleveranser från Sea Lion i början av 2028.
Bolaget har bidragit med 350 miljoner dollar) i lånefinansiering till projektet och äger 35 procent av satsningen.
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Skärper spänningarna
Mileis tal har skärpt spänningarna mellan Argentina och Storbritannien. Storbritanniens kontroll över territoriet hotades senast under Falklandskriget 1982.
Den brittiska regeringen var snabb med att fördöma Mileis uttalanden. Utrikesminister Ed Miliband sade att Storbritanniens äganderätt till Falklandsöarna är ”orubblig”.
”Öarna är brittiska och kommer att förbli så, eftersom det är öbornas överväldigande uppfattning. Deras rätt till självbestämmande är av största vikt och grundad i internationell rätt, och vi kommer beslutsamt att värna den”, skrev Miliband på X.