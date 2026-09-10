UBS vd varnar för att investerarna blivit för bekväma trots de geopolitiska och ekonomiska risker som ökar och ser räntehöjningar i närtid.
Varningen: "Investerarna har blivit för bekväma"
UBS är världens största förvaltare av privat kapital. När dess vd Sergio Ermotti talar, lyssnar med andra ord marknaden.
Nu varnar Ermotti för att investerarna har blivit för bekväma de senaste åren, samtidigt som riskerna – geopolitiskt och ekonomiskt – har ökat.
”Det har funnits en viss bekvämlighet på de finansiella marknaderna de senaste åren”, säger Ermotti hos CNBC.
Med tanke på omständigheterna borde man kunnat vänta sig ”betydligt högre volatilitet”, menar UBS-chefen.
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”Löser inte problemen”
Även om marknaderna upplevt tillfällig turbulens har omfattande investeringar i AI, datacenter och annan ny teknik bidragit till att stödja den ekonomiska tillväxten och de finansiella marknaderna, analyserar han.
UBS-chefen betonar att investerare står inför en alltmer komplicerad situation med flera ”motvindar”.
”Nya problem eller frågor dyker upp utan att de gamla har lösts eller avslutats”, säger Ermotti hos CNBC.
Marknaderna står inför en kombination av risker kopplade till energi och sjöfart till följd av krigen i Iran och Ukraina, samt rivaliteten mellan USA och Kina som har ansträngt leveranskedjorna.
Parallellt har stigande lånekostnader och ihållande inflation skapat motvind för den ekonomiska tillväxten.
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Har inte lämnat USA och dollarn
Denna osäkerhet får några av världens mest förmögna investerare att sprida sina risker snarare än att satsa stort på en specifik marknadsriktning, enligt Sergio Ermotti.
”Det är ganska svårt i den här miljön, och inte direkt tillrådligt, att ha alltför starka övertygelser”, menar han.
UBS-kunder har under de senaste kvartalen diversifierat sig över olika sektorer och geografiska områden, samtidigt som de fortsatt investera i AI och teknik, sammanfattar han.
Trots det har den övergripande tillgångsallokeringen hos UBS-kunderna inte förändrats nämnvärt det senaste året. Strävan efter diversifiering innebär inte heller att man i stor skala dragit sig ur amerikanska tillgångar.
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Har inte flyttat kapital
Ermotti uppger att UBS noterade ett visst kapitalflöde till globala tillväxtmarknader för ungefär ett år sedan, men beskrev dessa flöden som att investerare satte överskottslikviditet i arbete snarare än att de aktivt minskade sina befintliga positioner i USA eller i dollar.
”Det handlade snarare om hur överskottslikviditet användes än om att folk flyttade kapital bort från USA eller dollarn, så jag tror att den bilden har tonat bort”, säger Ermotti hos CNBC och tillägger att dollarn fortsätter att vara en ”referensvaluta”.
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Räknar med räntehöjningar
Högre räntor får investerare att inta ett mer balanserat förhållningssätt till sina portföljer eftersom ihållande inflation håller trycket på centralbankerna uppe.
Inflationen har bitit sig fast på nivåer över centralbankernas mål det senaste året, vilket gör ytterligare åtstramningar av penningpolitiken väntade, konstaterar Ermotti.
Han räknar med att stora centralbanker – Europeiska centralbanken ECB, Federal Reserve och Bank of Japan – kommer att höja räntorna i närtid.
”ECB kan komma att inleda en höjningscykel. Fed kommer att följa efter. Vi räknar med ett par höjningar under de närmaste månaderna”, säger Ermotti.
”Inflationstrycket kvarstår och avtar inte, och därför anser jag att det är rimligt att räkna med högre räntor under överskådlig tid.”
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