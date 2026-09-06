Försäkringsbranschen Hormuz nya offer: "Pressas hårt"

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

Framför allt handlar det om sjöförsäkringar, utsatta för hård press sedan USA inledde sitt krig mot Iran i februari.

Det senaste halvåret har världens försäkringsbolag behövt navigera i en verklighet som snabbt förändras och ett globalt läge som blir alltmer instabilt.

Sjöfartssektorn har utsatts för tuffa villkor, sedan tusentals fartyg fastnade i Persiska viken när USA:s krig mot Iran var som mest intensivt.

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Kraftigt höjda premier

Stängningen av Hormuz och attacker mot fartyg i området tvingade London Joint War Committe, en grupp sjöförsäkringsexperter som drivs av Lloyd´s Market Association och International Underwriting Association, att utvidga sina högriskområden till att även omfatta kusterna vid Bahrain, Qatar och Oman.

Det ledde till kraftigt höjda premier då försäkringsbolagen räknade in risken för attacker i sina reviderade prissättningar.

I juni tvingades Lloyd´s kliva in med försäkringslösningar för krigsrisker för 400 miljoner dollar, för att säkerställa att fartyg kunde få försäkringsskydd i sundet.

I en intervju med City AM säger Patrick Tiernan att alla stora risker numera uppstår ”kaotiskt och samtidigt” och att branschen måste vara beredd på alla scenarier.

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”Förra året talade vi om naturkatastrofer, men i år talar vi om mänskligt orsakade katastrofer”, summerar han.

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