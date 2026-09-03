Rederiaktier har rusat till sin högsta nivå på ett decennium eller mer. Men analytiker pekar på att nivåerna bygger på fortsatta kriser.
Rederiaktier rusar – men lever på fortsatt kris
Den kris som nu pågått ett halvår med Hormuzsundet i centrum har förvandlat en tidigare förbisedd del av marknaden till en av de hetaste investeringarna under 2026.
Det handlar om rederier och sjöfart, där krig och kris drivit upp aktiekurserna till de högsta nivåerna på mer än ett decennium.
En korg med 35 USA- och Europa-noterade sjöfartsaktier som följs av Lloyd´s List Intelligence, har stigit cirka 68 procent i år, mer än fem gånger så mycket som S&P 500, och med drygt 82 procent de tolv senaste månaderna.
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Råolja har lett uppgången
Aktier i bolag som transporterar råolja har lett uppgången, med en ökning på 120 procent hittills i år.
Efter dem följer fartyg för transport av bilar, gas och torrlast, enligt Lloyd´s data.
”Sjöfarten utgör en form av skydd mot geopolitisk instabilitet”, säger Andreas Povlsen, vd för Hayfin Capital Management.
Han noterar att fraktmarknaderna har gynnats av volatilitet, av allt från covid-19-pandemin, Houthi-rebellernas attacker i Röda havet och Rysslands invasion av Ukraina.
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USA:s attack byggde på
Investerare hade redan strömmat till sjöfartssektorn för att få exponering mot råvaruförsörjningskedjor i senare led och realtillgångar som genererar kassaflöden.
Sedan gick USA till attack mot Iran, med följder i form av omfattande störningar i Hormuzsundet, en av världens mest trafikerade leder för olja.
Aktierna i Danaos Corp handlas på sin högsta nivå sedan 2008 efter en uppgång på 60 procent i år, enligt data från LSEG.
Containerrederierna Frontline PLC och Teekay Tankers har inte varit så högt värderade sedan 2011. BW LPG noteras på rekordnivå.
Safe Bulkers och Navios Maritime Partners har nått toppnivåer som inte setts på flera år, medan International Seaways nådde en rekordnivå förra veckan, rapporterar CNBC.
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”Måste färdas längre sträckor”
Börshandlade fonden (ETF) Breakwave Tanker Shipping, som handlar med terminskontrakt för frakt med råoljetankfartyg på kort sikt, har stigit 650 procent sedan USA inledde sin attack mot Iran i februari och med mer än 2 300 procent under året, fortsätter listan.
”Sjöfarten måste nu färdas längre sträckor, och antalet tonmil har ökat”, säger Nicolas Tirogalas, vd för Tufton Investment Management, kapitalförvaltare med fokus på sektorn.
Han tillägger att det driver upp efterfrågan på olje- och kemikalietankfartyg, torrlastfartyg och gastankfartyg.
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”Går inte tillbaka till det gamla”
”Även om konflikten med Iran skulle ta slut är det osannolikt att situationen återgår till läget före kriget”, menar Tirogalas.
När ekonomier väl hittat alternativa leverantörer tenderar de att inte återgå till de gamla, utan väljer att diversifiera sig för att hantera risken för framtida störningar, förklarar han.
Uppgången är inte helt och hållet hållbar, anser John Kartsonas, grundare och vd för Breakwave Advisors, som förvaltar två börshandlade fonder inom sjöfart, däribland BWET.
”En betydande del av denna premie beror bara på rädsla, och den kommer att sjunka snabbt när läget vid Hormuzsundet normaliseras”, säger han.
Cykeln drivs av geopolitik och ineffektivitet – längre rutter och fartyg som blivit liggande – ”men inte av någon verklig, ny efterfrågan på sjöburen handel.”
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