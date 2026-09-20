Norge backar: Svårare beslagta ryska fartyg

”Denna ändring påverkar inte fartyget ´Professor Molchanov´, som redan har belagts med kvarstad. Ändringen motiveras av behovet att tillgodose grundläggande behov i lokalsamhällen på Svalbard, vilka har begränsade försörjningsvägar”, uppger Frank Lynum, kommunikationsrådgivare vid Justitiedepartementet, i ett mejl till nyhetsbyrån NTB som Forsvarets forum citerar.

Den nya föreskriften utfärdades sent fredag eftermiddag. Regeringen motiverar åtgärden med att ”Svalbards läge gör att försörjningsvägarna till vissa lokalsamhällen kan vara mer sårbara än de till samhällen på fastlandet”.

Regeringen anser att reglerna om kvarstad och utmätning i tvångsfullbordandelagen och lagen om säkerhet för borgenärer inte alltid tar tillräcklig hänsyn till detta, skriver Barents Observer.

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Kräver 49 miljarder i skadestånd

Den akuta åtgärden har sin upprinnelse i den komplicerade situation som uppstod efter att norska myndigheter beslagtog det ryska forskningsfartyget ”Professor Molchanov” i början av september.

Det ryska fartyget belades med kvarstad efter ett beslut från tingsrätten i Nord-Troms och Senja, till följd av en juridisk begäran från det ukrainska gasbolaget Naftogaz.

Begäran grundar sig på en dom från 2023 i Haag, där Ryssland ålades att betala 5 miljarder dollar, motsvarande strax över 49 miljarder svenska kronor, i skadestånd till Naftogaz för tillgångar som beslagtagits på Krim efter den ryska ockupationen av halvön.

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