Hänsyn till försörjning och livsmedelstillgång gör att regeringen i Norge nu begränsar möjligheterna att beslagta ryska fartyg.
Norge backar: Svårare beslagta ryska fartyg
Med kort varsel har den norska regeringen begränsat möjligheten att beslagta ryska fartyg på Svalbard.
Det nya regelverket påverkar inte beslaget av ryska fartyget ”Professor Molchanov”, påpekar regeringen.
”Denna ändring påverkar inte fartyget ´Professor Molchanov´, som redan har belagts med kvarstad. Ändringen motiveras av behovet att tillgodose grundläggande behov i lokalsamhällen på Svalbard, vilka har begränsade försörjningsvägar”, uppger Frank Lynum, kommunikationsrådgivare vid Justitiedepartementet, i ett mejl till nyhetsbyrån NTB som Forsvarets forum citerar.
Den nya föreskriften utfärdades sent fredag eftermiddag. Regeringen motiverar åtgärden med att ”Svalbards läge gör att försörjningsvägarna till vissa lokalsamhällen kan vara mer sårbara än de till samhällen på fastlandet”.
Regeringen anser att reglerna om kvarstad och utmätning i tvångsfullbordandelagen och lagen om säkerhet för borgenärer inte alltid tar tillräcklig hänsyn till detta, skriver Barents Observer.
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Kräver 49 miljarder i skadestånd
Den akuta åtgärden har sin upprinnelse i den komplicerade situation som uppstod efter att norska myndigheter beslagtog det ryska forskningsfartyget ”Professor Molchanov” i början av september.
Det ryska fartyget belades med kvarstad efter ett beslut från tingsrätten i Nord-Troms och Senja, till följd av en juridisk begäran från det ukrainska gasbolaget Naftogaz.
Begäran grundar sig på en dom från 2023 i Haag, där Ryssland ålades att betala 5 miljarder dollar, motsvarande strax över 49 miljarder svenska kronor, i skadestånd till Naftogaz för tillgångar som beslagtagits på Krim efter den ryska ockupationen av halvön.
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Ryssland ska överklaga
Domen är rättsligt bindande, men Ryssland har meddelat att den kommer att överklagas.
Ryssland reagerade starkt på beslaget av forskningsfartyget. Norge anklagades för sjöröveri, Putin talade om ”pirater” och Norges ambassadör i Moskva kallades upp till ryska utrikesdepartementet för att förklara landets agerande.
Ryska myndigheter hävdar även att beslaget av fartyget kan hota den framtida livsmedelsförsörjningen för ryska invånare i Barentsburg.
De nya föreskrifterna gör det svårare att vidta åtgärder som beslaget av forskningsfartyget.
Norska justitiedepartementet uppger att det finns flera andra ärenden som rör beslag av tillgångar på Svalbard.
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”Grundläggande försörjningsbehov”
”Försörjningssituationen på Svalbard kräver förutsägbarhet, och det är viktigt att införa regler som tydligt säkerställer grundläggande försörjningsbehov”, skriver Frank Lynum.
”Därför är det viktigt att dessa nödvändiga förtydliganden av lagstiftningen införs nu, så att framtida ärenden kan hanteras i enlighet med dem.”
Föreskrifterna infördes utan en sedvanlig offentlig remissrunda, Departementet noterar att detta är tillåtet när snabba åtgärder krävs.
”I det här fallet är bedömningen att hänsynen till försörjningstryggheten gör en snabb lösning nödvändig”, skriver Lynum.