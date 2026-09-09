USA-Iran: Största attackerna mot fartyg sedan kriget bröt ut

Det här är den största vågen av vedergällningsattacker mot sjöfarten från båda sidor sedan USA inledde sitt krig mot Iran i slutet av februari.

Attackerna i och omkring Hormuzsundet har i dag fått oljepriset att rusa. Det internationella riktmärket Brentoljan steg över 100 dollar per fat för första gången sedan juli.

I USA nådde genomsnittspriset på diesel en ny rekordnivå över 5,94 dollar per gallon.

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Ska slå tillbaka ”tiodubbelt”

Det iranska revolutionsgardet meddelar att man ”kraftigt” ska trappa upp sina motåtgärder vid ytterligare amerikanska attacker.

Om fienden slår till mot två eller tre iranska mål ska Iran svara med att attackera 20, är beskedet, skriver Reuters.

Iran ska dessutom, inom kort, offentliggöra kartor över en ny, betydligt större zon till havs där all trafik förbjuds.

Den nya zonen uppges sträcka sig ända till Arabiska havet utanför Chabahar vid Irans kust nära gränsen mot Pakistan.

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