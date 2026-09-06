Lloyd´s nye chef varnar för ”mänskligt orsakade katastrofer” när läget runt Hormuz och kriget mot Iran slår mot försäkringsbolagen.
Försäkringsbranschen Hormuz nya offer: "Pressas hårt"
Anrika Lloyd´s fick förra veckan en ny vd i Patrick Tiernan. Starten kunde ha varit roligare.
Bolaget tvingades redovisa en kraftigt minskad vinst i spåren av inflation och följer av ökade spänningar.
Framför allt handlar det om sjöförsäkringar, utsatta för hård press sedan USA inledde sitt krig mot Iran i februari.
Det senaste halvåret har världens försäkringsbolag behövt navigera i en verklighet som snabbt förändras och ett globalt läge som blir alltmer instabilt.
Sjöfartssektorn har utsatts för tuffa villkor, sedan tusentals fartyg fastnade i Persiska viken när USA:s krig mot Iran var som mest intensivt.
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Kraftigt höjda premier
Stängningen av Hormuz och attacker mot fartyg i området tvingade London Joint War Committe, en grupp sjöförsäkringsexperter som drivs av Lloyd´s Market Association och International Underwriting Association, att utvidga sina högriskområden till att även omfatta kusterna vid Bahrain, Qatar och Oman.
Det ledde till kraftigt höjda premier då försäkringsbolagen räknade in risken för attacker i sina reviderade prissättningar.
I juni tvingades Lloyd´s kliva in med försäkringslösningar för krigsrisker för 400 miljoner dollar, för att säkerställa att fartyg kunde få försäkringsskydd i sundet.
I en intervju med City AM säger Patrick Tiernan att alla stora risker numera uppstår ”kaotiskt och samtidigt” och att branschen måste vara beredd på alla scenarier.
”Förra året talade vi om naturkatastrofer, men i år talar vi om mänskligt orsakade katastrofer”, summerar han.
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”Måste vara beredd på allt”
Eftersom hoten är så djupt sammankopplade kan branschen inte längre luta sig mot traditionella sannolikhetsmodeller, menar Lloyd´s vd.
I stället måste strategin skifta till att vara brett förberedd på allt som kan inträffa, menar han.
”Det är svårt att ägna sig åt att förutsäga framtiden. Man måste i stället fokusera på att vara förberedd”, menar han.
Lloyd´s rapporterade i veckan en vinst som minskat med 16,7 procent till 3,5 miljarder pund första halvåret i år.
I kärnverksamheten redovisades dock en vinst som steg från 1,5 till 1,9 miljarder pund.
Men försäkringsmarknaden befinner sig i en fas av sjunkande priser, påpekar Patrick Tiernan.
”Vi är mycket medvetna om att vi befinner oss i en period där de underliggande priserna sjunker”, intygar han.
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Nya aktörer – större konkurrens
När en försäkringsmarknad går in i en fas med sjunkande priser beror det ofta på ett stort kapitalutbud och höga vinster från tidigare perioder med höga premier, men detta leder till lägre premier och pressade vinstmarginaler för försäkringsbolagen.
Samtidigt ökar konkurrensen, påpekar Tiernan.
”Vi ser att aktörer som redan finns här gör mer affärer med oss, eller behåller en större del av sin verksamhet själva, samtidigt som vi ser nya aktörer – mycket välkända försäkringsbolag från Europa, USA och andra delar av världen – som nu ansluter sig till vår marknad.”
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