Varningen: "Investerarna har blivit för bekväma"

Har inte lämnat USA och dollarn

Denna osäkerhet får några av världens mest förmögna investerare att sprida sina risker snarare än att satsa stort på en specifik marknadsriktning, enligt Sergio Ermotti.

”Det är ganska svårt i den här miljön, och inte direkt tillrådligt, att ha alltför starka övertygelser”, menar han.

UBS-kunder har under de senaste kvartalen diversifierat sig över olika sektorer och geografiska områden, samtidigt som de fortsatt investera i AI och teknik, sammanfattar han.

Trots det har den övergripande tillgångsallokeringen hos UBS-kunderna inte förändrats nämnvärt det senaste året. Strävan efter diversifiering innebär inte heller att man i stor skala dragit sig ur amerikanska tillgångar.

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Har inte flyttat kapital

Ermotti uppger att UBS noterade ett visst kapitalflöde till globala tillväxtmarknader för ungefär ett år sedan, men beskrev dessa flöden som att investerare satte överskottslikviditet i arbete snarare än att de aktivt minskade sina befintliga positioner i USA eller i dollar.

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”Det handlade snarare om hur överskottslikviditet användes än om att folk flyttade kapital bort från USA eller dollarn, så jag tror att den bilden har tonat bort”, säger Ermotti hos CNBC och tillägger att dollarn fortsätter att vara en ”referensvaluta”.

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Här, hos ECB, kan nästa höjningscykel inledas för räntan, säger UBS Sergio Ermotti som hävdar att investerarna globalt blivit för bekväma. (Foto: Michael Probst /AP-TT)

Räknar med räntehöjningar

Högre räntor får investerare att inta ett mer balanserat förhållningssätt till sina portföljer eftersom ihållande inflation håller trycket på centralbankerna uppe.

Inflationen har bitit sig fast på nivåer över centralbankernas mål det senaste året, vilket gör ytterligare åtstramningar av penningpolitiken väntade, konstaterar Ermotti.

Han räknar med att stora centralbanker – Europeiska centralbanken ECB, Federal Reserve och Bank of Japan – kommer att höja räntorna i närtid.

”ECB kan komma att inleda en höjningscykel. Fed kommer att följa efter. Vi räknar med ett par höjningar under de närmaste månaderna”, säger Ermotti.

”Inflationstrycket kvarstår och avtar inte, och därför anser jag att det är rimligt att räkna med högre räntor under överskådlig tid.”

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