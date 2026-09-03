Rederiaktier rusar – men lever på fortsatt kris

USA:s attack byggde på

Investerare hade redan strömmat till sjöfartssektorn för att få exponering mot råvaruförsörjningskedjor i senare led och realtillgångar som genererar kassaflöden.

Sedan gick USA till attack mot Iran, med följder i form av omfattande störningar i Hormuzsundet, en av världens mest trafikerade leder för olja.

Aktierna i Danaos Corp handlas på sin högsta nivå sedan 2008 efter en uppgång på 60 procent i år, enligt data från LSEG.

Containerrederierna Frontline PLC och Teekay Tankers har inte varit så högt värderade sedan 2011. BW LPG noteras på rekordnivå.

Safe Bulkers och Navios Maritime Partners har nått toppnivåer som inte setts på flera år, medan International Seaways nådde en rekordnivå förra veckan, rapporterar CNBC.

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”Måste färdas längre sträckor”

Börshandlade fonden (ETF) Breakwave Tanker Shipping, som handlar med terminskontrakt för frakt med råoljetankfartyg på kort sikt, har stigit 650 procent sedan USA inledde sin attack mot Iran i februari och med mer än 2 300 procent under året, fortsätter listan.

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”Sjöfarten måste nu färdas längre sträckor, och antalet tonmil har ökat”, säger Nicolas Tirogalas, vd för Tufton Investment Management, kapitalförvaltare med fokus på sektorn.

Han tillägger att det driver upp efterfrågan på olje- och kemikalietankfartyg, torrlastfartyg och gastankfartyg.

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Hormuzsundet och USA:s attack mot Iran får rederiaktier att rusa. Samtidigt pekar analytiker på att kurserna bygger på fortsatta kriser. (Foto: Amirhosein Khorgooi /AP-TT)

”Går inte tillbaka till det gamla”

”Även om konflikten med Iran skulle ta slut är det osannolikt att situationen återgår till läget före kriget”, menar Tirogalas.

När ekonomier väl hittat alternativa leverantörer tenderar de att inte återgå till de gamla, utan väljer att diversifiera sig för att hantera risken för framtida störningar, förklarar han.

Uppgången är inte helt och hållet hållbar, anser John Kartsonas, grundare och vd för Breakwave Advisors, som förvaltar två börshandlade fonder inom sjöfart, däribland BWET.

”En betydande del av denna premie beror bara på rädsla, och den kommer att sjunka snabbt när läget vid Hormuzsundet normaliseras”, säger han.

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Cykeln drivs av geopolitik och ineffektivitet – längre rutter och fartyg som blivit liggande – ”men inte av någon verklig, ny efterfrågan på sjöburen handel.”

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