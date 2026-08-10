USA:s lager av missiler tömda efter Irankriget – vapenjättarna får 21 dagar

Kravet är rakt. Inom 21 dagar ska bolagen leverera planer för ”betydligt snabbare och mer aggressiva leveransscheman” och ökad produktion av kritiska system.

”Åratal av utvecklingscykler är inte acceptabelt”, skriver Feinberg i dokumentet. ”Vi måste dramatiskt accelerera våra programscheman och utöka vår produktionskapacitet nu.”

Bland systemen som övervägs för snabbare anskaffning finns robotförsvaret Next Generation Interceptor och luftvärnssystemet NASAMS, enligt CNBC.

Två tredjedelar av Patriot-missiler borta

Bakgrunden är den massiva förbrukningen i det fem månader långa kriget. Tankesmedjan CSIS uppskattar i en ny analys att USA:s lager av Patriot-robotar har krympt från 2 330 till som mest 827. Det är ett tapp på 65 procent.

Lagret av THAAD-robotar, som skjuter ner ballistiska missiler, har minskat från 452 till omkring 250. Av Tomahawk-missilerna har över 1 000 avfyrats, ungefär en tredjedel av beståndet. Varje missil kostar 2,6 miljoner dollar, cirka 25 miljoner kronor.

Värst är läget för arméns långdistansrobotar. USA har använt ”nästan alla” sina missiler av typerna ATACMS och PRSM, vilket Dagens PS rapporterade när Reuters publicerade uppgifterna den 4 augusti.