Attackerna mot fartyg i regionen kring Hormuz är nu större både från USA och Iran än någon gång sedan kriget bröt ut för ett halvår sedan.
USA-Iran: Största attackerna mot fartyg sedan kriget bröt ut
Iran har under onsdagen meddelat att man attackerat tio fartyg nära Hormuzsundet, två amerikanska fartyg och två oljetankers.
USA uppger å sin sida att man förstört fem iranska oljetankers. Iran har även avfyrat robotar mot en amerikansk bas i Jordanien och en oljetanker brinner utanför Iraks kust.
Det här är den största vågen av vedergällningsattacker mot sjöfarten från båda sidor sedan USA inledde sitt krig mot Iran i slutet av februari.
Attackerna i och omkring Hormuzsundet har i dag fått oljepriset att rusa. Det internationella riktmärket Brentoljan steg över 100 dollar per fat för första gången sedan juli.
I USA nådde genomsnittspriset på diesel en ny rekordnivå över 5,94 dollar per gallon.
Försäkringsbranschen Hormuz nya offer: ”Pressas hårt”. Dagens PS
Ska slå tillbaka ”tiodubbelt”
Det iranska revolutionsgardet meddelar att man ”kraftigt” ska trappa upp sina motåtgärder vid ytterligare amerikanska attacker.
Om fienden slår till mot två eller tre iranska mål ska Iran svara med att attackera 20, är beskedet, skriver Reuters.
Iran ska dessutom, inom kort, offentliggöra kartor över en ny, betydligt större zon till havs där all trafik förbjuds.
Den nya zonen uppges sträcka sig ända till Arabiska havet utanför Chabahar vid Irans kust nära gränsen mot Pakistan.
Kaos i flygtrafiken: ”Något vi aldrig tidigare upplevt”. Dagens PS
Attackerar tankfartyg som svar
USA uppger att man under natten förstört fem iranska oljetankfartyg och har visat upp videoklipp med fartygen i brand innan de sjunker.
USA har aviserat en ny strategi som innebär att iranska tankfartyg attackeras som svar på fientlig eld som hotar amerikanska örlogsfartyg.
”Iran fortsätter att försöka träffa amerikanska örlogsfartyg, och varje gång de gör det – eller försöker göra det – kommer de att förlora tankfartyg”, säger USA:s utrikesminister Marco Rubio under ett besök i Colombia.
Nu fördömer alla Trump: ”Det här måste stoppas”. Dagens PS
Riktar hot mot Kuwait och Bahrain
Iran har även hotat oljetankers i hamnar i Kuwait och Bahrain, enligt ett uttalande som förmedlas av statliga medier.
En källa inom sjösäkerhet uppgav hos Reuters att ett fartyg för flytande naturgas (LNG) skadats i den emiratiska hamnen Khor Fakkan.
Videomaterial från Ash-Shajarah i norra Jordanien, verifierat av Reuters, visar ljussken som lyser upp natthimlen.
Iran har under hela kriget riktat anfall mot amerikanska baser i regionen och dödade minst två amerikanska militärer vid ett anfall mot Jordanien i juli.